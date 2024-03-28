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«Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации

Компания «Акрон» в Великом Новгороде реализовала очередной этап проекта по развитию системы мобильного обходчика «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации (КИПиА), обеспечивающего оперативный мониторинг оборудования на производстве.

Проект «Обходчик. КИПиА» разработан специалистами по ИТ совместно с Передовой инженерной школой (ПИШ) Новгородского государственного университета. Проект является частью интеграционного решения по развитию корпоративных систем, входит в топ ИТ-проектов группы «Акрон».

Основная цель внедрения системы — ускорение и упрощение ежедневных функций ремонтного персонала служб КИПиА по обслуживанию оборудования. Внедренное решение обеспечивает автоматизацию передачи собранных данных, возможность их хранения и обработки в единой системе, а также оперативный контроль и анализ текущего состояния оборудования. Также специалистами компании была осуществлена полная интеграция обходчика с ERP ИСА.

Ерофеев Сергей, главный метролог отдела по метрологии и АСУТП компании «Акрон», отметил: «Внедрение мобильного обходчика в структуру ремонтной службы позволит повысить оперативность принятия решений по устранению дефектов оборудования, а значит и надежность работы технологического оборудования в целом».

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Сергей Чеботарев, директор ПИШ НовГУ, отметил: «Разработка «мобильного обходчика» — хороший пример взаимодействия специалистов лабораторий ПИШ и сотрудников нашего индустриального партнера «Акрон». В процессе разработки был получен законченный продукт и приобретены важные компетенции нашими студентами, которые принимали непосредственное участие в создании данного программного продукта. Это уникальный опыт для студентов во время прохождения обучения в ПИШ».

Впервые мобильное решение по оперативному мониторингу оборудования было внедрено в 2020 г. на производствах аммиака на двух предприятиях группы — «Акрон» в Великом Новгороде и «Дорогобуж» в Смоленской области.

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