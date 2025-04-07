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Акрон ГК Дорогобуж



07.04.2025 «Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 4
28.11.2024 МТС прокачала мобильный интернет в микрорайонах и пригородах Смоленска 1
09.07.2024 МТС прокачала сеть LTE на выезде из Смоленска по трассе на Дорогобуж 1
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
14.03.2024 «Сател» реализовала проект системы промышленной связи на химическом предприятии «Дорогобуж» 1
14.03.2024 «Дорогобуж» масштабирует систему оперативного контроля технологического оборудования 6
05.03.2024 Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки 1
13.09.2021 «Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку 2
09.11.2020 Группа «Акрон» внедрила систему слежения за железнодорожным парком 1
27.10.2020 МТС ускорила 4G интернет на территории завода ПАО «Дорогобуж» 1
09.09.2020 В «Дорогобуже» заработал «Мобильный обходчик» 1
10.06.2019 Денис Гузанов - Как трансформировать бизнес, когда у вас ERP собственной разработки и активы по всему миру? 1
17.01.2017 МТС запустила в Смоленской области первую сеть LTE-Advanced 1
06.02.2012 МТС обеспечит связью администрацию Смоленской области и Смоленскую областную думу 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

Акрон ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12994 5
Zebra Technologies 145 2
SAP SE 5311 2
Fingers Media 2 1
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Акрон ГК - Acron 52 8
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 7 3
НСПК - Национальная система платежных карт 826 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
Газпром ПАО 1354 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Транснефть 303 1
ФосАгро 127 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 136 1
ИДК - Игоревский деревообрабатывающий комбинат 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7956 5
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 4
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LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 374 1
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Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 901 1
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 379 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 753 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14022 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1086 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12143 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24469 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6410 1
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