Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197820
ИКТ 15257
Организации 11715
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26983
Персоны 86246
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1306
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2816
Мероприятия 895

КГНЦ ФГУП Крыловский ГНЦ Крыловский государственный научный центр Федеральное государственное унитарное предприятие

КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие

ФГУП «Крыловский государственный научный центр», один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования,

СОБЫТИЯ


09.11.2023 Зеленодольское проектно-конструкторское бюро переходит на решения «Аскон» в разработке морской техники 1
25.09.2023 «Крыловский центр» и «Аскон» договорились о сотрудничестве в интересах создания комплексной отечественной 3D-САПР для судостроения 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
07.08.2020 Арестован гендиректор компании, поставлявшей военным предприятиям импортную электронику 1
31.05.2019 Сергей Хрупов -

Сегодня приоритет создания и наличия команды пассионариев гораздо выше

 1
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана 1
16.12.2016 «Морские» ИТ-шники просят Путина им помочь, чтобы Россия не потеряла суверенитет 1
02.12.2015 Минпромторг России продолжает внедрение системы проектного управления 1
30.10.2015 Крыловский центр завершил моделирование морской транспортной системы вывоза нефти с Ямала 3
04.02.2015 «Крыловский государственный научный центр» внедряет SecureTower 2
01.10.2014 На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 1
28.08.2013 «Ирисофт Инвест» поставил программный комплекс Maxsurf в «Крыловский государственный научный центр» 2
05.10.2012 Российские многокорпусные ледоколы покорят Арктику 5
27.06.2012 «Корус Консалтинг» создал электронный архив для ЦНИИ им. Крылова 2
06.11.2007 В российских подводных лодках применят французские технологии? 1
26.02.2004 Россияне создали прибор для обнаружения взрывчатки 2
26.02.2004 Россияне создали прибор для обнаружения взрывчатки 2

Публикаций - 18, упоминаний - 30

КГНЦ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10665 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15633 2
IBM - International Business Machines Corp 9686 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 475 2
LM Soft - ЛМ Софт 3 2
Piklema Predictive - Пиклема 10 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 17 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Technip 7 1
ITOREX - ТОРЭКС 5 1
Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info 2 1
Фармстандарт АО - Миг диджитал 3 1
Ростелеком 10895 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1824 1
SAP SE 5588 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Cisco Systems 5357 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3444 1
Microsoft Corporation 25727 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
9536 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1466 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Fujitsu 2101 1
Крок - Croc 1959 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9487 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Код Безопасности 803 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 102 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Falcongaze - Фалконгейз 77 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
Газпром ПАО 1488 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 120 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 485 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 254 2
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 721 1
Нефтиса НК 3 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
ЦКБ имени Р.Е. Алексеева - Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева 1 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 24 1
Гидроэнергоспецстрой НПО 1 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
КЗДМ - Кургандормаш - Курганский завод дорожных машин 1 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 1
Газпром добыча шельф 4 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Ситиматик 5 1
Русвьетпетро СК 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2088 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8783 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2918 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 614 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 910 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 173 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
Русагро Группа Компаний 378 1
Северсталь ПАО - Severstal 621 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 374 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Роснефть НК - нефтяная компания 559 1
Татнефть 241 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
Газпром нефть 718 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6516 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3852 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 211 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13699 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5609 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2867 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5403 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3190 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2320 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 40 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4366 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13819 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16045 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9860 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2053 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25967 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13883 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12765 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7396 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 647 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12797 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17915 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 2
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 248 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2203 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7774 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27268 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3366 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4476 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5976 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26191 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10234 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1673 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2025 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 150 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1103 1
Управляемость - Manageability 2243 1
Ледокол - Icebreaker - суда ледового класса 60 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4006 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2348 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 543 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1179 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 831 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 47 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2878 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 263 3
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 77 1
Bentley MicroStation 30 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Conteq - DocSpace 5 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 6 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 30 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 5 1
Брусника - Сделка.РФ 4 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 426 1
Microsoft Office 4146 1
Нанософт - nanoCAD 143 1
Microsoft Windows 16834 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5666 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1510 1
FalconGaze - SecureTower 68 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 720 1
Autodesk AutoCAD 375 1
Dassault Systemes - SolidWorks 130 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 150 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 201 1
Aspen aspenONE 28 1
Аскон - Лоцман:PLM 99 1
Siemens Teamcenter 73 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 33 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 23 1
Top Systems - T-Flex PLM 32 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 23 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
OSIsoft PI System 16 1
Лайкин Андрей 2 2
Левин Яков 2 2
Левин Леонид 133 2
Грызлов Борис 32 2
Дутов Андрей 1 1
Генералов Сергей 3 1
Крестьянцев Андрей 1 1
Селеня Кирилл 1 1
Адилов Жексенбек 1 1
Савченко Олег 2 1
Таровик Олег 1 1
Железных Наталья 4 1
Ельонышев Андрей 1 1
Путин Владимир 3449 1
Чернышенко Дмитрий 580 1
Куликов Александр 21 1
Массух Илья 239 1
Аксельрод Александр 41 1
Акимов Александр 27 1
Потапов Александр 29 1
Валуев Сергей 8 1
Хрупов Сергей 5 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Ford Henry - Форд Генри 20 1
Никитин Глеб 52 1
Богданов Максим 40 1
Сергеев Александр 32 1
Лысенко Вадим 1 1
Бармин Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165184 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47395 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19439 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54572 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Крыловский район 8 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 906 3
Земля - планета Солнечной системы 10841 2
Израиль 2849 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
Северный Ледовитый океан - Карское море 25 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 33 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19018 1
Казахстан - Республика 6017 1
Европа 24917 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 676 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2833 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14787 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3161 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2275 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 134 1
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 34 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 5 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 90 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57362 12
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 185 7
Энергетика - Energy - Energetically 5820 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21493 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2737 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53176 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33526 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1896 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1001 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6683 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3955 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9091 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8459 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4492 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4414 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7043 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11532 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5735 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11663 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8780 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18054 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6701 2
Аренда 2669 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4628 2
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 373 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1284 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2698 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1084 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3450 1
Металлы - Никель - Nickel 358 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1909 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3843 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 558 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 471 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 473 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 530 1
Известия ИД 759 2
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8580 1
РАН - Российская академия наук 2118 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
КазНИТУ - ҚазҰТЗУ - Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева 10 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 270 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1721 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 293 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 458 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ТГУ - Томский государственный университет 228 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 181 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще