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Ерофеев Сергей


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 На Wildberries запустили экспресс-доставку оригинальных игровых конструкторов 1
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ерофеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 15 1
Акрон ГК - Дорогобуж 17 1
Акрон ГК - Acron 59 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1345 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 99 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 14 1
Мобильный обходчик 23 1
Чеботарев Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 507 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 325 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 59 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 309 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373641, в очереди разбора - 748530.
Создано именных указателей - 179026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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