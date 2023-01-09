Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех РТ-Инвест
«РТ-Инвест» — оператор по обращению с отходами в Подмосковье. Компания обслуживает 3 из 7 кластеров Московской области: Сергиево-Посадский, Каширский и Рузский, а также объекты в Казани и других регионах.
|09.01.2023
|
Чат-бот CraftTalk подскажет все про экопункты «РТ-Инвест»
я текстовых каналов коммуникации, участник Фонда Сколково, и «Единый оператор экопунктов» компании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех», запустили в мессенджере Telegram чат-бот помощ
|24.01.2022
|
«РТ-Инвест» внедрил роботов-сортировщиков на подмосковном комплексе по переработке отходов
Комплекс по переработке отходов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») в Сергиево-Посадском округе стал первым в Подмосковье, где появились роботы-сортировщики. Это полностью российская разработка. Пока технология прохо
|15.08.2019
|
«РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов
«РТ-инвест» (создана при участии госкорпорации «Ростех») представила пилотный проект цифровиза
|07.06.2019
|
«Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ
ологии», выступающая проектным офисом цифровой трансформации РЖД, и дочерняя структура «Ростеха» — «РТ-инвест» — создадут совместное предприятие (СП) и венчурный фонд для развития ИКТ на трансп
|10.09.2018
|
Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом
у и Антону Замкову соответственно. Еще раньше в апреле 2017 г. ООО «РТ-инвест» было преобразовано в АО «РТ-инвест», чьи учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Недавно арестованный Алексей Нащекин также
|22.09.2015
|
Крупнейший ИТ-проект России построит новую ИС
торая позволит ему контролировать исполнение работ по готовящемуся проекту взимания платы с автомобилей массой свыше 12 тонн на федеральных трассах страны. Упомянутые работы осуществляются компанией «РТ-инвест транспортные системы», изначально созданной госкорпорацией «Ростех» и компанией «РТ-инвест», но позже изменившей состав учредителей (об этом ниже).Начальная цена контракта выст
|20.08.2015
|
«РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» создадут колл-центр для системы взимания платы «Платон»
Компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» и «Инфо-контент» (торговый знак Beeper) начинают совместную работу по созданию контактного центра для обслуживания пользователей системы взимания платы «Платон».
|18.08.2015
|
Стартовала предварительная регистрация крупных грузоперевозчиков в системе взимания платы «Платон»
Компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» открыла предварительную регистрацию в системе взимания платы «Платон» для крупных корпоративных клиентов, в парке которых — более 300 транспортных средств массой
|07.04.2015
|
Транспортные средства c массой более 12-тонн будут оснащены SIM-картами «МегаФона»
асчетов при взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения такими транспортными средствами. Контракт между компаниями «МегаФон» и «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператором системы взимания платы (СВП) заключен сроком на 12,5 лет, а его стоимость составляет i10 млрд. «Для «МегаФона» проект представляет стратегическую цен
|20.03.2015
|
Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro
Компания «РТ-Инвест Транспортные системы» приобрела у компании DataPro центр обработки данных (ЦОД) на 400 стоек, находящийся в Твери. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Инвест Транспортные
|20.11.2013
|
«РТ-Инвест» и Uniteller договорились о стратегическом сотрудничестве в области электронных платежей
Дочерняя структура госкорпорации Ростех «РТ-Инвест» и российская процессинговая компания Uniteller подписали соглашение о сотрудничест
|17.11.2013
|
Экс-президент «Ситроникса» и «Ростехнологии» создают нового ИТ-гиганта
Холдинг «РТ-Инвест» выбрал гендиректора своего нового ИТ-актива - компании «Регионком». Им стал экс-президент «Ситроникса» Сергей Асланян, заявили CNews в «РТ-Инвест». С сентября 2013 г. Асланян
|31.10.2013
|
Загадочный системный интегратор перешел под крыло «Ростехнологий»
Контроль над ИТ-компанией «Регионком» перешел к холдингу «РТ-Инвест», сообщил CNews его представитель. Сумму сделки в «РТ-Инвест» не раскрывают, уточняя, что получили мажоритарный пакет в результате инвестиций в уставной капитал «Регионком». Хо
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Шипелов Андрей 22 21
|Ротенберг Игорь 37 19
|Ротенберг Аркадий 52 19
|Нащекин Алексей 116 13
|Агафонов Вадим 13 13
|Советников Александр 10 10
|Замков Антон 12 9
|Старовойт Роман 18 7
|Скворцов Сергей 15 5
|Медведев Дмитрий 1656 5
|Асланян Сергей 103 5
|Никифоров Николай 1136 4
|Путин Владимир 3209 3
|Чемезов Сергей 144 3
|Шилов Сергей 91 3
|Нечаев Андрей 27 3
|Абрамченко Виктория 18 3
|Глотов Алексей 25 3
|Тараба Дмитрий 27 3
|Иванов Олег 144 2
|Кравцов Роман 84 2
|Мартынов Александр 45 2
|Богданчиков Евгений 12 2
|Калмык Сергей 9 2
|Богданчиков Сергей 8 2
|Голов Андрей 51 2
|Старюк Павел 2 2
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 236 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Колесников Андрей 86 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 55 1
|Бесчастнов Андрей 2 1
|Дитрих Евгений 14 1
|Гревцов Сергей 1 1
|Волков Григорий 3 1
|Симакин Денис 6 1
|Царева Юнона 5 1
|Савина Юлия 2 1
|Советников Алексей 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.