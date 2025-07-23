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Ерофеев Сергей
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|На Wildberries запустили экспресс-доставку оригинальных игровых конструкторов 1
|28.03.2024
|«Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
Ерофеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 151179 1
|Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
|Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 325 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
|ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 59 1
|Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 309 1
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