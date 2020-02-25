ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета

Портал городских услуг Москвы pgu.mos.ru подвел итоги работы за 2014 г. Официальная статистика портала свидетельствует о высокой востребованности у граждан электронных услуг. Все основные сервисы ПГУ демонстрировали активный рост, увеличились количество зарегистрированных пользователей, посещаемость портала, а также сумма проведенных платежей. Помимо того, что Портал предоставляет польз

Пермский государственный национальный исследовательский университет ( ПГУ ), один из крупнейших научных и образовательных центров Уральского региона, и корпорация IBM объявили о создании первой в России электронной библиотеки на платформе IBM FileNet P8. В новом у

010» v.6.313.53 для реализации БЕЗЗАТРАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ экономии топлива и для увеличения энергоэффективности тепловых электростанций при интеллектуальной автоматизации расчётов ТЭП в реальном времени. ПГУ (парогазовые установки) в электроэнергетике предназначены решить две проблемы. Во-первых, обновить изношенное оборудование, и, во-вторых, повысить КПД электростанций. Повышение КПД означает

Компания «Т-Платформы», международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, завершила поставку вычислительного кластера « ПГУ -Тесла» для Пермского государственного университета ( ПГУ ). Вычислительный кластер « ПГУ -Тесла» научно-образовательного центра «Параллельные и распределенные вычисления» ПГУ

услугам «ЭР-Телекома» – высокоскоростному постоянному доступу в интернет и телефонии. «ЭР-Телеком» запланировал проведение презентаций новых услуг, а также их тестирования для сотрудников и студентов ПГУ , конкурсов для студентов (к примеру, конкурс на лучшую студенческую работу на заданную тему). Кроме того, стороны приняли решение развивать сотрудничество в области подготовки кадров, подра

Пермский государственный университет ( ПГУ ) продолжает открытый конкурс №KН_129_10_06 по выбору ИТ-поставщика. В частности, от победителя-поставщика потребуется поставка программного обеспечения КН 129 10. На все затраты ПГУ

Пермский государственный университет ( ПГУ ) продолжает открытый конкурс № KН_106_10_06, в ходе которого планирует определить поставщика ИТ-оборудования. Напомним, что от победителя конкурса, в частности, потребуется произвести поста