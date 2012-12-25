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ВАС РС
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации


25.12.2012 Высший арбитражный суд осваивается в "облаках"
21.12.2011 Высший арбитражный суд РФ получил единую систему электронной почты
16.11.2011 Высший арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко
23.03.2011 Высший Арбитражный Суд продлил лицензии на Kaspersky Total Space Security
16.02.2010 «Ростелеком» предоставит услуги связи Высшему Арбитражному Суду РФ
10.12.2009 «Синтерра» обеспечит доступом в интернет Высший Арбитражный Суд РФ
29.07.2009 Высший арбитражный суд РФ начинает принимать иски через интернет
26.06.2009 Digital Design доработала систему делопроизводства Высшего Арбитражного Суда РФ
26.06.2008 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
23.04.2008 Высший Арбитражный Суд РФ приобретет СВТ
09.04.2008 Высший Арбитражный Суд РФ заказывает модернизацию систем судопроизводства
11.03.2008 Высший Арбитражный Суд РФ ищет ИТ-поставщиков
18.02.2008 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
11.01.2008 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
25.12.2007 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
24.12.2007 Высший Арбитражный Суд РФ закупает ПО
12.11.2007 Высший Арбитражный Суд РФ ищет поставщиков ПО
03.10.2007 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
14.09.2007 Высший Арбитражный Суд РФ ищет поставщиков ИТ-услуг
04.09.2007 Высший Арбитражный Суд РФ развивает СЭД
03.09.2007 Высший Арбитражный Суд РФ внедряет АС делопроизводства
15.08.2007 Высший Арбитражный Суд РФ закупает антивирусное ПО
31.07.2007 Высший Арбитражный Суд РФ ищет поставщика ИТ-услуг
04.07.2007 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика
13.04.2007 Высший Арбитражный Суд модернизирует АС судопроизводства
03.04.2007 Высший Арбитражный Суд РФ ищет ИТ-подрядчика
23.03.2007 Высший Арбитражный Суд РФ объявил конкурс по выбору ИТ-подрядчика
15.01.2007 Высший Арбитражный Суд РФ покупает копировальную технику
31.10.2006 Высший Арбитражный Суд РФ переходит на DocsVision
16.07.2004 "КРОК" поставит технику для Высшего арбитражного суда РФ
21.06.2000 Высший Арбитражный суд РФ отказал компании "Кодак" в защите зарегистрированного товарного знака

