Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки

Группа «Акрон» разработала и внедрила собственную CRM-систему, которой заменила SAP Sales Cloud.



CRM-система Группы «Акрон»

Специалисты департамента по ИТ группы «Акрон» разработали и внедрили единую систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-систему). Об этом CNews сообщили представители компании.

CRM-система «Акрона» заменила ранее использовавшуюся SAP Sales Cloud — облачное решение для управления продажами, которое помогает компаниям оптимизировать процессы продаж и улучшить взаимодействие с клиентами и предоставляет инструменты для управления лидами, контактами, сделками, прогнозами продаж, а также для анализа данных и отчетности. Ранее SAP Sales Cloud использовало множество российских компаний.

В их числе - корпорация «Алроса», «Аэрофлот», «Газпром», «РЖД», «Росатом», «Роснефть», Сбербанк, «Транснефть», «ФСК ЕЭС». Но после ухода SAP из России в 2022 г., завершении поддержки своего программного обеспечения в 2023 г. и объявлении новых санкций для России к концу марта 2024 г., компании стали активно переходить на другие CRM-системы.

Разработчики «Акрона» в своей системе смогли повторить функционал прошлой системы и архитектурно улучшить ее, реализовав растущие потребности пользователей. Александр Лебедев, вице-президент по коммерческой деятельности на внутреннем рынке и агропроектам заявил: «Удобное и надежное решение позволило сохранить все ранее наработанные данные, интеграции и, что важно для непрерывной работы специалистов, — привычный функционал интерфейса». CNews задал представителям «Акрону» вопросы о подробностях разработки CRM-системы, и ожидает ответов.

Как работает система

Система создает единое информационное поле данных обо всех клиентах, заказах, воронках продаж и состоянии отгрузок компании. Решение размещается в отказоустойчивом ЦОД Группы «Акрон».

Каждая сделка попадает в систему в момент проведения транзакции, что позволяет отследить ее роль в совокупном доходе компании, не дожидаясь окончания отчетного периода. Доработка и поддержка полностью осуществляется ИТ-командой компании.

О деятельности «Акрона»

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, ссылающейся на Минсельхоз, в 2022 г. группа «Акрон» занимала 13,3% доли российского рынка среди поставщиков минеральных удобрений, уступая «ФосАгро» (20,7%) и «МХК «Еврохим» (15,3%). Чистая прибыль организации по МСФО за 2023 г. составила 87 957 млн руб., что на 40% ниже чем в 2022 г. Группа включает в себя три производственных предприятия: ОАО «Акрон» и «Дорогобуж» в России, а также акционерную компанию «Хунжи-Акрон» в Китае. Главными рынками сбыта для компании являются Россия, Китай и другие быстро развивающиеся рынки стран Южной Азии, Латинской Америки и бывшего СССР.

«Акрон» производит два вида сырья — концентрат апатитовый, аммиак. Концентрат апатитовый, выпускаемый АО «СЗФК», является высококачественным фосфатным сырьем и используется для производства сложных минеральных удобрений и фосфорных соединений. Аммиак — базовое сырье для производства удобрений.

Планы «Акрона» на SAP Cloud for Customer

В 2019 г. «Акрон» заявлял, что создаст единую систему для работы с клиентами на SAP Cloud for Customer - облачной версии SAP CRM. В планы проекта входило сведение разрозненных баз данных в единое информационное поле, где станут доступны данные обо всех клиентах, заказах, воронках продаж и состоянии отгрузок компании. Помимо классических целей системы CRM, компания собиралась работать над тем, чтобы видеть отчетность для принятия решений в сравнении реальных показателей с KPI.

В нынешние планы «Акрона» входит развитие функционала системы по управлению фрахтом, контролю кредитных лимитов, расширенной BI-аналитике.