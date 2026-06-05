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Россия ЦФО Костромская область Галич
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10513 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 2
|Samsung Electronics 10959 1
|Ростелеком 10777 1
|Huawei 4472 1
|Apple Inc 13021 1
|LG Electronics 3718 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 1
|ZTE Corporation 796 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 1
|Бука - Buka Entertaiment 492 1
|КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
|Siemens AG - Siemens Group 2656 1
|Магнамедиа - Magnamedia 1 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 1
|Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
|Мартынов Александр 58 5
|Широков Владислав 1 1
|Рейман Ян 2 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Сальва Алексей 7 1
|Островский Александр 9 1
|Пугачева Алла 8 1
|Одновалов Станислав 2 1
|Брусилов Алексей 2 1
|Русских Роман 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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