Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис том случае, если они выживут в дикой природе, а их популяции будут достаточно большими. В случае с мамонтами это колоссальная задача. Так, территория Северного склона Аляски может обеспечить п

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников В конце мелового периода на разных участках суши произошла эволюция фаун динозавров, вызванная разделением континентов. Понимание закономерностей этих процессов важно для понимания эволюции мезозойских

Робот-стрекоза из пермского периода 175 граммам. Что касается габаритов, то робот мало похож на любой из современных видов стрекоз. При длине корпуса в 48 и размахе крыльев в 70 сантиметров его живым аналогом является знаменитый хищник пермского периода Meganeuropsis.

Серенада Юрского периода: древние сверчки пели "басом" Международная группа исследователей заявляет, что им удалось воспроизвести пение сверчка, жившего 165 миллионов лет назад. Это самая древняя ночная песня Земли, под которую в парках Юрского периода засыпали динозавры. Все началось с того, что китайским палеонтологам удалось разыскать ископаемого сверчка, жившего в эпоху динозавров и удивительно хорошо сохранившегося. Сверч

Ученые расшифровали белковый набор мамонта Международная группа ученых прочла 126 различных белковых последовательностей из кости мамонта, жившего 43 тысячи лет назад. Это один из первых успехов молодой науки - палеопротеомики. В будущем она, вероятно, позволит лучше проследить эволюционную историю вымерших видов животных

Во время операций человека будут замораживать как мамонта Раскрытый секрет крови шерстистого мамонта поможет специалистам в разработке кровезаменителей, которые позволят снижать температуру тела человека во время проведения сложных медицинских процедур. Изначально предки шерстистого

Возродить мамонта собираются японские ученые Для клонирования ученые собираются использовать образцы ткани, которые этим летом они возьмут из трупа мамонта, хранящегося в одной из наших лабораторий. По словам Иритани, все необходимые приготовления к процедуре клонирования уже сделаны. Клонировать мамонта исследователи собираются с п

Из образцов шерсти мамонта можно извлечь ДНК: подробности ся образцы шерсти мамонтов бедны генетическим материалом. Но последние результаты исследований международной группы ученых, опубликованные в журнале Science, свидетельствуют об обратном: ДНК в шерсти мамонта есть, хотя и в малом количестве, сообщает BBC. Причем в волосяном стержне содержится много кератина, который замедляет деградацию и загрязнение упакованного в нем биологического материа

В Британии обнаружен наскальный рисунок мамонта кого общества Бристольского университета (UBSS, University of Bristol Spelaeological Society) обнаружили в пещерах и ущелье Чеддар (Cheddar Caves and Gorge) в графстве Сомерсет наскальное изображение мамонта, возраст которого оценен в 13 тыс. лет. Как сообщает Physorg, изображение мамонта сильно пострадало вследствие разрушения горных пород. Ранее в этой пещере были обнаружены другие

Найдены древнейшие изделия из бивня мамонта Археологи из университета Тубингена нашли древние изделия из бивня мамонта в пещере Вогельхерд в горном массиве Швабская Юра на юго-западе Германии, сообщил Spiegel. Найдены четыре фигурки, одна из которых хорошо сохранилась и изображает льва, фрагменты второй