Акрон ГК Acron

Акрон ГК - Acron

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.06.2025 Группа «Акрон» запускает Acron SuperApp — единый доступ к корпоративным сервисам с ИИ-помощником

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, запустила корпоративное мобильное приложение Acr
04.06.2025 «Акрон» продолжает реализацию проектов по цифровизации бизнес-процессов

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, на своих площадках ПАО «Акрон» в Великом

25.04.2025 ГК «Акрон Холдинг» внедрила PIX BI

«Акрон Холдинг» запустил проект по модернизации управления данными. В качестве целевого решения для анализа ключевых данных компания выбрала систему PIX BI. В группе компаний уже более 100 польз
07.04.2025 «Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации

ПАО «Дорогобуж» (входит в группу «Акрон») завершило внедрение системы мобильного обходчика «Акрон. Обходчик для ремонтны
31.03.2025 «Акрон Холдинг» автоматизировал управление ИТ-услугами с помощью Naumen Service Desk Pro

ктуры. 300 специалистов задействованы в сервисном обслуживании и обрабатывают 20 тыс. запросов ежемесячно с помощью ITSM-системы Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщили представители Naumen. «Акрон Холдинг» стремился построить прозрачную, регламентированную систему сервисной поддержки, которая позволила бы гибко управлять ИТ-услугами, понимать, каких это требует ресурсов, а также им
20.08.2024 «Акрон» внедрил сервис «Цифровая командировка»

Сервис «Цифровая командировка» внедрен специалистами по ИТ «Акрон» сразу в нескольких компаниях группы. Решение призвано повысить эффективность управлени
19.07.2024 «Акрон» внедрила систему мобильного обходчика на всех основных производствах

Группа «Акрон» на своей площадке в Великом Новгороде завершила внедрение системы мобильного обходчика
10.04.2024 «НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон»

«НПЦ «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») в рамках замещения зарубежного программного обеспечения переходит на российское ПО для проектирования производств предприятий группы «Акрон
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации

Компания «Акрон» в Великом Новгороде реализовала очередной этап проекта по развитию системы мобильного обходчика «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации (КИПиА), обес
05.03.2024 Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки

CRM-система Группы «Акрон» Специалисты департамента по ИТ группы «Акрон» разработали и внедрили единую сис
05.03.2024 «Акрон» внедрила CRM-систему собственной разработки

Специалисты департамента по ИТ группы «Акрон» разработали и внедрили единую систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-систему). Собственная разработка не только повторила функционал ранее использовавшейся SAP Sales Cloud
30.11.2023 «Акрон» развивает внутренний электронный документооборот

Группа «Акрон», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, на своих

20.07.2023 НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота

В научно-проектном центре «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») завершено внедрение PDM-системы (Product Data Management — системы управления данными об изделии), — что позволит структурировать хранение док
07.04.2023 Группа «Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в АО «ВКК»

Группа «Акрон» на своей площадке в АО «Верхнекамская калийная компания» в Пермском крае реализовала п
19.12.2022 «Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в СЗФК

Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, на своей площадке АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (СЗФК) в Мурманской области реализовала проект по масштабированию корпоративной
19.09.2022 «Акрон» предложил своим клиентам удобный агрокалькулятор

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, предлагает своим клиентам воспользоваться новым

25.10.2021 «Акрон» ускорил заключение договоров с контрагентами более чем в два раза

Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, в рамках реализ
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik

Qlik объявляет, что Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, выбрала Qlik, чтобы поддержать программу цифрово
13.09.2021 «Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, год назад перевела закупки на собственную электр
03.08.2021 «Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики

Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, завершила первый этап внедрения решения бизнес-аналитики (BI, business intelligence) в рамках комплексной программы цифровой трансформаци
09.11.2020 Группа «Акрон» внедрила систему слежения за железнодорожным парком

Группа «Акрон» внедрила на предприятиях «Акрон», «Дорогобуж» и «СЗФК» систему слежения и управ
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, запустила в эксплуатацию собственную электронную
03.06.2020 «Акрон» внедряет технологии комплексного проектирования и информационного моделирования

Новгородский проектный институт азотной промышленности («Новгородский ГИАП»), входящий в группу «Акрон», внедряет технологии комплексного проектирования на программном обеспечении Bentley Systems. Это первый шаг на пути перехода к новой системе создания информационной модели объектов (BIM)
02.04.2020 В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик»

Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, внедрила мобильное решение по операти
09.12.2019 «Акрон» внедряет информационную систему управления складом

Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, сообщил о том, что на своей производс
23.09.2019 «Акрон» перенесла работу с российскими клиентами в облако SAP

Группа «Акрон» объявила о первых результатах создания корпоративной системы управления взаимоотношениями с клиентами и товарооборотом с помощью облачного решения SAP Sales Cloud в «Агронова», российско
10.06.2019 Денис Гузанов - Как трансформировать бизнес, когда у вас ERP собственной разработки и активы по всему миру?

