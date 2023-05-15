Минприроды РФ Рослесхоз ИСДМ Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства
|15.05.2023
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МТС помогает предотвратить лесные пожары в Красноярском крае
аружению и тушению пожаров в лесах края. Видеокамеры уже доказали свою эффективность. За четыре года они зафиксировали на территории региона больше двух тысяч точек задымления, из них более 150 – это лесные пожары. По информации, полученной с устройства, определяется дым-точка — это предположительное местоположение очага возгорания. В онлайн-режиме вся информация поступает в региональную ди
|12.04.2023
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Во Владимирской области МТС поможет предотвращать лесные пожары
ротивопожарные цифровые решения реализованы во многих «горящих» регионах России, чтобы сохранить наши леса. Высотный мониторинг и оперативное извещение по каналам связи позволяют быстро предотвратить лесные пожары, которые возникают в результате как рукотворных палов, так и природных явлений, например, от ударов молнии, от которых защититься невозможно», – сказал директор филиала МТС во Вла
|31.03.2010
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«Авиалесоохрана» выбрала поставщиков услуг по сопровождению ИСДМ-Рослесхоз
и обеспечение функциональности официального сайта Информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз в 2010 году». Напомним, что в конкурсе разыгрывалось три лота, по которым необ
|25.02.2010
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«Авиалесоохране» требуется сопровождение ИСДМ-Рослесхоз
и обеспечение функциональности официального сайта Информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз в 2010 году». В целом работы необходимо выполнить по трем лотам: по обеспечени
|28.07.2008
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Лесные пожары в Калифорнии подобрались к национальному парку
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, лесные пожары в американском штате Калифорния вышли из-под контроля и вплотную подобрались к Йосемитскому национальному парку. Властям пришлось эвакуировать жителей 170 домов и отключить подачу
|10.05.2007
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Лесные пожары угрожают старинной обсерватории
Как сообщает Associated Press, лесные пожары подобрались вплотную к расположенной в Лос-Анджелесе исторической обсерватории Гриффита (Griffith Observatory), а также к расположенному по соседству с ней городскому зоопарку. Ст
|07.03.2007
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«Авиалесоохране» требуется информационное обеспечение ИСДМ-Рослесхоз
Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» объявила о проведении открытого конкурса на обеспечение информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза (ИСДМ) метеоданными и прогнозами погоды в 2007 году. На ИТ-услугах исполнитель заработает до 3,25 млн руб. В частности, информационное обеспечение подразумевает круглосуточную передачу метеоэлем
|20.11.2006
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Лесные пожары не нагревают, а охлаждают планету
й круг должен замкнуться. Однако, как сообщает Physorg, группа ученых из нескольких университетов и исследовательских институтов США провела исследования, которые приводят к противоположным выводам – лесные пожары способствуют охлаждению климата на Земле. Механизм такого кажущегося парадоксальным феномена связан с так называемыми «пирогенными сукцессиями» - сменой характера древесного покро
|20.11.2006
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Лесные пожары не нагревают, а охлаждают планету
й круг должен замкнуться. Однако, как сообщает Physorg, группа ученых из нескольких университетов и исследовательских институтов США провела исследования, которые приводят к противоположным выводам – лесные пожары способствуют охлаждению климата на Земле. Механизм такого кажущегося парадоксальным феномена связан с так называемыми «пирогенными сукцессиями» - сменой характера древесного покро
Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 3
|Мишустин Михаил 676 2
|Тарлаков Виктор 2 2
|Простакишин Виталий 2 2
|Савушкин Алексей 46 2
|Козловский Петр 9 1
|Зюзин Андрей 12 1
|Ермолаев Михаил 5 1
|Чечушков Григорий 2 1
|Машков Константин 2 1
|Гайка Екатерина 3 1
|Голубчиков Юрий 4 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Верба Геннадий 1 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Голубев Василий 39 1
|Санаев Виктор 1 1
|Дегтянникова Марина 1 1
|Andelman Sandy - Андельман Сэнди 1 1
|Скворцов Сергей 15 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Шипелов Андрей 22 1
|Бондаренко Михаил 55 1
|Замков Антон 12 1
|Циолковский Константин 45 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Сафронова Ольга 1 1
|Мордасов Сергей 21 1
|Егошин Сергей 55 1
|Зимин Игорь 17 1
|Бурлаков Андрей 1 1
|Колодкин Александр 8 1
|Рыбакин Владимир 25 1
|Бендин Сергей 10 1
|Лякишева Татьяна 5 1
|Волков Роман 18 1
|Quedenfeldt Barbara - Кведенфельд Барбара 1 1
|Кревер Владимир 1 1
|Кортнев Алексей 2 1
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