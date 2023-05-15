МТС помогает предотвратить лесные пожары в Красноярском крае аружению и тушению пожаров в лесах края. Видеокамеры уже доказали свою эффективность. За четыре года они зафиксировали на территории региона больше двух тысяч точек задымления, из них более 150 – это лесные пожары. По информации, полученной с устройства, определяется дым-точка — это предположительное местоположение очага возгорания. В онлайн-режиме вся информация поступает в региональную ди

Во Владимирской области МТС поможет предотвращать лесные пожары ротивопожарные цифровые решения реализованы во многих «горящих» регионах России, чтобы сохранить наши леса. Высотный мониторинг и оперативное извещение по каналам связи позволяют быстро предотвратить лесные пожары, которые возникают в результате как рукотворных палов, так и природных явлений, например, от ударов молнии, от которых защититься невозможно», – сказал директор филиала МТС во Вла

«Авиалесоохрана» выбрала поставщиков услуг по сопровождению ИСДМ-Рослесхоз и обеспечение функциональности официального сайта Информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз в 2010 году». Напомним, что в конкурсе разыгрывалось три лота, по которым необ

«Авиалесоохране» требуется сопровождение ИСДМ-Рослесхоз и обеспечение функциональности официального сайта Информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз в 2010 году». В целом работы необходимо выполнить по трем лотам: по обеспечени

Лесные пожары в Калифорнии подобрались к национальному парку Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, лесные пожары в американском штате Калифорния вышли из-под контроля и вплотную подобрались к Йосемитскому национальному парку. Властям пришлось эвакуировать жителей 170 домов и отключить подачу

Лесные пожары угрожают старинной обсерватории Как сообщает Associated Press, лесные пожары подобрались вплотную к расположенной в Лос-Анджелесе исторической обсерватории Гриффита (Griffith Observatory), а также к расположенному по соседству с ней городскому зоопарку. Ст

«Авиалесоохране» требуется информационное обеспечение ИСДМ-Рослесхоз Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» объявила о проведении открытого конкурса на обеспечение информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза (ИСДМ) метеоданными и прогнозами погоды в 2007 году. На ИТ-услугах исполнитель заработает до 3,25 млн руб. В частности, информационное обеспечение подразумевает круглосуточную передачу метеоэлем

Лесные пожары не нагревают, а охлаждают планету й круг должен замкнуться. Однако, как сообщает Physorg, группа ученых из нескольких университетов и исследовательских институтов США провела исследования, которые приводят к противоположным выводам – лесные пожары способствуют охлаждению климата на Земле. Механизм такого кажущегося парадоксальным феномена связан с так называемыми «пирогенными сукцессиями» - сменой характера древесного покро