Публикаций - 174, упоминаний - 255

ВАС РС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22010 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7600 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7909 10
Docsvision - ДоксВижн 947 9
Polycom - Поликом Россия 373 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 484 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8607 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1401 7
Telenor - Теленор 724 6
Крок - Croc 1587 6
Citrix Systems 731 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 558 6
Синтерра - Synterra 776 6
IBM - International Business Machines Corp 8810 6
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 506 6
Совзонд - Sovzond 112 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1871 5
Ниеншанц 90 5
HP Inc. 5238 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1094 5
АФК Система ПАО 1649 4
Cisco Systems 4676 4
HP - Hewlett-Packard 3583 4
Oracle Corporation 5892 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1536 4
СМАРТС Компания 510 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Альфа-Групп - Altimo 382 4
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 194 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6381 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 3
АйТи 1124 3
Айтеко - iTeco 894 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1629 3
NVision Group - Энвижн Груп 658 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 380 3
OKI 160 3
Ростелеком - Связьинвест 1697 3
SAP SE 4415 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5019 7
AHConferences 53 6
Альфа-Банк 1338 5
Пепеляев Групп 27 4
Почта России ПАО 1825 4
Норникель - Норильский никель 277 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 801 4
Россети Ленэнерго 57 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2009 4
РЖД - Российские железные дороги 1398 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 3
РСХБ - Россельхозбанк 220 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 3
Газпром ПАО 869 3
Сургутнефтегаз - СНГ 192 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 187 2
Европлан - Europlan 26 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 921 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 33 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 170 2
Росводоканал 63 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 87 2
Мосэнерго ПАО 112 2
ГПБ - Газпромбанк 814 2
Аэрофлот 625 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 157 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 48 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 13 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 48 1
Уральская сталь АО 10 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 153 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 271 1
Альфа-Групп 594 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1796 1
МДМ Банк 219 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2095 23
Верховный суд Российской Федерации 626 18
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 16
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7531 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2398 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 838 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6830 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1817 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 7
Федеральное казначейство России 1139 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1262 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 6
Правительство Москвы 1479 6
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 99 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2909 5
Правительство РФ 6982 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 5
Президент Российской Федерации 3003 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 5
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 123 5
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2229 4
Счётная палата РФ 579 4
Администрация Президента РФ 861 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 504 4
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 228 4
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 84 4
Конституционный суд РФ 76 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 544 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 783 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1164 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 629 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 33 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12495 24
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1242 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30465 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 854 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3239 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) 321 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2136 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7406 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2624 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1385 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3581 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 662 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10208 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 194 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2380 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 689 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1529 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 117 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 692 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7176 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2102 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6738 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4129 1
Website - Вебсайт 2641 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 345 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5942 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 372 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6136 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 40 1
UDP - User Datagram Protocol 115 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 832 1
Cookie - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 120 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1937 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 1
CMIS - Content Management Interoperability Services - набор веб-сервисов для совместного использования информации, хранимой в несвязанных между собой хранилищах контента 27 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 199 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 31 1
Microsoft Windows 7 1762 6
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 24 6
Microsoft Skype 1891 4
Microsoft Windows 10 11197 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 4
Microsoft SharePoint Server 592 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 172 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1540 3
Microsoft Windows XP 2379 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1673 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 749 3
Microsoft SQL Server 1338 3
Linux OS 7436 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 99 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 54 2
Microsoft Edge - браузер 1872 2
Microsoft Windows 1901 2
Microsoft Exchange 1175 2
Polycom HDX 17 2
Polycom RealPresence Group 60 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 407 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 690 2
Microsoft Office 3179 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 267 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 1
Microsoft Exchange Server 373 1
Microsoft Office 365 811 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 731 1
Oracle Java - язык программирования 2501 1
ЭОС Дело СЭД 1697 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 54 1
EXMO - криптовалютная биржа 6 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 144 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 1
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 7 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
ИВК Юпитер 28 1
VMware vShield 25 1
МТС Мобильные сотрудники 82 1
Соловьев Игорь 45 31
Серова Елена 317 9
Попов Алексей 329 9
Сапельников Сергей 104 8
Казак Максим 161 7
Никифоров Николай 1145 6
Наумов Виктор 124 6
Сиваков Юрий 5 5
Байдин Сергей 5 5
Завьялов Николай 5 5
Борилин Вячеслав 18 4
Кирюшин Геннадий 90 4
Иванов Антон 46 4
Медведев Дмитрий 1594 4
Прянишников Николай 285 4
Чучелов Андрей 44 4
Юсупов Ренат 112 4
Кесельбренер Леонид 49 4
Ухлинов Леонид 58 4
Герман Андрей 19 4
Митрейкин Александр 18 3
Григорьев Андрей 17 3
Путин Владимир 2461 3
Казарин Станислав 113 3
Бушуев Алексей 9 3
Сельков Андрей 13 3
Романченко Дмитрий 11 3
Брагинский Матвей 6 3
Опенышева Светлана 63 3
Симаков Олег 109 3
Иванников Дмитрий 41 2
Одинцов Дмитрий 87 2
Дьяков Петр 10 2
Ермолаев Артем 347 2
Готальский Михаил 95 2
Устюжанин Дмитрий 49 2
Буланча Сергей 25 2
Шадаев Максут 433 2
Забелин Вячеслав 13 2
Эйгес Павел 70 2
Россия - Российская федерация - РФ 101113 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31725 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12236 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44269 8
Украина 5841 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11919 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1875 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 892 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1165 4
Европа Восточная 2892 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1967 3
Россия - ПФО - Самарская область 864 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 491 3
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 348 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 517 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 3
Того - Тоголезская Республика 8092 3
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 79 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12396 2
Европа 9822 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1830 2
Норвегия - Королевство 1052 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 690 2
Россия - СФО - Новосибирск 3145 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 881 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1276 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 901 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 617 2
Россия - УФО - Челябинская область 907 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 842 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2513 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 974 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1146 2
Украина - Харьковская область - Харьков 187 2
Казахстан - Республика 4363 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 660 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5811 14
Федеральный бюджет Российской Федерации 1451 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 9
Информационное общество - Государственная программа 1151 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 874 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 8
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5123 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3680 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 644 3
Федеральное законодательство 1059 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 58 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1600 3
Пиратство - Авторское право 321 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 3
Образование в России 1558 3
Антитеррор 146 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 920 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 2
Конституция Российской Федерации 44 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 329 2
СИЗО - Следственный изолятор 73 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 11 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1127 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 449 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 426 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 1
Вторая мировая война 533 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 117 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 300 1
Сельское хозяйство 138 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 12 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
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