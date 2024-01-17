Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Столичный производитель электроники нарастил объем производства на 28% в 2023 году

Московский производитель радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих «Автоматизированные системы контроля» в 2023 г. выпустил около 5,5 тыс. единиц изделий, что на 28% превышает объемы 2022 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В 2023 г. Инженерный центр «Автоматизированные системы контроля» нарастил производство на 28% по сравнению с 2022 г., выпустив около 5,5 тыс. изделий. В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы. Кроме того, оборот компании в 2023 г. вырос в 3,5 раза», – отметил Владислав Овчинский.

Рост стал возможен благодаря собственным инвестициям предприятия, модернизации производства и увеличению мощностей. Так, штат компании вырос на 10% – до 122 сотрудников. Кроме того, производитель активно развивает направления реверс-инжиниринга и радиоэлектронной борьбы.

Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN
Импортонезависимость

«Мы осваиваем новые направления, создаем передовую продукцию, наращиваем производственные мощности благодаря закупкам высокоточного оборудования для нашей испытательной лаборатории. Кроме того, развиваем кадровый потенциал – сотрудничаем с профильными вузами, а также практикуем систему наставничества», – отметил генеральный директор предприятия Сергей Чеботарев.

Компания выпускает программно-аппаратные комплексы для сбора и обработки информации с датчиков, вращающиеся контактные устройства для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы, тестеры печатных плат и другие изделия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Вот-вот выйдут прорывные «лазерные» жесткие диски колоссальной емкости. Достанется и владельцам обычных ПК

Рынок корпоративных браузеров: как изменились требования российского бизнеса к безопасности

Пенсионерку арестовали и отправили в СИЗО по уголовному делу ее сына - ИТ-шника

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Intel получила самую крупную выручку среди чипмейкеров, завалив мир устаревшими процессорами. Истинные лидеры рынка в отстающих

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще