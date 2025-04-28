VizorLabs внедрил интеллектуальную систему мониторинга конвейерных лент на предприятии «Полюс Магадан»

Компания «Визорлабс» реализовала проект по внедрению системы интеллектуального контроля состояния конвейерного полотна на Наталкинском горно-обогатительном комбинате (АО «Полюс Магадан») — одном из активов АО «Полюс». Решение обеспечивает автоматизированное выявление дефектов и способствует снижению операционных рисков. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

На объекте установлены 2D-сканеры, способные обнаруживать критические повреждения конвейерных лент с точностью до 100%, что значительно превышает эффективность традиционных методов мониторинга. Руда на предприятии транспортируется по конвейерной ленте протяженностью 1,7 километра. Любой дефект конвейерной ленты на этом участке может повлечь существенные производственные потери.

«Для нас крайне важно минимизировать риски внеплановых простоев и обеспечить стабильность производственного цикла на каждом этапе. Конвейер на Наталкинском ГОКе — это ключевое звено в цепочке транспортировки руды. Повреждение ленты могло привести к длительной остановке и крупным убыткам, — отметил начальник управления АСУТП, КИПиА и метрологии технической дирекции АО «Полюс Магадан» Сергей Чеботарев. — Решение VizorLabs показало себя как надежный и эффективный инструмент контроля. Система не только оперативно выявляет дефекты, но и интегрирована в наше технологическое управление, позволяя в реальном времени реагировать на потенциальные угрозы. Мы особенно ценим, что проект реализован с учетом наших требований к промышленной безопасности и IT-инфраструктуре: используется российское ПО, соблюдены все стандарты информационной защиты. Это действительно стратегически важная система для нашего предприятия».

В ходе испытаний система VizorLabs за считаные секунды определила наличие пореза, автоматически остановила движение ленты и зафиксировала точные характеристики дефекта — его длину, глубину и точное местоположение. Система мониторинга также отслеживает абразивный износ, отклонения полотна от центральной оси и прогнозирует развитие дефектов, позволяя эффективно планировать ремонты и профилактические мероприятия.

«Платформа интегрирована с автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП), что позволяет мгновенно останавливать конвейер в случае выявления критических дефектов. Все инциденты фиксируются с указанием их типа и точного местоположения, – сказал Дмитрий Комлев, главный инженер проекта «Визорлабс». – Решение работает на базе отечественной операционной системы и защищено специализированным ПО, что гарантирует высокий уровень информационной безопасности».