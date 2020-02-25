В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне

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ПГУ начинает выдачу цифровых дипломов

Как стало известно CNews, Пензенский государственный университет (ПГУ) первым среди российских вузов начнет предоставлять своим выпускникам электронные дипломы. Электронные версии документов об образовании с 2020 г. будут получать выпускники Кафедры информационного обеспечения, управления и производства (ИнОУП). В них будут учтены квалификации и специализация студентов, их практика и успеваемость.

По словам Людмилы Фионовой, доктора технических наук, профессора, декана факультета вычислительной техники ПГУ, по итогам тестирования на кафедре ИнОУП технологию выдачи цифровых дипломов планируется масштабировать.



Техническое решение, обеспечивающее выдачу, хранение и проверку цифровых дипломов, создано компанией Credentia. Для его реализации был использован блокчейн (распределенный реестр) популярной сети Ethereum.

ПГУ выдаст цифровые дипломы на блокчейне

Технология, по заявлению представителей компании, гарантирует пожизненную проверяемость документа. Функционирование сети Ethereum поддерживается за счет большого числа ее физических узлов или нод (более 100 тыс.). Чтобы любой диплом был гарантированно проверяем, достаточно одной действующей ноды, заверяют в компании. Одну такую ноду в рабочем состоянии поддерживает и Credentia.

По стандарту W3C

Электронные документы Credentia, как пояснили CNews в компании, построены на открытом международном стандарте W3C Verifiable Credentials, который поддерживают многие мировые вузы, в частности Массачусетский технологический институт (США), Гарвардский университет (США), Университет Торонто (Канада), Мюнхенский технический университет (Германия), Сингапурский университет управления (Сингапур), а также крупные техкорпорации, в том числе IBM и Microsoft.

Verifiable Credentials в ноябре 2019 г. был принят международным консорциумом W3C, занимающимся разработкой стандартов для интернета. Этот стандарт определяет составление, выпуск и проверку любой информации и документации в цифровом формате, которая криптографически подтверждается и публикуется в блокчейне.

Благодаря поддержке Verifiable Credentials, пользователь (студент) может сохранять в одном месте все свои образовательные достижения – от государственных дипломов до сертификатов о прохождении тренингов и курсов.

Как это работает

Клиенты Credentia – образовательные организации – приобретают ПО, которое дает им инструменты по выпуску цифровых сертификатов для своих учащихся.

При выпуске электронного диплома или сертификата вуз, школа или другое учебное заведение удостоверяет документ с помощью цифровой подписи и добавляет в него данные, которые гарантируют его подлинность – имя получателя, описание курса и прочие данные, включая примеры работ учащегося и результаты экзаменов.

Данные выпускников не хранятся публично, но при этом, благодаря использованию технологии распределенного реестра (блокчейна), любой заинтересованный может убедиться в аутентичности документа: проверить дату выпуска, криптографический ключ выпускающей организации и текущий статус документа, в случаях, если требуется подтверждение актуальности, например, был ли диплом отозван.

Осуществить проверку можно при помощи мобильного приложения Credentia или любого другого совместимого на уровне стандарта Verifiable Credentials решения, коих, как пояснили CNews в компании, насчитывается несколько десятков. На странице конкретного диплома в приложении есть кнопка «проверить», которая позволяет либо в автоматическом, либо в ручном режиме (следуя инструкции) проверить электронную подпись эмитента и согласованность данных.

Тренд на цифровизацию

Важно отметить, что цифровой диплом на данный момент не является полноценной заменой диплому государственного образца на традиционном носителе. Полный отказ от выдачи бумажной версии документа об образовании требует внесения изменений в федеральное законодательство, говорят в Credentia.

Между тем в России продолжается переход на электронные документы в различных сферах. Так, в декабре 2019 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. Изменения вступают в силу в начале 2020 г., и с января 2021 г. работодатели начнут оформлять на новых работников исключительно электронные трудовые.

В конце сентября 2019 г. введена в обращение электронная версия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Это лишь один из первых шагов по переводу документов, удостоверяющих личность, в цифровой вид. Вопросы перевода документов в электронный вид зафиксированы в национальной программе «Цифровая экономика».

МВД, Минкомсвязи, Минэкономразвития совместно с рядом других ведомств работают над новой версий гражданского паспорта РФ, который будет выполнен в виде пластиковой карты размером с кредитку.

Чип, запечатанный в электронный пластиковый паспорт, будет содержать базовую информацию о владельце, его электронную подпись и отпечатки пальцев для биометрической идентификации. Предполагается, что новый паспорт полностью заменит собой традиционный бумажный и будет выдаваться на 10 лет.

Сроки начала выдачи паспортов нового образца еще не утверждены. Реализация пилотного проекта по выдаче электронных паспортов стартует в 2020 г. По предварительным данным, масштабная замена документов в стране начнется с 2021 г.

В конце 2018 г. Госдума также приняла законопроект о введении персональной электронной карты воинского учета, которая станет полноценной заменой традиционному военному билету, но в то же время не отменит его полностью. Выдача классических «военников» продолжится, а получение карты пока не будет обязательным. Решение о получении электронного военного билета будет принимать сам военнообязанный.

Электронная версия классического военного билета уже создана и проходит испытания в реальных условиях. Система учета электронных военных билетов под названием «Паспорт», развертывание которой велась с 2014 г. научно-производственным объединением «Ангстрем» и «Воентелекомом», в декабре 2017 г. была передана Минобороны для тестирования и наладки. Новый документ содержит всю личную информацию военнослужащего: ФИО, место жительства, дату рождения; образование, место работы и т. д.