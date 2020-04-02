В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик»

Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, внедрила мобильное решение по оперативному мониторингу оборудования на производстве аммиака в Великом Новгороде.

Мобильное приложение для сотрудников ремонтных и эксплуатационных служб позволяет оперативно осуществлять сбор, хранение и обработку данных по результатам выполнения обходов оборудования и ремонтных заданий на устранение неисправностей. Решение обеспечивает автоматизацию передачи собранных данных, возможность их хранения и обработки в единой системе, а также оперативный контроль и анализ текущего состояния оборудования. Осуществлена полная интеграция обходчика с ERP ИСА.

Использование NFC-меток на оборудовании позволило сократить время обходов и повысить достоверность данных. В настоящее время количество пользователей приложения составляет 160 человек. Большинство из них используют оборудование Zebra. Приложение работает как в онлайн-режиме, так и в офлайне.

Денис Гузанов, руководитель департамента по ИТ «Акрона», отметил: «Группа "Акрон" продолжает цифровую трансформацию собственных производств. Особое внимание мы уделяем решениям, позволяющим получать дополнительные бизнес-преимущества за счет снижения трудозатрат и улучшения контроля. К таким решениям относится и "Мобильный обходчик", позволивший уже сейчас снизить количество внеплановых простоев оборудования почти на 10%».

Приложение является совместной разработкой специалистов департамента ИТ «Акрона» и компании Fingers Media. Пилотный проект на производстве аммиака в Великом Новгороде станет основой для тиражирования решения на других производственных объектах группы «Акрон».