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ПГУ Пензенский государственный университет ППИ Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета
УПОМИНАНИЯ
|25.02.2020
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В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне
начинает выдачу цифровых дипломов Как стало известно CNews, Пензенский государственный университет (ПГУ) первым среди российских вузов начнет предоставлять своим выпускникам электронные дипломы
|04.09.2018
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Mail.ru и ПГУ подготовят специалистов для игровой индустрии
Пензенский государственный университет (ПГУ) и российская технологическая компания Mail.ru подписали соглашение о сотрудничестве. В в
|19.10.2015
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Maykor-GMCS и Пензенский университет договорились о сотрудничестве
Компания Maykor-GMCS и Пензенский государственный университет (ПГУ) начинают сотрудничество в области развития рынка ИТ-образования и трудоустройства молоды
|18.12.2014
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Количество пользователей Портала городских услуг Москвы выросло втрое
Портал городских услуг Москвы pgu.mos.ru подвел итоги работы за 2014 г. Официальная статистика портала свидетельствует о высокой востребованности у граждан электронных услуг. Все основные сервисы ПГУ демонстрировали активный рост, увеличились количество зарегистрированных пользователей, посещаемость портала, а также сумма проведенных платежей. Помимо того, что Портал предоставляет польз
|24.05.2012
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Пермский государственный университет создал электронную библиотеку на платформе IBM FileNet P8
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГУ), один из крупнейших научных и образовательных центров Уральского региона, и корпорация IBM объявили о создании первой в России электронной библиотеки на платформе IBM FileNet P8. В новом у
|02.08.2011
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CNews.Club: ИнформСистем: Современные энергоблоки ПГУ с устаревшей технологией
010» v.6.313.53 для реализации БЕЗЗАТРАТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ экономии топлива и для увеличения энергоэффективности тепловых электростанций при интеллектуальной автоматизации расчётов ТЭП в реальном времени.ПГУ (парогазовые установки) в электроэнергетике предназначены решить две проблемы. Во-первых, обновить изношенное оборудование, и, во-вторых, повысить КПД электростанций. Повышение КПД означает
|01.08.2011
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Российский вуз закупил ИТ-систему для борьбы с британскими учеными
Пермский государственный университет (ПГУ), долгие годы сотрудничавший с компанией «Прогноз» в качестве научного консультанта, теперь решил стать самостоятельным игроком рынка в области математического моделирования социо-экономиче
|26.04.2011
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«Т-Платформы» поставили вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» в Пермский государственный университет
Компания «Т-Платформы», международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг для высокопроизводительных вычислений, завершила поставку вычислительного кластера «ПГУ-Тесла» для Пермского государственного университета (ПГУ). Вычислительный кластер «ПГУ-Тесла» научно-образовательного центра «Параллельные и распределенные вычисления» ПГУ
|13.08.2007
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ПГУ и «ЭР-Телеком» договорились о сотрудничестве
услугам «ЭР-Телекома» – высокоскоростному постоянному доступу в интернет и телефонии. «ЭР-Телеком» запланировал проведение презентаций новых услуг, а также их тестирования для сотрудников и студентов ПГУ, конкурсов для студентов (к примеру, конкурс на лучшую студенческую работу на заданную тему). Кроме того, стороны приняли решение развивать сотрудничество в области подготовки кадров, подра
|30.03.2007
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ПГУ приобретёт различное ИТ-оборудование
Пензенский государственный университет (ПГУ) объявил о проведении открытого конкурса № 252к-307 на поставку оборудования. На конкурс
|12.03.2007
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ПГУ выбирает поставщика ИТ-оборудования
Пензенский государственный университет (ПГУ) проводит открытый конкурс № 252к-307 по выбору поставщика ИТ-оборудования. Два из заявле
|17.11.2006
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ПГУ закупает программное обеспечение
Пермский государственный университет (ПГУ) продолжает открытый конкурс №KН_129_10_06 по выбору ИТ-поставщика. В частности, от победителя-поставщика потребуется поставка программного обеспечения КН 129 10. На все затраты ПГУ
|15.11.2006
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ПГУ приобретает компьютерное оборудование
Пермский государственный университет (ПГУ) продолжает открытый конкурс № KН_106_10_06, в ходе которого планирует определить поставщика ИТ-оборудования. Напомним, что от победителя конкурса, в частности, потребуется произвести поста
|03.11.2006
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ПГУ ищет ИТ-поставщика
тавщиком, должна иметь техническое описание, выпущенное производителем; каждый вид закупаемого товара (программного обеспечения) должен включать лицензионный сертификат; доставка товара на территорию ПГУ и его перевозка при необходимости гарантийного обслуживания производится силами поставщика; гарантийный срок на весь товар должен быть не менее 12 месяцев и не менее срока, установленного п
ПГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1658 3
|Кузнецов Павел 37 3
|Путин Владимир 3273 2
|Марданов Сергей 18 2
|Массух Илья 235 2
|Баласанян Владимир 45 2
|Вах Евгений 3 2
|Чубайс Анатолий 215 2
|Воронин Вячеслав 2 2
|Корня Алексей 78 2
|Дмитриев Кирилл 112 2
|Ершов Андрей 50 2
|Гуляков Александр 1 1
|Кулинцев Андрей 1 1
|Фионова Людмила 1 1
|Розов Владимир 2 1
|Августан Ольга 7 1
|Шерстобитов Сергей 56 1
|Серебряков Виктор 53 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Игнатов Виктор 12 1
|Белозерцев Иван 5 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Волож Аркадий 255 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Белоусов Сергей 245 1
|Опанасенко Всеволод 133 1
|Собянин Сергей 427 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Мамут Александр 130 1
|Албычев Александр 168 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Полтев Сергей 17 1
|Евтеев Виктор 5 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Батарова Татьяна 14 1
|Зверев Андрей 59 1
|Шевыров Павел 5 1
|Макаров Станислав 117 1
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