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Ростех РТ-Инвест

Ростех - РТ-Инвест

«РТ-Инвест» — оператор по обращению с отходами в Подмосковье. Компания обслуживает 3 из 7 кластеров Московской области: Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский, а также объекты в Казани и других регионах.


09.01.2023 Чат-бот CraftTalk подскажет все про экопункты «РТ-Инвест»

я текстовых каналов коммуникации, участник Фонда Сколково, и «Единый оператор экопунктов» компании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех», запустили в мессенджере Telegram чат-бот помощ
24.01.2022 «РТ-Инвест» внедрил роботов-сортировщиков на подмосковном комплексе по переработке отходов

Комплекс по переработке отходов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») в Сергиево-Посадском округе стал первым в Подмосковье, где появились роботы-сортировщики. Это полностью российская разработка. Пока технология прохо
15.08.2019 «РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов

«РТ-инвест» (создана при участии госкорпорации «Ростех») представила пилотный проект цифровиза
07.06.2019 «Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ

ологии», выступающая проектным офисом цифровой трансформации РЖД, и дочерняя структура «Ростеха» — «РТ-инвест» — создадут совместное предприятие (СП) и венчурный фонд для развития ИКТ на трансп
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом

у и Антону Замкову соответственно. Еще раньше в апреле 2017 г. ООО «РТ-инвест» было преобразовано в АО «РТ-инвест», чьи учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Недавно арестованный Алексей Нащекин также
22.09.2015 Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС

торая позволит ему контролировать исполнение работ по готовящемуся проекту взимания платы с автомобилей массой свыше 12 тонн на федеральных трассах страны. Упомянутые работы осуществляются компанией «РТ-инвест транспортные системы», изначально созданной госкорпорацией «Ростех» и компанией «РТ-инвест», но позже изменившей состав учредителей (об этом ниже).Начальная цена контракта выст
20.08.2015 «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» создадут колл-центр для системы взимания платы «Платон»

Компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» (торговый знак Beeper) начинают совместную работу по созданию контактного центра для обслуживания пользователей системы взимания платы «Платон».
18.08.2015 Стартовала предварительная регистрация крупных грузоперевозчиков в системе взимания платы «Платон»

Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» открыла предварительную регистрацию в системе взимания платы «Платон» для крупных корпоративных клиентов, в парке которых — более 300 транспортных средств массой
07.04.2015 Транспортные средства c массой более 12-тонн будут оснащены SIM-картами «МегаФона»

асчетов при взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения такими транспортными средствами. Контракт между компаниями «МегаФон» и «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператором системы взимания платы (СВП) заключен сроком на 12,5 лет, а его стоимость составляет i10 млрд. «Для «МегаФона» проект представляет стратегическую цен
20.03.2015 Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» приобрела у компании DataPro центр обработки данных (ЦОД) на 400 стоек, находящийся в Твери. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Инвест Транспортные

20.11.2013 «РТ-Инвест» и Uniteller договорились о стратегическом сотрудничестве в области электронных платежей

Дочерняя структура госкорпорации Ростех «РТ-Инвест» и российская процессинговая компания Uniteller подписали соглашение о сотрудничест
17.11.2013 Экс-президент «Ситроникса» и «Ростехнологии» создают нового ИТ-гиганта

Холдинг «РТ-Инвест» выбрал гендиректора своего нового ИТ-актива - компании «Регионком». Им стал экс-президент «Ситроникса» Сергей Асланян, заявили CNews в «РТ-Инвест». С сентября 2013 г. Асланян

31.10.2013 Загадочный системный интегратор перешел под крыло «Ростехнологий»

Контроль над ИТ-компанией «Регионком» перешел к холдингу «РТ-Инвест», сообщил CNews его представитель. Сумму сделки в «РТ-Инвест» не раскрывают, уточняя, что получили мажоритарный пакет в результате инвестиций в уставной капитал «Регионком». Хо

Публикаций - 57, упоминаний - 85

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3232 41
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 36
Ростелеком 9813 20
NVision Group - Энвижн Груп 679 9
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 8
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 8
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 44 8
HTC Corporation 1500 7
ГЛОНАСС АО 200 7
Телематические системы 54 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 6
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 5
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 5
Прогресс софт 9 4
8339 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 4
Восход ФГБУ НИИ 652 4
МегаФон 9068 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 2
Skytoll 2 2
Yandex - Яндекс 7509 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1173 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 2
DataPro - ДатаПро 93 2
Открытые технологии 703 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 37 2
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Actility 5 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Semtech 18 1
Царицын капитал 23 22
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 5
РЖД - Российские железные дороги 1925 4
ГПБ - Газпромбанк 1095 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 266 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 1
Мособлгаз ГУП МО 20 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Почта России ПАО 2133 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Ак Барс Банк 272 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 154 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
АСК 42 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Visa International 1953 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Комус 95 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
НСПК - Национальная система платежных карт 822 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 49 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Внешфинбанк КБ 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 678 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1228 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1392 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 3
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 31 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6008 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 987 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 236 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
NHAI - National Highways Authority of India - Национальное агентство автомобильных магистралей Индии 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 44 1
РАС - Российский автотранспортный союз 2 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1329 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 31
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11192 10
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24716 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12107 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1498 5
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4059 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11543 4
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Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1146 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3119 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8406 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 289 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 93 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1091 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30107 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7009 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7964 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5796 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 708 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2862 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1459 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 131 34
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 19
Apple iPhone 6 4862 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5002 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5323 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 481 6
Seldon.Basis 8 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 3
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 296 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 3
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 537 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 740 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1644 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Код безопасности - Secret MDM 4 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 57 2
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2072 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 315 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 150 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 244 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 231 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 97 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 61 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 1
Шипелов Андрей 22 21
Ротенберг Игорь 37 19
Ротенберг Аркадий 52 19
Нащекин Алексей 116 13
Агафонов Вадим 13 13
Советников Александр 10 10
Замков Антон 12 9
Старовойт Роман 18 7
Скворцов Сергей 15 5
Медведев Дмитрий 1656 5
Асланян Сергей 103 5
Никифоров Николай 1136 4
Путин Владимир 3209 3
Чемезов Сергей 144 3
Шилов Сергей 91 3
Нечаев Андрей 27 3
Абрамченко Виктория 18 3
Глотов Алексей 25 3
Тараба Дмитрий 27 3
Иванов Олег 144 2
Кравцов Роман 84 2
Мартынов Александр 45 2
Богданчиков Евгений 12 2
Калмык Сергей 9 2
Богданчиков Сергей 8 2
Голов Андрей 51 2
Старюк Павел 2 2
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 236 1
Евтушенко Олег 143 1
Колесников Андрей 86 1
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