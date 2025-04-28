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Комлев Дмитрий



28.04.2025 VizorLabs внедрил интеллектуальную систему мониторинга конвейерных лент на предприятии «Полюс Магадан» 1
25.06.2003 В ряду SMS-игр пополнение - "Век Торговцев" 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Комлев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Next Media Group - Shamrock Games - Шемрок Геймс 14 1
Promo.ru 37 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8602 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4850 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17313 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 883 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1239 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24622 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4744 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 146 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4104 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6470 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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