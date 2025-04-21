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Симаков Павел
|21.04.2025
|В ПАО «Дорогобуж» внедрен «цифровой входной контроль» ТМЦ 1
|14.03.2024
|«Сател» реализовала проект системы промышленной связи на химическом предприятии «Дорогобуж» 1
Симаков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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