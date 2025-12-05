Россия - ЦФО - Костромская область - Нерехтский район - Нерехта

Разделы

05.12.2025 «МегаФон» разогнал интернет в старинном городе Нерехте 3
21.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет на дорогах Костромской области 1
31.10.2024 «ТрансТелеКом» подключил к Wi-Fi обновленный вокзал в Нерехте 2
05.02.2024 «МегаФон» ускорил 4G в Чухломском районе Костромской области 2
11.12.2023 «Мегафон» ускорил интернет для 16 тыс. сельчан 1
09.03.2023 В Костромской области МТС на треть ускорила мобильный интернет 1
27.01.2017 МТС обеспечила 4G-интернетом больше половины жителей Костромской области 1
09.06.2016 Банк «Конфидэнс» приступил к внедрению банковской системы QBIS 1
27.08.2014 Подведомственное Федеральному агентству связи ФГУП Издатцентр «Марка» награждено на межрегиональной филателистической выставке «Малые города большой России 2014» 2
14.09.2012 ТТК и Костромская область заключили соглашение о развитии ИТ и связи в регионе 1
16.07.2002 МТС развивает сеть в Костроме 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
МегаФон 9892 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
Samsung Electronics 10625 1
Huawei 4221 1
Apple Inc 12628 1
LG Electronics 3675 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
ZTE Corporation 772 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Нерехтский краеведческий музей имени Н. П. Родионовой - Музей искусств древнерусского города Нерехта 1 1
766 УПТК - Конструкторское бюро 1 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 300 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 1
Пропускная способность - Bandwidth 1831 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 1
БИС QBIS.Platform 14 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
766 УПТК - Уран-9 - Боевой беспилотный многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу 1 1
Мартынов Александр 53 2
Бикарюков Ефим 1 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Ситников Сергей 79 1
Попов Павел 23 1
Сальва Алексей 7 1
Кудрявцев Артем 26 1
Помазуев Олег 1 1
Васькин Дмитрий 1 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 9
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 277 7
Россия - РФ - Российская федерация 156831 5
Россия - ЦФО - Костромская область - Галич 11 2
Россия - Мантурово 7 2
Россия - Сусанино 6 1
Россия - Талицы 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 1
Армения - Республика 2368 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 334 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 1
Уран - планета Солнечной системы 547 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 1
Россия - Курьяново 7 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Чухлома 3 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - СФО - Республика Тыва 361 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Философия - Philosophy 501 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Гражданская война 167 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
Российская газета 275 1
