Индексная книга (каталог) CNews*
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КГНЦ ФГУП Крыловский ГНЦ Крыловский государственный научный центр Федеральное государственное унитарное предприятие
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», один из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования,
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 30
КГНЦ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Лайкин Андрей 2 2
|Левин Яков 2 2
|Левин Леонид 133 2
|Грызлов Борис 32 2
|Дутов Андрей 1 1
|Генералов Сергей 3 1
|Крестьянцев Андрей 1 1
|Селеня Кирилл 1 1
|Адилов Жексенбек 1 1
|Савченко Олег 2 1
|Таровик Олег 1 1
|Железных Наталья 4 1
|Ельонышев Андрей 1 1
|Путин Владимир 3449 1
|Чернышенко Дмитрий 580 1
|Куликов Александр 21 1
|Массух Илья 239 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Акимов Александр 27 1
|Потапов Александр 29 1
|Валуев Сергей 8 1
|Хрупов Сергей 5 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Ford Henry - Форд Генри 20 1
|Никитин Глеб 52 1
|Богданов Максим 40 1
|Сергеев Александр 32 1
|Лысенко Вадим 1 1
|Бармин Алексей 1 1
|Известия ИД 759 2
|АиФ - Аргументы и факты 52 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8580 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.