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ПГУ Пензенский государственный университет ППИ Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета

ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета

УПОМИНАНИЯ


25.02.2020 В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне

начинает выдачу цифровых дипломов Как стало известно CNews, Пензенский государственный университет (ПГУ) первым среди российских вузов начнет предоставлять своим выпускникам электронные дипломы
04.09.2018 Mail.ru и ПГУ подготовят специалистов для игровой индустрии

Пензенский государственный университет (ПГУ) и российская технологическая компания Mail.ru подписали соглашение о сотрудничестве. В в
19.10.2015 Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве

Компания Maykor-GMCS и Пензенский государственный университет (ПГУ) начинают сотрудничество в области развития рынка ИТ-образования и трудоустройства молоды
18.12.2014 Количество пользователей Портала городских услуг Москвы выросло втрое

Портал городских услуг Москвы pgu.mos.ru подвел итоги работы за 2014 г. Официальная статистика портала свидетельствует о высокой востребованности у граждан электронных услуг. Все основные сервисы ПГУ демонстрировали активный рост, увеличились количество зарегистрированных пользователей, посещаемость портала, а также сумма проведенных платежей. Помимо того, что Портал предоставляет польз
24.05.2012 Пермский государственный университет создал электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГУ), один из крупнейших научных и образовательных центров Уральского региона, и корпорация IBM объявили о создании первой в России электронной библиотеки на платформе IBM FileNet P8. В новом у
02.08.2011 CNews.Club: ИнформСистем: Современные энергоблоки ПГУ с устаревшей технологией

010» v.6.313.53 для реализации БЕЗЗАТРАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ экономии топлива и для увеличения энергоэффективности тепловых электростанций при интеллектуальной автоматизации расчётов ТЭП в реальном времени.ПГУ (парогазовые установки) в электроэнергетике предназначены решить две проблемы. Во-первых, обновить изношенное оборудование, и, во-вторых, повысить КПД электростанций. Повышение КПД означает
01.08.2011 Российский вуз закупил ИТ-систему для борьбы с британскими учеными

Пермский государственный университет (ПГУ), долгие годы сотрудничавший с компанией «Прогноз» в качестве научного консультанта, теперь решил стать самостоятельным игроком рынка в области математического моделирования социо-экономиче
26.04.2011 «Т-Платформы» поставили вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» в Пермский государственный университет

Компания «Т-Платформы», международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, завершила поставку вычислительного кластера «ПГУ-Тесла» для Пермского государственного университета (ПГУ). Вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» научно-образовательного центра «Параллельные и распределенные вычисления» ПГУ

13.08.2007 ПГУ и «ЭР-Телеком» договорились о сотрудничестве

услугам «ЭР-Телекома» – высокоскоростному постоянному доступу в интернет и телефонии. «ЭР-Телеком» запланировал проведение презентаций новых услуг, а также их тестирования для сотрудников и студентов ПГУ, конкурсов для студентов (к примеру, конкурс на лучшую студенческую работу на заданную тему). Кроме того, стороны приняли решение развивать сотрудничество в области подготовки кадров, подра
30.03.2007 ПГУ приобретёт различное ИТ-оборудование

Пензенский государственный университет (ПГУ) объявил о проведении открытого конкурса № 252к-307 на поставку оборудования. На конкурс

12.03.2007 ПГУ выбирает поставщика ИТ-оборудования

Пензенский государственный университет (ПГУ) проводит открытый конкурс № 252к-307 по выбору поставщика ИТ-оборудования. Два из заявле
17.11.2006 ПГУ закупает программное обеспечение

Пермский государственный университет (ПГУ) продолжает открытый конкурс №KН_129_10_06 по выбору ИТ-поставщика. В частности, от победителя-поставщика потребуется поставка программного обеспечения КН 129 10. На все затраты ПГУ

15.11.2006 ПГУ приобретает компьютерное оборудование

Пермский государственный университет (ПГУ) продолжает открытый конкурс № KН_106_10_06, в ходе которого планирует определить поставщика ИТ-оборудования. Напомним, что от победителя конкурса, в частности, потребуется произвести поста
03.11.2006 ПГУ ищет ИТ-поставщика

тавщиком, должна иметь техническое описание, выпущенное производителем; каждый вид закупаемого товара (программного обеспечения) должен включать лицензионный сертификат; доставка товара на территорию ПГУ и его перевозка при необходимости гарантийного обслуживания производится силами поставщика; гарантийный срок на весь товар должен быть не менее 12 месяцев и не менее срока, установленного п

Публикаций - 55, упоминаний - 64

ПГУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13483 5
VK - Mail.ru Group 3496 4
IBM - International Business Machines Corp 9487 4
Ростелеком 10048 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 4
Microsoft Corporation 24960 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 3
Ростех - Автоматика Концерн 1692 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2061 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 3
МТС - Интеллект Телеком 43 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 2
Oracle Corporation 6778 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1190 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 346 2
Siemens AG - Siemens Group 2606 2
BIT.Games 10 2
SAP SE 5356 2
Inform GmbH 52 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 2
Системы документооборота 501 2
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
Credentia 1 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 318 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 451 1
Panzerdog 10 1
Yandex - Яндекс 7922 1
Модульные Системы Торнадо 10 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
HP Inc. 5726 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 96 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Naumen - Наумен 657 1
Мосэнерго ПАО 129 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 3
Почта России ПАО 2190 2
Газпром ПАО 1377 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 528 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 823 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 455 2
Силовые машины 131 2
Интер РАО ЕЭС - Сочинская ТЭС - Сочинская теплоэлектростанция 3 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 31 2
Брусника 14 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 2
Ситиматик 5 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
ГПБ - Газпромбанк 1120 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Музей-усадьба Архангельское 32 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 72 1
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 113 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12259 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2769 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3462 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1947 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3388 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5112 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2626 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6141 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4670 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3051 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3014 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5045 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 330 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 721 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 160 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Конституционный суд РФ 109 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1423 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 55 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 104 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3186 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3168 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 252 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 158 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1461 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12520 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30953 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14072 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21417 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22150 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2279 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12015 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12474 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9792 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 818 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 821 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4031 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9014 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5953 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6995 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14123 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1345 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17497 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1608 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12693 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16437 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1807 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7838 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14175 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2128 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1171 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11755 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3888 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2266 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21352 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24927 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3364 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16463 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1998 3
Электроэнергетика - Парогазовая установка - Combined Cycle Gas Turbine, CCGT 5 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8701 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5554 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 784 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 4
VK - Mail.ru Игросфера 3 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 500 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 451 3
VK - My.Games 72 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1462 2
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 160 2
Фирма ИнформСистем - MES-T2 - Инновационная Самонастраиваемая MES-Система 10 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 56 2
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 2
Oracle Java - язык программирования 3260 2
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 396 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 153 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 250 1
Модульные Системы Торнадо iPC Gridex 2 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 857 1
Apple iOS 8031 1
Google Android 14389 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7198 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2148 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1423 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
IBM FileNet 126 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
ЭОС АРМ руководителя 76 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1389 1
Microsoft Windows 16028 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3367 1
VK RuStore - Рустор 424 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 76 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Медведев Дмитрий 1658 3
Кузнецов Павел 37 3
Путин Владимир 3273 2
Марданов Сергей 18 2
Массух Илья 235 2
Баласанян Владимир 45 2
Вах Евгений 3 2
Чубайс Анатолий 215 2
Воронин Вячеслав 2 2
Корня Алексей 78 2
Дмитриев Кирилл 112 2
Ершов Андрей 50 2
Гуляков Александр 1 1
Кулинцев Андрей 1 1
Фионова Людмила 1 1
Розов Владимир 2 1
Августан Ольга 7 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Серебряков Виктор 53 1
Рудычева Наталья 95 1
Херсонцев Алексей 93 1
Игнатов Виктор 12 1
Белозерцев Иван 5 1
Прозоровский Василий 40 1
Волож Аркадий 255 1
Щеголев Игорь 698 1
Белоусов Сергей 245 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Собянин Сергей 427 1
Лысенко Эдуард 310 1
Мамут Александр 130 1
Албычев Александр 168 1
Бутенко Юрий 65 1
Полтев Сергей 17 1
Евтеев Виктор 5 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Батарова Татьяна 14 1
Зверев Андрей 59 1
Шевыров Павел 5 1
Макаров Станислав 117 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44591 16
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 476 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1569 9
Россия - ПФО - Пензенская область 614 8
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