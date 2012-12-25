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ВАС РС Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

СОБЫТИЯ


25.12.2012 Высший арбитражный суд осваивается в "облаках"

са воспользовались более 4, 5 млн уникальных посетителей. Александр Берко, консультант в области ИТ Высшего арбитражного суда РФ: На данный момент в ВАС РФ практически не осталось физических си
21.12.2011 Высший арбитражный суд РФ получил единую систему электронной почты

Компания IBS создала единую систему электронной почты Высшего арбитражного суда РФ (ВАС РФ). Для 14 тыс. сотрудников Арбитражных судов на базе совр
16.11.2011 Высший арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко

Фонд поддержки инвестиций имени А.С. Попова сообщил о том, что 14 ноября 2011 г. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отклонил жалобу Константина Малофеева и его компа
23.03.2011 Высший Арбитражный Суд продлил лицензии на Kaspersky Total Space Security

еко». «Антивирусные решения “Лаборатории Касперского” обеспечивают безопасность информационной сети Высшего Арбитражного Суда не первый год. Наше сотрудничество прошло испытание временем и дока
16.02.2010 «Ростелеком» предоставит услуги связи Высшему Арбитражному Суду РФ

тной сети IP VPN, которая соединит 49 арбитражных судов в различный регионах страны. «Ростелеком» и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации сотрудничают с 2008 г. Первым совместным проектом
10.12.2009 «Синтерра» обеспечит доступом в интернет Высший Арбитражный Суд РФ

ератор связи «Синтерра» объявила о победе в аукционе на предоставление услуг доступа в интернет для Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на 2010 г. Услуги безлимитного широкополосного
29.07.2009 Высший арбитражный суд РФ начинает принимать иски через интернет

ет переведен в открытый доступ. Об этом CNews рассказал начальник Управления информатизации и связи Высшего Арбитражного Суда РФ Игорь Соловьев. По его словам, первоначально сервис будет функци
26.06.2009 Digital Design доработала систему делопроизводства Высшего Арбитражного Суда РФ

началось еще в 2005 г., когда компания разработала и автоматизировала управленческие регламенты для Высшего Арбитражного Суда РФ на базе системы DocsVision. К моменту завершения проекта в созда
18.02.2009 Zaycev.net пригласили в суд

дерами, а не с пиратами дала сбой И вот новая кассационная жалоба «Мастерхоста», направленная уже в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, отменила предыдущие решения и отправила провайде
26.06.2008 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
27.05.2008 Решение об увеличении уставного капитала «Комкора» признали легитимным

е решение было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями). Сегодня Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил отменить решение и постановления, п
23.04.2008 Высший Арбитражный Суд РФ приобретет СВТ

. Провести торги намерен не позже 19 числа. Подробную информацию об аукционе, включая документацию, Высший Арбитражный Суд РФ предоставляет на официальном сайте госзакупок РФ.
09.04.2008 Высший Арбитражный Суд РФ заказывает модернизацию систем судопроизводства

работы за счет средств федерального бюджета. Срок выполнения работ: май - ноябрь 2008 г. 28 апреля Высший Арбитражный Суд прекратит прием заявок от потенциальных подрядчиков и перейдет к их ра
11.03.2008 Высший Арбитражный Суд РФ ищет ИТ-поставщиков
21.02.2008 «Дальсвязь» выиграла суд у налоговых органов

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ признал, что претензии налоговиков к компании «Дальсвязь», связа
18.02.2008 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика

до 10 июля 2008 г. Величина понижения начальной цены контракта составляет 374,5 тыс. руб. 11 марта Высший Арбитражный Суд прекратит прием заявок на участие в торгах. В тот же день приступит к

11.01.2008 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
25.12.2007 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
24.12.2007 Высший Арбитражный Суд РФ закупает ПО
12.11.2007 Высший Арбитражный Суд РФ ищет поставщиков ПО
03.10.2007 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
14.09.2007 Высший Арбитражный Суд РФ ищет поставщиков ИТ-услуг
04.09.2007 Высший Арбитражный Суд РФ развивает СЭД
03.09.2007 Высший Арбитражный Суд РФ внедряет АС делопроизводства
15.08.2007 Высший Арбитражный Суд РФ закупает антивирусное ПО
31.07.2007 Высший Арбитражный Суд РФ ищет поставщика ИТ-услуг
04.07.2007 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
13.04.2007 Высший Арбитражный Суд модернизирует АС судопроизводства
03.04.2007 Высший Арбитражный Суд РФ ищет ИТ-подрядчика

а; качество услуг; сроки выполнения услуг; срок предоставления гарантии. Заявки на участие в торгах Высший Арбитражный Суд будет принимать до 3 мая, в тот же день планирует вскрыть конверты. Ра
23.03.2007 Высший Арбитражный Суд РФ объявил конкурс по выбору ИТ-подрядчика

у ИТ-подрядчика для выполнения работ по разработке и внедрению системы единого штатного расписания. Высший Арбитражный Суд выделяет до 30 млн руб. на реализацию проекта, при этом требует выполн
15.01.2007 Высший Арбитражный Суд РФ покупает копировальную технику
20.12.2006 Высший арбитражный суд РФ купит копировально-множительную технику
31.10.2006 Высший Арбитражный Суд РФ переходит на DocsVision

Подписан договор на автоматизацию управленческих регламентов Высшего Арбитражного Суда РФ на базе системы управления документами и бизнес-процессами DocsV
15.06.2006 Игорь Соловьев: Россия на пути к "электронному правосудию"

при Верховном суде Российской Федерации. Каково состояние информационно-технологического оснащения Высшего Арбитражного суда России и системы арбитражных судов? Игорь Соловьев: Данная программ
16.07.2004 "КРОК" поставит технику для Высшего арбитражного суда РФ

сетью, системами интернет-узла и телефонии и др. Одним из таких объектов является московское здание Высшего арбитражного суда.
21.06.2000 Высший Арбитражный суд РФ отказал компании "Кодак" в защите зарегистрированного товарного знака

к на Решение, которым было отказано в защите зарегистрированного товарного знака "Кодак". Президиум Высшего Арбитражного суда посчитал, что решение вопроса о соотношении товарного знака и домен

Публикаций - 191, упоминаний - 315

ВАС РС и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 11
Ростелеком 10948 10
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BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
HP Inc. 5883 6
Citrix Systems 868 6
Крок - Croc 1964 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 6
Совзонд - Sovzond 123 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Oracle Corporation 7074 5
АйТи 1519 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 5
Ниеншанц 124 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
Cisco Systems 5372 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Альфа-Банк 1979 7
AHConferences 53 6
Дмитровская областная больница 7 6
Россети Ленэнерго 1699 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 5
Почта России ПАО 2370 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
WMG - Warner Music Group - Warner Music Russia - Gala Records - Ворнер Мьюзик - Atlantic Records Russia, Атлантик Рекордз - Zhara Music - СБА Мьюзик Паблишинг - Ворнер Чаппелл - С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 12 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Газпром ПАО 1493 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Альфа-Групп 745 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 2
Мостовик НПО 8 2
Angentro Trading and Investments 23 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Мосэнерго ПАО 132 2
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
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Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Гимназический союз России 3 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Microsoft Windows 7 2007 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 4
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