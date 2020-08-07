Арестован гендиректор компании, поставлявшей военным предприятиям импортную электронику

Гендиректор компании «ЭКБ-Нева» Вадим Лысенко отправлен под стражу по подозрению в попытке обманным путем получить от компании ОАО «Научный центр прикладной электродинамики» 55 млн руб. Лысенко задержан до 2 октября 2020 г., и вместе с ним под арестом находится его возможный подельник Кирилл Селеня.

Арест вместо миллионов

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу основателя и гендиректора компании ООО «ЭКБ-Нева» Вадима Лысенко. Его подозревают в махинациях с сертификатами на зарубежную электронику, ввозимую на территорию России для нужд армии, а также научных и промышленных предприятий.

Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), Вадим Лысенко задержан до 2 октября 2020 г. Глава «ЭКБ-Нева» подозревается в планировании похищения 55 млн руб. у ОАО «Научный центр прикладной электродинамики» (НЦ ПЭ). Аресту Лысенко предшествовало задержание в рамках этого же дела гендиректора АО «Научно-производственный центр "Спец-Радио"» Кирилла Селени, который раньше занимал должность заместителя директора по экономическим вопросам в НЦ ПЭ. Помимо этого, был арестован и глава компании ООО «МПО Импульс» (МПО) Алексей Бармин, тоже связанный с этим делом.

По данным РАПСИ, Вадим Лысенко скрывался от следствия, за что был объявлен в розыск. Он был арестован 3 августа 2020 г. Свою вину он не признает.

Вадим Лысенко фигурирует в нескольких эпизодах мошенничества с НЦ ПЭ

Компания «ЭКБ-Нева», согласно ЕГРЮЛ, была зарегистрирована Вадимом Лысенко в Санкт-Петербурге в ноябре 2013 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Ему принадлежит 100-процентная доля в ней.

За неполные семь лет существования компания, по данным RusProfile, участвовала чем в 30 госзакупках в качестве поставщика для восьми поставщиков. Девять госконтрактов на общую сумму 40 млн она исполнила для АО «НИИ Телевидения».

Также «ЭКБ-Нева» исполнила 11 госконтрактов для АО «НПП "Сигнал"» на 19 млн руб., пять госконтрактов на сумму 10 млн руб. для ФГУП «Крыловский государственный научный центр», четыре для АО «НИИ "Вектор"» (4,3 млн руб.), и по одному контракту для АО «НИИП имени В.В. Тихомирова» (1 млн руб.), АО «НПК "СПП"» (356 тыс. руб.), АО «ПК "Ахтуба"» (178 тыс. руб.) и АО «Радиоприбор» (72 тыс. руб.).

Суть происходящего

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по заявлению НЦ ПЭ, история началась в 2016 г., когда Кирилл Селеня еще работал в этом учреждении. Он заключил контрактный договор с компанией Алексея Бармина о выполнении необходимых работ по ремонту склада металлоконструкций. По контракту стоимость работ составила 25,7 млн руб., но следствие установило, что в итоге на ремонт было израсходовано 18 млн руб. Оставшиеся 7,7 млн руб. были похищены.

Вадим Лысенко к ремонтным работам причастен не был – он фигурирует во втором эпизоде мошенничества, в который тоже оказался втянут «Научный центр прикладной электродинамики». Основной род деятельности «ЭКБ-Нева» – это поставка иностранных комплектующих и техники для отечественных компаний из оборонной и космической отраслей, в число которых входит и НЦ ПЭ – центр ведет разработку, проектирование и производство опытных и серийных образцов космической и наземной техники.

Помимо этого, «ЭКБ-Нева» занимается сертификацией ввозимой ею в страну техники. В 2017 г. Кирилл Селеня и Вадим Лысенко составили контракт на проведение работ по сертификационным испытаниям для нужд НЦ ПЭ, стоимость которого составила 90 млн руб. В итоге эти работы, по данным следствия проведены не были, но несмотря на это НП ЦЭ получил претензию с требованием оплатить 55 млн руб. за якобы выполненную часть этих работ.

Получить эту сумму Лысенко и Селеня не смогли. По информации следствия, НП ЦЭ не смог выплатить ее за не имением таких средств.

Розыску и аресту Лысенко предшествовала серия обысков в квартирах бывших и действующих бухгалтеров и руководителей «ЭКБ-Нева». Они прошли утром 7 июля 2020 г. и были проведены оперативниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД России.

Обман с акциями

Лысенко и Селеня не смогли получить от НЦ ПЭ 55 млн руб., но они фигурируют еще в одном эпизоде, связанном с этой организацией, и в нем она свои деньги все же потеряла. В 2016 г. НЦ ПЭ продал Кириллу Селене принадлежавшие компании именные акции АО «Морэлектрорадиокомплект» на сумму 9 млн руб. Селеня не исполнил свои обязанности по оплате этих акций, после чего предприятие попыталось вернуть их обратно себе.

Сделать это у НЦ ПЭ не вышло – как позже выяснилось, Селеня передал 2707 акций Вадиму Лысенко, гендиректору «ЭКБ-Нева», по договору дарения. НЦ ПЭ обратился в арбитражный суд с целью взыскания с Селени задолженности по договору и процентов за пользование чужими деньгами. Суд вынес вердикт в пользу истца, однако Селеня так и не вернул НЦ ПЭ денежные средства.