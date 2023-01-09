Ростех - РТ-Инвест

я текстовых каналов коммуникации, участник Фонда Сколково, и «Единый оператор экопунктов» компании « РТ-Инвест », входящей в госкорпорацию «Ростех», запустили в мессенджере Telegram чат-бот помощ

Комплекс по переработке отходов « РТ-Инвест » (входит в госкорпорацию «Ростех») в Сергиево-Посадском округе стал первым в Подмосковье, где появились роботы-сортировщики. Это полностью российская разработка. Пока технология прохо

ологии», выступающая проектным офисом цифровой трансформации РЖД, и дочерняя структура «Ростеха» — « РТ-инвест » — создадут совместное предприятие (СП) и венчурный фонд для развития ИКТ на трансп