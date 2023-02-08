Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

ФСБ РФ УФСБ Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации


СОБЫТИЯ


08.02.2023 В России арестован хакер, взламывавший банки. Ему светит четыре года за решеткой

орую хакер избрал в качестве своей жертвы, тоже не сообщается. По словам представителей Тамбовского УФСБ, хакер пытался взломать сеть организации при помощи вредоносного ПО, чтобы получить дост
11.02.2016 «МегаФон» обспечил связью УФСБ России по Дагестану

«МегаФон» одержал победу в открытом конкурсе на предоставление УФСБ России по Дагестану услуг междугородней и международной связи. Победой в данном конкурсе
02.12.2015 «МегаФон» обеспечил УФСБ по Липецкой области защищённой VPN-сетью

«МегаФон» объединил подразделения УФСБ по Липецкой области в «информационное кольцо»: Грязи — Данков —Липецк. «МегаФон» выиграл тендер на организацию защищённых каналов передачи данных для региональных подразделений силового ве
11.11.2015 «МегаФон» организовал каналы связи для УФСБ по Тамбовской области

нных каналов передачи данных для региональных подразделений силового ведомства в Тамбове и Моршанске. В соответствии с условиями тендера скорость передачи данных в новой защищённой ведомственной сети УФСБ составит 2 Мбит/с без ограничений объёмов передаваемого трафика. «В рамках тендерной процедуры предложение «МегаФона» по организации каналов связи объективно признано более привлекательным
23.10.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края

Компания ТТК сообщила о продлении контракта по предоставлению телекоммуникационных услуг Управлению Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю до конца текущего года. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, макрорегиональный

20.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края

Компания ТТК сообщила о продлении контракта по предоставлению телекоммуникационных услуг Управлению Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю до конца текущего года. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, макрорегиональный

04.03.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с УФСБ Хабаровского края

ической возможности подключения услуги на всей территории региона, – отметил заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю Евгений Мурзин. – Благ
12.12.2014 ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю

, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. «За время шестилетнего сотрудничества наша компания предоставила УФСБ полный спектр телекоммуникационных услуг в восьми городах Дальневосточного региона, – от
29.01.2014 «МегаФон» обеспечил мобильной связью Управления ФСБ Юга России

Компания «МегаФон» одержала победу в тендерах на предоставление услуг мобильной связи Управлениям ФСБ в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Как рассказали CNews в «МегаФоне», компания обеспечит комплексное обслуживание свыше 6000

24.09.2013 ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Управлению Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю. Как рассказали CNews в операторе, в рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, «ТТК-Да
19.11.2010 «Ростелеком» предоставил доступ в интернет УФСБ Хакасии

екома» начал оказание услуг доступа в сеть интернет для Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Хакасия. По словам коммерческого директора Сибирского филиала «Ростелеком
10.11.2010 «Ростелеком» подключил к интернету УФСБ России по Смоленской области

Центральный филиал «Ростелекома» заключил государственный контракт на оказание услуг по предоставлению выделенного высокоскоростного доступа к сети интернет Управлению Федеральной службы безопасности России по Смоленской области. По словам вице–президента – директора Центрального филиала «Ростелекома» Вячеслава Смита, «подписанный контракт – еще од
13.02.2008 Пограничное управление ФСБ РФ по Бурятии и Читинской области нуждается в услугах связи

Краснознамённое пограничное управление ФСБ РФ по республике Бурятия и Читинской области - войсковая часть 2539 объявила о
18.01.2008 УФСБ по Свердловской области необходима аренда каналов связи
15.01.2008 УФСБ России по Ростовской области нуждается в услугах связи

частника конкурса. Более подробная информация о конкурсе изложена в документации, электронная версия которой размещена на официальном портале госзакупок РФ. Прием заявок от потенциальных исполнителей УФСБ России по Ростовской области ведет с 15 января по 14 февраля. Рассмотрение конкурсных предложений и подведение итогов намечает на 18 и 19 февраля соответственно.
15.11.2006 УФСБ по Карелии закупает компьютеры
10.01.2006 За дочку "Скай Линка" взялись чекисты

В последние дни 2005 года Управление Федеральной службы безопасности по Кемеровской области (УФСБ) в соответствии со статьей 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с 
12.04.2005 ФСБ завела уголовное дело на Skynet

По информации CNews, 18 марта оперативной группой УФСБ по Кемеровской области и спецназом ФСБ без объяснения причин был проведен обыск в офисе

22.03.2002 Брянское УФСБ займется ISP-провайдерами и электронными СМИ

Отдел компьютерной и информационной безопасности создан в Управлении ФСБ России по Брянской области. Как стало известно корреспонденту ИА "Росбалт", новое подразделение включает в сферу своих интересов изучение деятельности интернет-провайдеров (их в

12.07.1999 Академия АйТи получила лицензию УФСБ

В конце июня текущего года Академия АйТИ получила лицензию Управления Федеральной службы безопасности эБ312048. В соответствии с этим документом Академия получает право на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государст

