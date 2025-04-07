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Лебедев Александр
Лебедев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Митрейкин Александр 20 5
|Гревцев Владимир 22 4
|Серова Елена 320 4
|Кукшев Вячеслав 13 4
|Кулигин Михаил 8 4
|Головин Леонид 25 4
|Пивоваров Константин 4 4
|Путин Владимир 3221 3
|Горбачев Михаил 34 3
|Кудрявцев Андрей 13 3
|Подлесный Константин 7 3
|Пономаренко Антон 6 3
|Китаев Роман 3 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 2
|Поносов Александр 69 2
|Потапенко Андрей 27 2
|Попова Мария 141 2
|Филатов Дмитрий 9 2
|Суслов Андрей 12 2
|Родин Евгений 3 2
|Бордак Игорь 2 2
|Касперский Евгений 324 1
|Крысанов Павел 3 1
|Меньшенина Ирина 1 1
|Богданов Станислав 6 1
|Безруков Степан 1 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
|Зырянов Илья 17 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Земков Сергей 159 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Рамендик Михаил 19 1
|Акулич Сергей 4 1
|Баландин Игорь 10 1
|Страх Александр 44 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Троянов Александр 5 1
|Меркушенков Евгений 8 1
|Николаев Айсен 37 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 4
|Juniper Research 529 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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