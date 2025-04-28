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Чеботарев Сергей



28.04.2025 VizorLabs внедрил интеллектуальную систему мониторинга конвейерных лент на предприятии «Полюс Магадан» 1
10.12.2024 ГК Softline оборудовала центр киберучений в НовГУ 1
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
17.01.2024 Столичный производитель электроники нарастил объем производства на 28% в 2023 году 1
31.08.2023 Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Чеботарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2947 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 36 1
Ростех - Автоматика Концерн 1658 1
Акрон ГК - Acron 54 2
Акрон ГК - Дорогобуж 15 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 384 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 243 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6055 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31590 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20368 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52263 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28661 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1195 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1292 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 187 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 796 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13622 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7000 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2236 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1707 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2569 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 695 1
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 40 1
Мобильный обходчик 21 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 20 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 107 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 1
Ерофеев Сергей 1 1
Кутузов Максим 21 1
Мацыгин Юрий 44 1
Овчинский Владислав 228 1
Россия - РФ - Российская федерация 147893 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 498 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 312 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3132 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 656 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 3
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 52 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2975 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4017 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52253 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5920 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8946 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7970 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4750 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2930 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 33 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
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