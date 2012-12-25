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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВАС РС
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Публикаций - 174, упоминаний - 255
ВАС РС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Игорь 45 31
|Серова Елена 317 9
|Попов Алексей 329 9
|Сапельников Сергей 104 8
|Казак Максим 161 7
|Никифоров Николай 1145 6
|Наумов Виктор 124 6
|Сиваков Юрий 5 5
|Байдин Сергей 5 5
|Завьялов Николай 5 5
|Борилин Вячеслав 18 4
|Кирюшин Геннадий 90 4
|Иванов Антон 46 4
|Медведев Дмитрий 1594 4
|Прянишников Николай 285 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Юсупов Ренат 112 4
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Ухлинов Леонид 58 4
|Герман Андрей 19 4
|Митрейкин Александр 18 3
|Григорьев Андрей 17 3
|Путин Владимир 2461 3
|Казарин Станислав 113 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Сельков Андрей 13 3
|Романченко Дмитрий 11 3
|Брагинский Матвей 6 3
|Опенышева Светлана 63 3
|Симаков Олег 109 3
|Иванников Дмитрий 41 2
|Одинцов Дмитрий 87 2
|Дьяков Петр 10 2
|Ермолаев Артем 347 2
|Готальский Михаил 95 2
|Устюжанин Дмитрий 49 2
|Буланча Сергей 25 2
|Шадаев Максут 433 2
|Забелин Вячеслав 13 2
|Эйгес Павел 70 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
Создано именных указателей - 69369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173302, в очереди разбора - 1000919.
Создано именных указателей - 69369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru