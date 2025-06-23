Акрон ГК - Acron

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|23.06.2025
|
Группа «Акрон» запускает Acron SuperApp — единый доступ к корпоративным сервисам с ИИ-помощником
Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, запустила корпоративное мобильное приложение Acr
|04.06.2025
|
«Акрон» продолжает реализацию проектов по цифровизации бизнес-процессов
Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, на своих площадках ПАО «Акрон» в Великом
|25.04.2025
|
ГК «Акрон Холдинг» внедрила PIX BI
«Акрон Холдинг» запустил проект по модернизации управления данными. В качестве целевого решения для анализа ключевых данных компания выбрала систему PIX BI. В группе компаний уже более 100 польз
|07.04.2025
|
«Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации
ПАО «Дорогобуж» (входит в группу «Акрон») завершило внедрение системы мобильного обходчика «Акрон. Обходчик для ремонтны
|31.03.2025
|
«Акрон Холдинг» автоматизировал управление ИТ-услугами с помощью Naumen Service Desk Pro
ктуры. 300 специалистов задействованы в сервисном обслуживании и обрабатывают 20 тыс. запросов ежемесячно с помощью ITSM-системы Naumen Service Desk Pro. Об этом CNews сообщили представители Naumen. «Акрон Холдинг» стремился построить прозрачную, регламентированную систему сервисной поддержки, которая позволила бы гибко управлять ИТ-услугами, понимать, каких это требует ресурсов, а также им
|20.08.2024
|
«Акрон» внедрил сервис «Цифровая командировка»
Сервис «Цифровая командировка» внедрен специалистами по ИТ «Акрон» сразу в нескольких компаниях группы. Решение призвано повысить эффективность управлени
|19.07.2024
|
«Акрон» внедрила систему мобильного обходчика на всех основных производствах
Группа «Акрон» на своей площадке в Великом Новгороде завершила внедрение системы мобильного обходчика
|10.04.2024
|
«НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон»
«НПЦ «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») в рамках замещения зарубежного программного обеспечения переходит на российское ПО для проектирования производств предприятий группы «Акрон
|28.03.2024
|
«Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации
Компания «Акрон» в Великом Новгороде реализовала очередной этап проекта по развитию системы мобильного обходчика «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации (КИПиА), обес
|05.03.2024
|
Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки
CRM-система Группы «Акрон» Специалисты департамента по ИТ группы «Акрон» разработали и внедрили единую сис
|05.03.2024
|
«Акрон» внедрила CRM-систему собственной разработки
Специалисты департамента по ИТ группы «Акрон» разработали и внедрили единую систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-систему). Собственная разработка не только повторила функционал ранее использовавшейся SAP Sales Cloud
|30.11.2023
|
«Акрон» развивает внутренний электронный документооборот
Группа «Акрон», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, на своих
|20.07.2023
|
НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота
В научно-проектном центре «Акрон инжиниринг» (входит в группу «Акрон») завершено внедрение PDM-системы (Product Data Management — системы управления данными об изделии), — что позволит структурировать хранение док
|07.04.2023
|
Группа «Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в АО «ВКК»
Группа «Акрон» на своей площадке в АО «Верхнекамская калийная компания» в Пермском крае реализовала п
|19.12.2022
|
«Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в СЗФК
Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, на своей площадке АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (СЗФК) в Мурманской области реализовала проект по масштабированию корпоративной
|19.09.2022
|
«Акрон» предложил своим клиентам удобный агрокалькулятор
Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, предлагает своим клиентам воспользоваться новым
|25.10.2021
|
«Акрон» ускорил заключение договоров с контрагентами более чем в два раза
Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, в рамках реализ
|13.09.2021
|
Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik
Qlik объявляет, что Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, выбрала Qlik, чтобы поддержать программу цифрово
|13.09.2021
|
«Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку
Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, год назад перевела закупки на собственную электр
|03.08.2021
|
«Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики
Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, завершила первый этап внедрения решения бизнес-аналитики (BI, business intelligence) в рамках комплексной программы цифровой трансформаци
|09.11.2020
|
Группа «Акрон» внедрила систему слежения за железнодорожным парком
Группа «Акрон» внедрила на предприятиях «Акрон», «Дорогобуж» и «СЗФК» систему слежения и управ
|01.09.2020
|
«Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen
Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, запустила в эксплуатацию собственную электронную
|03.06.2020
|
«Акрон» внедряет технологии комплексного проектирования и информационного моделирования
Новгородский проектный институт азотной промышленности («Новгородский ГИАП»), входящий в группу «Акрон», внедряет технологии комплексного проектирования на программном обеспечении Bentley Systems. Это первый шаг на пути перехода к новой системе создания информационной модели объектов (BIM)
|02.04.2020
|
В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик»
Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, внедрила мобильное решение по операти
|09.12.2019
|
«Акрон» внедряет информационную систему управления складом
Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, сообщил о том, что на своей производс
|23.09.2019
|
«Акрон» перенесла работу с российскими клиентами в облако SAP
Группа «Акрон» объявила о первых результатах создания корпоративной системы управления взаимоотношениями с клиентами и товарооборотом с помощью облачного решения SAP Sales Cloud в «Агронова», российско
|10.06.2019
|
Денис Гузанов - Как трансформировать бизнес, когда у вас ERP собственной разработки и активы по всему миру?
ландшафт «Акрона» и в чем заключается специфика управления ИТ? Денис Гузанов: Бизнес-модель Группы «Акрон» включает в себя различные сегменты: добыча сырья, химическое производство, логистика,
|30.01.2019
|
Группа «Акрон» объединит клиентов в облачном решении SAP
Группа «Акрон» создаст единую систему для работы с клиентами на SAP Cloud for Customer - облачной вер
|18.12.2018
|
«Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта
Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений в России и мире, на своей площадке в Великом Новг
|06.12.2018
|
Группа «Акрон» перешла на бизнес-ориентированную модель управления ИТ
Группа «Акрон», производитель минеральных удобрений, завершила первый этап проекта трансформации серв
|15.08.2018
|
«Акрон» объединит все агрегаты аммиака в единую информационную сеть
«Акрон», российский производитель минеральных удобрений, объявил о проведении модернизации производств аммиака на предприятии в Великом Новгороде. На предприятии «Акрон» (Великий Новгород
|11.10.2016
|
«Акрон» модернизирует систему управления производства нитроаммофоски
«Акрон» объявил о завершении внедрения на предприятии в Великом Новгороде АСУ ТП на первом агрегате производства нитроаммофоски (НАФ). Как рассказали CNews в компании, все агрегаты этого произво
|11.09.2007
|
«СпецТек» начал внедрение EAM-системы в «Акроне»
атизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами (АСУ ТОиР) оборудования ОАО «Акрон». Основой АСУ ТОиР станет EAM-система TRIM. В сентябре 2007 года ОАО «Акрон» и Н
