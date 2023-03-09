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В Костромской области МТС на треть ускорила мобильный интернет

На всей территории Костромской области МТС увеличила скорость передачи данных в мобильных сетях в среднем до 30%. При этом в административном центре региона скорость достигает 150 Мбит/сек, в Нерехте – 70 Мбит/сек. Это стало результатом перевода частот, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высокоскоростные сети LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перераспределение частот (рефарминг) можно сравнить с расширением автомобильной дороги, после которого увеличивается ее пропускная способность. Такое обновление сети расширило доступ костромичей к цифровым технологиям и позволяет загружать тяжелый контент на смартфон за более короткое время.

«Потребности костромичей в интернете растут из года в год, а рефарминг – наиболее эффективный и экономичный способ модернизации мобильных сетей, чтобы обеспечить комфортную для работы и общения скорость интернета. Теперь жители и гости Костромы могут с еще большим удобством пользоваться всеми возможностями нашей экосистемы от цифровой библиотеки и онлайн-кинотеатра до технологий умного дома», – отметил директор МТС в Костромской области Дмитрий Васькин.

После проведенных работ в регионе зафиксирован рекордный рост звонков с помощью технологии VoLTE. Их востребованность выросла на 75%. Технология позволяет совершать голосовые вызовы через сеть LTE. Такие звонки отличаются быстрым соединением и сверхчеткой передачей голоса, качество выгодно отличается от звонков через мессенджеры. И при этом технология VoLTE не расходует интернет-трафик и не увеличивает стоимость услуг – минуты тарифицируются согласно условиям подключенного пакета.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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