ландшафт «Акрона» и в чем заключается специфика управления ИТ? Денис Гузанов: Бизнес-модель Группы «Акрон» включает в себя различные сегменты: добыча сырья, химическое производство, логистика,

30.01.2019 Группа «Акрон» объединит клиентов в облачном решении SAP

Группа «Акрон» создаст единую систему для работы с клиентами на SAP Cloud for Customer - облачной вер
18.12.2018 «Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений в России и мире, на своей площадке в Великом Новг
06.12.2018 Группа «Акрон» перешла на бизнес-ориентированную модель управления ИТ

Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, завершила первый этап проекта трансформации серв
15.08.2018 «Акрон» объединит все агрегаты аммиака в единую информационную сеть

«Акрон», российский производитель минеральных удобрений, объявил о проведении модернизации производств аммиака на предприятии в Великом Новгороде. На предприятии «Акрон» (Великий Новгород
11.10.2016 «Акрон» модернизирует систему управления производства нитроаммофоски

«Акрон» объявил о завершении внедрения на предприятии в Великом Новгороде АСУ ТП на первом агрегате производства нитроаммофоски (НАФ). Как рассказали CNews в компании, все агрегаты этого произво
11.09.2007 «СпецТек» начал внедрение EAM-системы в «Акроне»

атизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (АСУ ТОиР) оборудования ОАО «Акрон». Основой АСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. В сентябре 2007 года ОАО «Акрон» и Н

Акрон ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 15 14
SAP SE 5428 6
8986 5
Ростелеком 10309 4
Yandex - Яндекс 8437 4
SAP CIS - САП СНГ 863 4
Naumen - Наумен 684 4
Zebra Technologies 147 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 3
Fingers Media 2 2
Акрон ГК - Акрон инжиниринг НПЦ 2 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 2
Honeywell 294 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
УльтимаТек - Datana - Датана 28 1
Сател 163 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Bentley Systems 57 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 17 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 129 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Intermech - Интермех НПП 24 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 7 1
BI Consult - Би Ай Консалт 18 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 37 1
СКАУТ 77 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 260 1
УльтимаТек - UltimaTec. 35 1
Системы документооборота 511 1
Kaspersky Lab Polska 1 1
МегаФон 9897 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
VK - Mail.ru Group 3533 1
InfoWatch - Инфовотч 1088 1
Schneider Electric 591 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Акрон ГК - Дорогобуж 17 12
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 9 8
Северсталь ПАО - Severstal 560 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 4
Роснефть НК - нефтяная компания 528 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 4
ФосАгро 151 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 4
Газпром ПАО 1416 4
Новатэк Новафининвест 57 3
Акрон Холдинг - Akron Holding 8 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 353 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 2
Почта России ПАО 2246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Ингосстрах СПАО 451 2
Газпром нефть 670 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 13 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
Лента - Сеть розничной торговли 2268 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Фаберлик - Faberlic 98 1
Bentley Motors 73 1
Комус 104 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3127 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7282 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7615 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13341 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 5
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 117 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1436 4
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 436 4
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 692 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11991 4
Инжиниринг - технические консультационные услуги 460 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 959 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 834 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11464 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2413 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9385 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 422 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12344 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 400 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 553 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4685 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 435 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13005 2
Акрон ГК - ИСА ERP-система 14 14
Мобильный обходчик 24 8
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 185 5
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 3
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 3
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 85 2
Qlik Sense 42 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 77 2
Intermech - IPS PLM - Intermech Professional Solutions 6 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 2
SAP Ariba 301 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
Yandex DataLens 53 1
Cisco Desk Pro 8 1
VK - Яндекс.Дзен 225 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 65 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 36 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 21 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 26 1
Naumen Inventory 6 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 186 1
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 43 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Naumen SRM - Naumen Supplier Relationship Management - Naumen SRM GPMS Управление закупками 7 1
Avito - Авито услуги 97 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 65 1
Яндекс Сплит 8 1
Гузанов Денис 15 14
Яскевич Михаил 4 4
Колосовский Андрей 3 3
Мордашов Алексей 58 2
Вексельберг Виктор 154 2
Пилипенко Дмитрий 19 2
Лебедев Александр 45 2
Дмитриев Роман 3 2
Фахрисламова Инна 2 2
Кантор Вячеслав 2 2
Баландин Дмитрий 2 2
Чеботарев Сергей 5 2
Симаков Павел 2 2
Руденко Владимир 7 2
Попов Сергей 149 1
Филатов Андрей 115 1
Касперский Евгений 330 1
Гуцериев Михаил 112 1
Кудрин Алексей 124 1
Худавердян Тигран 91 1
Кириченко Игорь 51 1
Богуславский Леонид 38 1
Бойко Андрей 56 1
Красюков Дмитрий 43 1
Фридман Михаил 143 1
Растопшин Павел 47 1
Дерипаска Олег 39 1
Абрамков Александр 41 1
Антонов Александр 77 1
Матвеев Александр 18 1
Гурьев Андрей 7 1
Кутузов Максим 21 1
Потанин Владимир 78 1
Харин Владимир 2 1
Лисин Владимир 3 1
Николаев Дмитрий 19 1
Мацыгин Юрий 50 1
Керимов Сулейман 26 1
Мельниченко Андрей 5 1
Сечин Игорь 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 26
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 15
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 7
США - Огайо 289 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 3
Нидерланды 3632 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Канада 4985 2
Украина 7793 2
Европа 24637 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 409 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 112 1
США - Пенсильвания 364 1
США - Коннектикут 171 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 90 1
США - Айдахо 66 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 69 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Россия - УФО - Пермский край - ВМКМС - Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей 5 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Монголия 365 1
США - Калифорния 4775 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Польша - Республика 2001 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Литва - Литовская Республика 665 1
Кипр - Республика 579 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 3
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 74 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8132 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4377 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6322 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2789 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Экономический эффект 1218 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
NBC News 184 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 3
University of Akron - Акронский университет 9 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 9 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
