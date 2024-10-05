Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology

Разделы

05.10.2024 Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

том случае, если они выживут в дикой природе, а их популяции будут достаточно большими. В случае с мамонтами это колоссальная задача. Так, территория Северного склона Аляски может обеспечить п
19.09.2023 Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

В конце мелового периода на разных участках суши произошла эволюция фаун динозавров, вызванная разделением континентов. Понимание закономерностей этих процессов важно для понимания эволюции мезозойских
02.04.2013 Робот-стрекоза из пермского периода

175 граммам. Что касается габаритов, то робот мало похож на любой из современных видов стрекоз. При длине корпуса в 48 и размахе крыльев в 70 сантиметров его живым аналогом является знаменитый хищник пермского периода Meganeuropsis.
08.02.2012 Серенада Юрского периода: древние сверчки пели "басом"

Международная группа исследователей заявляет, что им удалось воспроизвести пение сверчка, жившего 165 миллионов лет назад. Это самая древняя ночная песня Земли, под которую в парках Юрского периода засыпали динозавры. Все началось с того, что китайским палеонтологам удалось разыскать ископаемого сверчка, жившего в эпоху динозавров и удивительно хорошо сохранившегося. Сверч
13.12.2011 Ученые расшифровали белковый набор мамонта

Международная группа ученых прочла 126 различных белковых последовательностей из кости мамонта, жившего 43 тысячи лет назад. Это один из первых успехов молодой науки - палеопротеомики. В будущем она, вероятно, позволит лучше проследить эволюционную историю вымерших видов животных
16.09.2011 Во время операций человека будут замораживать как мамонта

Раскрытый секрет крови шерстистого мамонта поможет специалистам в разработке кровезаменителей, которые позволят снижать температуру тела человека во время проведения сложных медицинских процедур. Изначально предки шерстистого

18.01.2011 Возродить мамонта собираются японские ученые

Для клонирования ученые собираются использовать образцы ткани, которые этим летом они возьмут из трупа мамонта, хранящегося в одной из наших лабораторий. По словам Иритани, все необходимые приготовления к процедуре клонирования уже сделаны. Клонировать мамонта исследователи собираются с п
28.09.2007 Из образцов шерсти мамонта можно извлечь ДНК: подробности

ся образцы шерсти мамонтов бедны генетическим материалом. Но последние результаты исследований международной группы ученых, опубликованные в журнале Science, свидетельствуют об обратном: ДНК в шерсти мамонта есть, хотя и в малом количестве, сообщает BBC. Причем в волосяном стержне содержится много кератина, который замедляет деградацию и загрязнение упакованного в нем биологического материа
28.09.2007 Из образцов шерсти мамонта можно извлечь ДНК

хранившихся волос мамонтов бедны генетическим материалом. Но последние результаты исследований международной группы ученых, опубликованные в журнале Science, свидетельствуют об обратном: ДНК в шерсти мамонта есть, хотя и в малом количестве. Более подробная информация об открытии будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
15.08.2007 В Британии обнаружен наскальный рисунок мамонта

кого общества Бристольского университета (UBSS, University of Bristol Spelaeological Society) обнаружили в пещерах и ущелье Чеддар (Cheddar Caves and Gorge) в графстве Сомерсет наскальное изображение мамонта, возраст которого оценен в 13 тыс. лет. Как сообщает Physorg, изображение мамонта сильно пострадало вследствие разрушения горных пород. Ранее в этой пещере были обнаружены другие
21.06.2007 Найдены древнейшие изделия из бивня мамонта

Археологи из университета Тубингена нашли древние изделия из бивня мамонта в пещере Вогельхерд в горном массиве Швабская Юра на юго-западе Германии, сообщил Spiegel. Найдены четыре фигурки, одна из которых хорошо сохранилась и изображает льва, фрагменты второй
31.07.2001 Свежие динозавры Спилберга напичканы электроникой под завязку

Компания "Ист-Вест" предлагает Вам уникальную возможность: посмотреть последний голливудский блокбастер задолго до его выхода на экраны Москвы! Несмотря на то, что "Парк Юрского периода 3" появится в московском прокате лишь 24 августа, для небольшой группы избранных почти на три недели раньше (точнее, 4 августа) при информационной поддержке "Yтра" и CNews.ru бу

