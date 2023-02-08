Получите все материалы CNews по ключевому слову
|08.02.2023
|
В России арестован хакер, взламывавший банки. Ему светит четыре года за решеткой
орую хакер избрал в качестве своей жертвы, тоже не сообщается. По словам представителей Тамбовского УФСБ, хакер пытался взломать сеть организации при помощи вредоносного ПО, чтобы получить дост
|11.02.2016
|
«МегаФон» обспечил связью УФСБ России по Дагестану
«МегаФон» одержал победу в открытом конкурсе на предоставление УФСБ России по Дагестану услуг междугородней и международной связи. Победой в данном конкурсе
|02.12.2015
|
«МегаФон» обеспечил УФСБ по Липецкой области защищённой VPN-сетью
«МегаФон» объединил подразделения УФСБ по Липецкой области в «информационное кольцо»: Грязи — Данков —Липецк. «МегаФон» выиграл тендер на организацию защищённых каналов передачи данных для региональных подразделений силового ве
|11.11.2015
|
«МегаФон» организовал каналы связи для УФСБ по Тамбовской области
нных каналов передачи данных для региональных подразделений силового ведомства в Тамбове и Моршанске. В соответствии с условиями тендера скорость передачи данных в новой защищённой ведомственной сети УФСБ составит 2 Мбит/с без ограничений объёмов передаваемого трафика. «В рамках тендерной процедуры предложение «МегаФона» по организации каналов связи объективно признано более привлекательным
|23.10.2015
|
ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края
Компания ТТК сообщила о продлении контракта по предоставлению телекоммуникационных услуг Управлению Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю до конца текущего года. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, макрорегиональный
|20.07.2015
|
|04.03.2015
|
ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с УФСБ Хабаровского края
ической возможности подключения услуги на всей территории региона, – отметил заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю Евгений Мурзин. – Благ
|12.12.2014
|
ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю
, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. «За время шестилетнего сотрудничества наша компания предоставила УФСБ полный спектр телекоммуникационных услуг в восьми городах Дальневосточного региона, – от
|29.01.2014
|
«МегаФон» обеспечил мобильной связью Управления ФСБ Юга России
Компания «МегаФон» одержала победу в тендерах на предоставление услуг мобильной связи Управлениям ФСБ в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Как рассказали CNews в «МегаФоне», компания обеспечит комплексное обслуживание свыше 6000
|24.09.2013
|
|19.11.2010
|
«Ростелеком» предоставил доступ в интернет УФСБ Хакасии
екома» начал оказание услуг доступа в сеть интернет для Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Хакасия. По словам коммерческого директора Сибирского филиала «Ростелеком
|10.11.2010
|
«Ростелеком» подключил к интернету УФСБ России по Смоленской области
Центральный филиал «Ростелекома» заключил государственный контракт на оказание услуг по предоставлению выделенного высокоскоростного доступа к сети интернет Управлению Федеральной службы безопасности России по Смоленской области. По словам вице–президента – директора Центрального филиала «Ростелекома» Вячеслава Смита, «подписанный контракт – еще од
|13.02.2008
|
Пограничное управление ФСБ РФ по Бурятии и Читинской области нуждается в услугах связи
Краснознамённое пограничное управление ФСБ РФ по республике Бурятия и Читинской области - войсковая часть 2539 объявила о
|18.01.2008
|УФСБ по Свердловской области необходима аренда каналов связи
|15.01.2008
|
УФСБ России по Ростовской области нуждается в услугах связи
частника конкурса. Более подробная информация о конкурсе изложена в документации, электронная версия которой размещена на официальном портале госзакупок РФ. Прием заявок от потенциальных исполнителей УФСБ России по Ростовской области ведет с 15 января по 14 февраля. Рассмотрение конкурсных предложений и подведение итогов намечает на 18 и 19 февраля соответственно.
|15.11.2006
|УФСБ по Карелии закупает компьютеры
|10.01.2006
|
За дочку "Скай Линка" взялись чекисты
В последние дни 2005 года Управление Федеральной службы безопасности по Кемеровской области (УФСБ) в соответствии со статьей 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с
|12.04.2005
|
ФСБ завела уголовное дело на Skynet
По информации CNews, 18 марта оперативной группой УФСБ по Кемеровской области и спецназом ФСБ без объяснения причин был проведен обыск в офисе
|22.03.2002
|
Брянское УФСБ займется ISP-провайдерами и электронными СМИ
Отдел компьютерной и информационной безопасности создан в Управлении ФСБ России по Брянской области. Как стало известно корреспонденту ИА "Росбалт", новое подразделение включает в сферу своих интересов изучение деятельности интернет-провайдеров (их в
|12.07.1999
|
Академия АйТи получила лицензию УФСБ
В конце июня текущего года Академия АйТИ получила лицензию Управления Федеральной службы безопасности эБ312048. В соответствии с этим документом Академия получает право на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государст
