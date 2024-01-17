Столичный производитель электроники нарастил объем производства на 28% в 2023 году

Московский производитель радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих «Автоматизированные системы контроля» в 2023 г. выпустил около 5,5 тыс. единиц изделий, что на 28% превышает объемы 2022 г. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В 2023 г. Инженерный центр «Автоматизированные системы контроля» нарастил производство на 28% по сравнению с 2022 г., выпустив около 5,5 тыс. изделий. В частности, на 56% увеличился выпуск вращающегося контактного устройства, которое используют в электротехнике для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы. Кроме того, оборот компании в 2023 г. вырос в 3,5 раза», – отметил Владислав Овчинский.

Рост стал возможен благодаря собственным инвестициям предприятия, модернизации производства и увеличению мощностей. Так, штат компании вырос на 10% – до 122 сотрудников. Кроме того, производитель активно развивает направления реверс-инжиниринга и радиоэлектронной борьбы.

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«Мы осваиваем новые направления, создаем передовую продукцию, наращиваем производственные мощности благодаря закупкам высокоточного оборудования для нашей испытательной лаборатории. Кроме того, развиваем кадровый потенциал – сотрудничаем с профильными вузами, а также практикуем систему наставничества», – отметил генеральный директор предприятия Сергей Чеботарев.

Компания выпускает программно-аппаратные комплексы для сбора и обработки информации с датчиков, вращающиеся контактные устройства для обеспечения передачи электропитания, информационных и управляющих сигналов с подвижной на неподвижную часть платформы, тестеры печатных плат и другие изделия.