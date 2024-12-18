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«МегаФон» запустил высокоскоростной интернет в Красногорье, Горчухе и Марковице Костромской области

Высокоскоростной интернет «МегаФона» стал доступен жителям деревень Красногорье, Горчуха и Марковица, проживающих на обоих берегах низовья реки Унжа в Костромской области. Теперь абоненты оператора смогут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости до 30 Мбит/с.

Река Унжа, протекающая по территории нескольких районов Костромской области, является левым притоком Волки и впадает в Унженский залив Горьковского водохранилища. Эта территория – вотчина рыбаков и охотников, ведь здесь обитает около 300 видов птиц, а в водоемах водится около 16 видов рыб. На всем протяжении реки много красивых и удобных мест для обустройства стоянок. По пути туристов ждет множество достопримечательностей: можно посетить не только древние села с сохранившимися храмами, но и отыскать на побережье отложения ископаемых пород юрского периода. Теперь, возросшие скорости отправки данных помогут путешественникам опознать аммониты, которые местные жители называют «урошные камни», и белемниты – «чертовы пальцы».

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Чтобы предоставить туристам и сельчанам качественные услуги связи оператор построил телеком-объекты и развернул сеть в нескольких диапазонах. Новая инфраструктура связи обеспечивает увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных в помещениях, на береговой линии и на воде. Теперь отдыхающие, рыбаки и местные жители смогут чувствовать себя в безопасности, имея возможность связаться как со своими близкими, так и со спасательными службами.

«Озёра и реки — настоящие места притяжения в Костромской области, здесь проводят свой досуг жители и гости региона. Поэтому мы продолжили модернизацию сети в популярных рекреационных зонах и запустили мобильный интернет в районе Унжи к сезону зимней рыбалки. При выборе удачного рыбного места всегда проверяется и наличие мобильной связи. Благодаря ей вы сможете следить за прогнозом погоды, определить свои координаты, загрузить онлайн-карту, вызвать экстренную помощь, а также поделиться впечатлениями от улова с друзьями в соцсетях. Также в этом году мы построили и модернизировали инфраструктуру связи для жителей и рыбаков на озере Галич и в поселке Паточного завода на реке Волге», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

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