Публикаций - 155, упоминаний - 195

ФСБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 10
МегаФон 10028 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 7
Ростелеком 10385 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 4
Telegram Group 2620 4
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 3
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 3
Ростех - Автоматика Концерн 1747 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 815 3
Yandex - Яндекс 8552 3
9076 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4575 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
Lurk - Хакерская группировка 19 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 2
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 45 2
Прогресс софт 9 2
МТС Сибирь макрорегион 48 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 2
МегаФон - Мобиком 225 2
Cisco Systems 5230 2
Microsoft Corporation 25307 2
Huawei 4270 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
InfoWatch - Инфовотч 1098 2
ZTE Corporation 776 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 2
Норси-Транс - НТ 125 2
VK - Mail.ru Group 3537 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 179 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 100 2
Ростех - ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1516 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
RusProfile - Руспрофайл 20 2
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 2
Assist - Ассист 215 2
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 1
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 1
Производственно-техническое управление связи (ПТУС) Якутской АССР 1 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
Газпром трансгаз 154 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Фин-Партнер УК 4 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Крымэнерго ГУП РК 2 1
Акрон ГК - Дорогобуж 18 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 24 1
Резонанс НПП 388 1
Забайкальский строительный сервис - ЗСС 1 1
Daikin Industries 46 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
Екатеринбурггаз 4 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
КЗСТ НПО - Курганский завод СпецТехники 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 5 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 91
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 30
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 17
Судебная власть - Judicial power 2410 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 8
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 7
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 7
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2952 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 7
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5003 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 6
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 832 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 5
Районные суды РФ 194 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 5
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 756 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3563 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 3
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 11 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
B.U.E.P.A.P. - The Baltic Union for Export Promotion of Agricultural Production - Балтийский Союз Содействия Экспорту Сельхозпродукции 1 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 16
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3975 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 8
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 338 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4795 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3561 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7038 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4364 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 10
Microsoft Windows 2000 8679 5
FreePik 1476 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 951 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2898 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1231 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 469 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 81 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 47 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 7 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 166 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 63 1
BioLink IDenium 12 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Kaspersky Open Space Security 37 1
Eaton Powerware ИБП 67 1
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
VIPole - мессенджер 1 1
Aladdin eToken ГОСТ 41 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 37 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
Путин Владимир 3378 5
Линник Иван 55 4
Данилов Валентин 4 4
Медведев Дмитрий 1664 3
Мурзин Евгений 3 3
Соловенчук Александр 140 2
Кузьмин Алексей 38 2
Матюхин Владимир 61 2
Гусев Игорь 19 2
Аксенов Сергей 29 2
Артимович Игорь 30 2
Пермяков Максим 30 2
Карчев Олег 36 2
Носик Антон 106 2
Миллер Сергей 43 2
Кайбышев Оскар 11 2
Данилова Елена 13 2
Блинов Сергей 7 2
Кондрикова Алена 6 2
Михальченко Дмитрий 3 2
Коробейничев Олег 4 2
Данилова Валентина 4 2
Притула Руслан 2 2
Соломинский Григорий 2 2
Голованова Елена 6 2
Караханов Рубэн 2 2
Качур Кирилл 8 2
Альтов Семен 3 2
Коровченко Светлана 2 2
Ткаленко Александр 2 2
Полевик Анатолий 3 2
Котиков Евгений 2 2
Сударев Александр 3 2
Сенин Игорь 2 2
Сутягин Игорь 2 2
Евменова Елена 2 2
Врублевский Павел 103 2
Сачков Илья 125 2
Михайлов Сергей 57 2
Козлов Иван 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 157957 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 13
Украина 7804 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2697 10
Россия - СФО - Новосибирск 4687 9
Россия - ДФО - Хабаровский край 1001 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1906 8
Россия - ПФО - Самарская область 1471 8
Россия - СФО - Кемеровская область 1002 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 6
Россия - УФО - Свердловская область 1779 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2932 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2979 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2692 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1558 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1249 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Амурск 25 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1017 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 809 5
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 513 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Бикинский район - Бикин 28 4
Европа 24665 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1325 4
Россия - ЮФО - Севастополь 584 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1664 4
Россия - УФО - Челябинская область 1408 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1245 4
Россия - УФО - Курганская область 588 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 696 4
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 587 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 81
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 59
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 36
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3713 23
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1821 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 19
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 15
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 8
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 6
Аренда 2582 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1770 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 5
Энергетика - Energy - Energetically 5528 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 5
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3195 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 4
Английский язык 6882 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 814 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 4
Известия ИД 715 4
NEWSru.com 229 3
РИА Новости 998 3
CNews Северо-Запад 24 2
Комсомольская правда ИД 75 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
Новая газета 24 1
Юность - радиостанция 51 1
URA.RU - информагентство 11 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 78 1
Росбалт ИА 60 1
Незыгарь - Telegram-канал 5 1
Зырянская жизнь 9 1
Коминформ 1 1
Блокнот Ставрополь 1 1
Тамбовский курьер 1 1
СеверИнформ ИА 1 1
Bloomberg 1429 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1065 1
РАН - Российская академия наук 2031 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 3
МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 2
РАН - АН РБ - Академия наук Республики Башкортостан 2 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
КемГУ - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 6 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
УрГАХУ - Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова 6 1
НИЯУ МИФИ - БИТИ - Балаковский инженерно-технологический институт - БИТТиУ - Балаковский институт техники, технологии и управления 1 1
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
Infosecurity - выставка 63 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Docflow 147 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще