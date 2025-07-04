Разделы

ПО Бизнес Законодательство Бизнес-приложения
|

«Акрон» разработал собственное ИТ-решение для регистрации внебиржевых договоров

ООО «АйТиОфис» (входит в Группу «Акрон») разработало и успешно внедрило собственное ИТ-решение для регистрации внебиржевых договоров. Более 12 тыс. договоров и дополнительных соглашений на поставку минеральных удобрений российским сельхозтоваропроизводителям было зарегистрировано и отправлено в системе. Об этом CNews сообщили представители «Акрона».

Напомним, что регистрации в кабинете на сайте Петербургской Биржи (SPIMEX) с первого сентября 2022 г. подлежат все сделки с минеральными удобрениями, содержащими соединения фосфора, азота или калия, объемом от 20 тонн.

Собственное решение компании было разработано с нуля на платформе «1С» для регистрации внебиржевых договоров через web-сервис. Оно имеет интуитивно понятный интерфейс и отличается быстрой работой, так как в «» были созданы и заполнены данными специальные справочники, добавлены документы для договоров и дополнительных соглашений.

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Цифровизация

Особенную сложность в момент разработки вызвало подписание данных ЭЦП, типовые методы платформы «1С» не подходили, и при тестировании биржа постоянно отклоняла такие данные, но проблема была успешно решена, и точно в срок программа стала доступна пользователям.

Денис Гузанов, генеральный директор ООО «АйТиОфис»: «Это один из тех проектов, которые редко попадают в заголовки, но без которых невозможна устойчивая и масштабируемая контрактная деятельность. Когда биржа требует прозрачности и юридической точности — система должна работать без компромиссов. Мы сделали такую систему».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем

Анна Кулашова, «Лаборатория Касперского»: Решения класса XDR становятся все более востребованными

В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще