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Акрон ГК Аркон Диджитал Acron Digital АйТиОфис

Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Акрон» продолжает реализацию проектов по цифровизации бизнес-процессов 2
21.04.2025 В ПАО «Дорогобуж» внедрен «цифровой входной контроль» ТМЦ 2
07.04.2025 «Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
20.08.2024 «Акрон» внедрил сервис «Цифровая командировка» 1
19.07.2024 «Акрон» внедрила систему мобильного обходчика на всех основных производствах 1
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
05.03.2024 Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки 1
30.11.2023 «Акрон» развивает внутренний электронный документооборот 1
09.09.2020 В «Дорогобуже» заработал «Мобильный обходчик» 1
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 1
02.04.2020 В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик» 2
09.12.2019 «Акрон» внедряет информационную систему управления складом 1
10.06.2019 Денис Гузанов - Как трансформировать бизнес, когда у вас ERP собственной разработки и активы по всему миру? 2

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Акрон ГК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5336 2
Zebra Technologies 145 2
Fingers Media 2 2
8508 1
Naumen - Наумен 655 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Акрон ГК - Acron 57 13
Акрон ГК - Дорогобуж 16 7
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
Газпром ПАО 1370 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Транснефть 313 1
ФосАгро 129 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 241 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3018 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6892 3
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 98 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13848 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5750 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12882 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4908 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 823 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7092 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11510 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 2
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 134 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8903 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11439 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1316 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 975 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6357 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 391 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 921 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 515 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 777 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 616 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12420 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 787 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 414 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 460 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1111 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 190 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 1
Стандартизация - Standardization 2181 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1495 1
Мобильный обходчик 23 6
Акрон ГК - ИСА ERP-система 13 6
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 173 2
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 2
1С:ERP Управление предприятием 626 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Naumen SRM - Naumen Supplier Relationship Management - Naumen SRM GPMS Управление закупками 7 1
Гузанов Денис 13 9
Яскевич Михаил 4 2
Кириченко Игорь 50 1
Лебедев Александр 42 1
Матвеев Александр 12 1
Дмитриев Роман 3 1
Фахрисламова Инна 2 1
Сушко Денис 2 1
Чеботарев Сергей 5 1
Павлова Надежда 1 1
Налитова Мария 1 1
Ерофеев Сергей 1 1
Симаков Павел 2 1
Шестакова Ольга 1 1
Никулочкин Алексей 1 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 319 8
Россия - ЦФО - Смоленская область 506 7
Россия - РФ - Российская федерация 149593 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 664 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 1
Америка Латинская 1845 1
Азия Южная 105 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3016 3
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 55 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2573 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1671 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1439 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
Экономический эффект 1118 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3243 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6117 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2080 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1996 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6181 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2427 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1130 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3099 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1278 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 33 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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