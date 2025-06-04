Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис

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УПОМИНАНИЯ
Акрон ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5336 2
|Zebra Technologies 145 2
|Fingers Media 2 2
|1С 8508 1
|Naumen - Наумен 655 1
|1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 1
|Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 241 1
|Гузанов Денис 13 9
|Яскевич Михаил 4 2
|Кириченко Игорь 50 1
|Лебедев Александр 42 1
|Матвеев Александр 12 1
|Дмитриев Роман 3 1
|Фахрисламова Инна 2 1
|Сушко Денис 2 1
|Чеботарев Сергей 5 1
|Павлова Надежда 1 1
|Налитова Мария 1 1
|Ерофеев Сергей 1 1
|Симаков Павел 2 1
|Шестакова Ольга 1 1
|Никулочкин Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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