Получите все материалы CNews по ключевому слову
Палеонтология Paleontology Палеобиология Paleobiology
- Хронологическая последовательность жизни на Земле
- Пермско-Триассовая эпоха - Массовое пермское вымирание - The Great Dying - 251,902±0,024 млн лет
- Девонское вымирание
- Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs
СОБЫТИЯ
|05.10.2024
|
Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
том случае, если они выживут в дикой природе, а их популяции будут достаточно большими. В случае с мамонтами это колоссальная задача. Так, территория Северного склона Аляски может обеспечить п
|19.09.2023
|
Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников
В конце мелового периода на разных участках суши произошла эволюция фаун динозавров, вызванная разделением континентов. Понимание закономерностей этих процессов важно для понимания эволюции мезозойских
|02.04.2013
|
Робот-стрекоза из пермского периода
175 граммам. Что касается габаритов, то робот мало похож на любой из современных видов стрекоз. При длине корпуса в 48 и размахе крыльев в 70 сантиметров его живым аналогом является знаменитый хищник пермского периода Meganeuropsis.
|08.02.2012
|
Серенада Юрского периода: древние сверчки пели "басом"
Международная группа исследователей заявляет, что им удалось воспроизвести пение сверчка, жившего 165 миллионов лет назад. Это самая древняя ночная песня Земли, под которую в парках Юрского периода засыпали динозавры. Все началось с того, что китайским палеонтологам удалось разыскать ископаемого сверчка, жившего в эпоху динозавров и удивительно хорошо сохранившегося. Сверч
|13.12.2011
|
Ученые расшифровали белковый набор мамонта
Международная группа ученых прочла 126 различных белковых последовательностей из кости мамонта, жившего 43 тысячи лет назад. Это один из первых успехов молодой науки - палеопротеомики. В будущем она, вероятно, позволит лучше проследить эволюционную историю вымерших видов животных
|16.09.2011
|
Во время операций человека будут замораживать как мамонта
Раскрытый секрет крови шерстистого мамонта поможет специалистам в разработке кровезаменителей, которые позволят снижать температуру тела человека во время проведения сложных медицинских процедур. Изначально предки шерстистого
|18.01.2011
|
Возродить мамонта собираются японские ученые
Для клонирования ученые собираются использовать образцы ткани, которые этим летом они возьмут из трупа мамонта, хранящегося в одной из наших лабораторий. По словам Иритани, все необходимые приготовления к процедуре клонирования уже сделаны. Клонировать мамонта исследователи собираются с п
|28.09.2007
|
Из образцов шерсти мамонта можно извлечь ДНК: подробности
ся образцы шерсти мамонтов бедны генетическим материалом. Но последние результаты исследований международной группы ученых, опубликованные в журнале Science, свидетельствуют об обратном: ДНК в шерсти мамонта есть, хотя и в малом количестве, сообщает BBC. Причем в волосяном стержне содержится много кератина, который замедляет деградацию и загрязнение упакованного в нем биологического материа
|28.09.2007
|
Из образцов шерсти мамонта можно извлечь ДНК
хранившихся волос мамонтов бедны генетическим материалом. Но последние результаты исследований международной группы ученых, опубликованные в журнале Science, свидетельствуют об обратном: ДНК в шерсти мамонта есть, хотя и в малом количестве. Более подробная информация об открытии будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
|15.08.2007
|
В Британии обнаружен наскальный рисунок мамонта
кого общества Бристольского университета (UBSS, University of Bristol Spelaeological Society) обнаружили в пещерах и ущелье Чеддар (Cheddar Caves and Gorge) в графстве Сомерсет наскальное изображение мамонта, возраст которого оценен в 13 тыс. лет. Как сообщает Physorg, изображение мамонта сильно пострадало вследствие разрушения горных пород. Ранее в этой пещере были обнаружены другие
|21.06.2007
|
Найдены древнейшие изделия из бивня мамонта
Археологи из университета Тубингена нашли древние изделия из бивня мамонта в пещере Вогельхерд в горном массиве Швабская Юра на юго-западе Германии, сообщил Spiegel. Найдены четыре фигурки, одна из которых хорошо сохранилась и изображает льва, фрагменты второй
|31.07.2001
|
Свежие динозавры Спилберга напичканы электроникой под завязку
Компания "Ист-Вест" предлагает Вам уникальную возможность: посмотреть последний голливудский блокбастер задолго до его выхода на экраны Москвы! Несмотря на то, что "Парк Юрского периода 3" появится в московском прокате лишь 24 августа, для небольшой группы избранных почти на три недели раньше (точнее, 4 августа) при информационной поддержке "Yтра" и CNews.ru бу
Палеонтология и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
|CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
|Frost & Sullivan 206 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421906, в очереди разбора - 726620.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.