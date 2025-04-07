Получите все материалы CNews по ключевому слову
Акрон ГК Дорогобуж
Акрон ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гузанов Денис 11 3
|Дмитриев Роман 3 2
|Пахомов Александр 71 1
|Рыбак Виталий 5 1
|Драль Игорь 8 1
|Гагарин Юрий 90 1
|Богдан Игорь 1 1
|Фахрисламова Инна 2 1
|Лебедев Александр 29 1
|Ерофеев Сергей 1 1
|Симаков Павел 1 1
|Николаев Дмитрий 19 1
|Чеботарев Сергей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351180, в очереди разбора - 760802.
Создано именных указателей - 172273.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.