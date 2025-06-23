Акрон ГК - Acron

Группа «Акрон» запускает Acron SuperApp — единый доступ к корпоративным сервисам с ИИ-помощником Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, запустила корпоративное мобильное приложение Acr

«Акрон» продолжает реализацию проектов по цифровизации бизнес-процессов Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, на своих площадках ПАО «Акрон» в Великом

ГК «Акрон Холдинг» внедрила PIX BI «Акрон Холдинг» запустил проект по модернизации управления данными. В качестве целевого решения для анализа ключевых данных компания выбрала систему PIX BI. В группе компаний уже более 100 польз

«Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации ПАО «Дорогобуж» (входит в группу «Акрон») завершило внедрение системы мобильного обходчика «Акрон. Обходчик для ремонтны

«Акрон Холдинг» автоматизировал управление ИТ-услугами с помощью Naumen Service Desk Pro ктуры. 300 специалистов задействованы в сервисном обслуживании и обрабатывают 20 тыс. запросов ежемесячно с помощью ITSM-системы Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщили представители Naumen. «Акрон Холдинг» стремился построить прозрачную, регламентированную систему сервисной поддержки, которая позволила бы гибко управлять ИТ-услугами, понимать, каких это требует ресурсов, а также им

«Акрон» внедрил сервис «Цифровая командировка» Сервис «Цифровая командировка» внедрен специалистами по ИТ «Акрон» сразу в нескольких компаниях группы. Решение призвано повысить эффективность управлени

«Акрон» внедрила систему мобильного обходчика на всех основных производствах Группа «Акрон» на своей площадке в Великом Новгороде завершила внедрение системы мобильного обходчика

«НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон» «НПЦ «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») в рамках замещения зарубежного программного обеспечения переходит на российское ПО для проектирования производств предприятий группы «Акрон

«Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации Компания «Акрон» в Великом Новгороде реализовала очередной этап проекта по развитию системы мобильного обходчика «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации (КИПиА), обес

Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки CRM-система Группы «Акрон» Специалисты департамента по ИТ группы «Акрон» разработали и внедрили единую сис

«Акрон» внедрила CRM-систему собственной разработки Специалисты департамента по ИТ группы «Акрон» разработали и внедрили единую систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-систему). Собственная разработка не только повторила функционал ранее использовавшейся SAP Sales Cloud

«Акрон» развивает внутренний электронный документооборот Группа «Акрон», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, на своих

НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота В научно-проектном центре «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») завершено внедрение PDM-системы (Product Data Management — системы управления данными об изделии), — что позволит структурировать хранение док

Группа «Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в АО «ВКК» Группа «Акрон» на своей площадке в АО «Верхнекамская калийная компания» в Пермском крае реализовала п

«Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в СЗФК Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, на своей площадке АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (СЗФК) в Мурманской области реализовала проект по масштабированию корпоративной

«Акрон» предложил своим клиентам удобный агрокалькулятор Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, предлагает своим клиентам воспользоваться новым

«Акрон» ускорил заключение договоров с контрагентами более чем в два раза Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, в рамках реализ

Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik Qlik объявляет, что Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, выбрала Qlik, чтобы поддержать программу цифрово

«Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, год назад перевела закупки на собственную электр

«Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, завершила первый этап внедрения решения бизнес-аналитики (BI, business intelligence) в рамках комплексной программы цифровой трансформаци

Группа «Акрон» внедрила систему слежения за железнодорожным парком Группа «Акрон» внедрила на предприятиях «Акрон», «Дорогобуж» и «СЗФК» систему слежения и управ

«Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, запустила в эксплуатацию собственную электронную

«Акрон» внедряет технологии комплексного проектирования и информационного моделирования Новгородский проектный институт азотной промышленности («Новгородский ГИАП»), входящий в группу «Акрон», внедряет технологии комплексного проектирования на программном обеспечении Bentley Systems. Это первый шаг на пути перехода к новой системе создания информационной модели объектов (BIM)

В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик» Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, внедрила мобильное решение по операти

«Акрон» внедряет информационную систему управления складом Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, сообщил о том, что на своей производс

«Акрон» перенесла работу с российскими клиентами в облако SAP Группа «Акрон» объявила о первых результатах создания корпоративной системы управления взаимоотношениями с клиентами и товарооборотом с помощью облачного решения SAP Sales Cloud в «Агронова», российско

Денис Гузанов - Как трансформировать бизнес, когда у вас ERP собственной разработки и активы по всему миру? ландшафт «Акрона» и в чем заключается специфика управления ИТ? Денис Гузанов: Бизнес-модель Группы «Акрон» включает в себя различные сегменты: добыча сырья, химическое производство, логистика,

Группа «Акрон» объединит клиентов в облачном решении SAP Группа «Акрон» создаст единую систему для работы с клиентами на SAP Cloud for Customer - облачной вер

«Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений в России и мире, на своей площадке в Великом Новг

Группа «Акрон» перешла на бизнес-ориентированную модель управления ИТ Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, завершила первый этап проекта трансформации серв

«Акрон» объединит все агрегаты аммиака в единую информационную сеть «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, объявил о проведении модернизации производств аммиака на предприятии в Великом Новгороде. На предприятии «Акрон» (Великий Новгород

«Акрон» модернизирует систему управления производства нитроаммофоски «Акрон» объявил о завершении внедрения на предприятии в Великом Новгороде АСУ ТП на первом агрегате производства нитроаммофоски (НАФ). Как рассказали CNews в компании, все агрегаты этого произво