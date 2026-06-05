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Россия ЦФО Костромская область Галич

Россия - ЦФО - Костромская область - Галич

СОБЫТИЯ


05.06.2026 МТС и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации региона 1
06.06.2025 «МегаФон» включил 4G еще в семи поселениях Костромской области 1
18.12.2024 «МегаФон» запустил высокоскоростной интернет в Красногорье, Горчухе и Марковице Костромской области 1
14.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Галиче 3
14.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет в одном из самых труднодоступных городов Центральной России 1
25.08.2023 «Мегафон» усилил сеть LTE в селах Костромской области 1
05.04.2022 «Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области 2
27.01.2017 МТС обеспечила 4G-интернетом больше половины жителей Костромской области 1
13.11.2007 В России появится памятник генералу Брусилову 1
16.07.2002 МТС развивает сеть в Костроме 1
03.04.2001 В Москве проведен очередной антипиратcкий рейд 1
01.02.2001 УБЭП ГУВД г. Москвы и Комиссия по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей Москвы провели очередной антипиратский рейд 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10513 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 2
Samsung Electronics 10959 1
Ростелеком 10777 1
Huawei 4472 1
Apple Inc 13021 1
LG Electronics 3718 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 1
ZTE Corporation 796 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1898 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 1
Бука - Buka Entertaiment 492 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
Магнамедиа - Magnamedia 1 1
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 2
ГФК - Галичский фанерный комбинат 4 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 151 1
Совкомбанк Совесть 278 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2820 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 72 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Русский Щит - ассоциация 39 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9905 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9250 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29465 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17724 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4278 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4166 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9737 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1930 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18150 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12597 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4160 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1409 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 392 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4525 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11615 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5318 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8411 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1261 1
4G - LTE - LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 56 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 17 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11411 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3999 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3224 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7823 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 634 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3568 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
Мартынов Александр 58 5
Широков Владислав 1 1
Рейман Ян 2 1
Смирнов Владимир 39 1
Сальва Алексей 7 1
Островский Александр 9 1
Пугачева Алла 8 1
Одновалов Станислав 2 1
Брусилов Алексей 2 1
Русских Роман 3 1
Россия - ЦФО - Костромская область 470 8
Россия - РФ - Российская федерация 163510 4
Россия - Мантурово 7 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 297 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Чухлома 3 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Нерехтский район - Нерехта 12 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Венгрия 854 1
Турция - Турецкая республика 2575 1
Украина 7895 1
Австрия - Австрийская Республика 1349 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 961 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1396 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 513 1
Закавказье - Transcaucasia 127 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 131 1
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
Украина - Волынская область - Волынь - Луцк 14 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 53 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Россия - Сусанино 6 1
Москва - ВАО - Восточный административный округ 64 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7324 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3123 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5053 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10752 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 857 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3818 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 1
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ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 6 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3093 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3289 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 684 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1460 1
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1259 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2008 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 776 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3089 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1571 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2373 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 281 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 794 1
ОПК - Артиллерия - Artillery 75 1
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