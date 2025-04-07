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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лебедев Александр



07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
10.10.2024 «Точка» поможет предпринимателям найти подходящие тендеры 1
05.03.2024 Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки 1
05.03.2024 «Акрон» внедрила CRM-систему собственной разработки 1
28.02.2024 RNT Group расширила функциональность собственной импортонезависимой HR Tech платформы Brain 1
21.02.2024 Нейросеть «Яндекса» поможет прогнозировать распространение вулканического пепла 1
15.01.2024 «Сколково» поддержит проект по созданию отечественной ERP-платформы для авиастроения 1
07.03.2023 «Точка» автоматизировала документооборот с ФНС 1
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 1
12.02.2021 В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка 1
21.08.2019 «Лаборатория Касперского» поддержит россиян с синдромом Дауна 1
03.09.2012 TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко» 1
09.09.2011 «АстраЗенека Россия» построила сетевую инфраструктуру с помощью TopS BI 1
01.08.2011 «Акадо Телеком» и «Техносерв» создали систему мониторинга узлов учета потребления энергоресурсов для МОЭК 1
10.05.2011 ИКТ в ТЭК: дело государственной важности 1
13.04.2011 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2011» 1
06.04.2011 Нужна ли малому бизнесу ИБ? Ответ "Лаборатории Касперского" 1
06.04.2011 Конференция CNews «ИКТ в ТЭК 2011» 1
29.03.2011 Конференция CNews «ИКТ в ТЭК 2011» 1
15.09.2010 Круглый стол CNews: ИКТ в ТЭК 1
16.12.2008 «Акадо Телеком» создает мультисервисную сеть для МОЭК 1
29.10.2008 «Ситроникс Информационные Технологии» модернизировал коммуникационную инфраструктуру MONT 1
04.09.2008 Антивирусное ПО: новое поколение идет в бой 2
14.07.2008 «Ланит» автоматизировал документооборот МОЭК 1
21.02.2008 МОЭК открыла «Центр информационных технологий» 1
19.03.2007 MySpace: кандидаты в президенты стали блоггерами 1
12.02.2007 Расследование CNews: чем аукнется "дело Поносова" 1
06.02.2007 Горбачев ответил Гейтсу за Поносова 1
05.02.2007 Горбачев против Гейтса 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Лебедев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24749 6
SAP SE 5311 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 4
РСМ-системы 4 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4980 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 3
8359 3
Cisco Systems 5137 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 3
IBA Group - ИБА - Международный деловой альянс, МДА 58 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
Oracle Corporation 6741 2
Huawei 3983 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 2
Huawei Technologies 399 2
IBA Group - IBA-Гомель 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8823 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 1
ПМСофт 60 1
Lenovo Motorola 3503 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Docsvision - ДоксВижн 1012 1
Genesys 208 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
CommScope 23 1
Siemens AG - Siemens Group 2598 1
MONT - МОНТ 150 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1321 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 173 1
Yandex - Яндекс 7556 1
Beorg - Биорг 114 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 14 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 5
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 214 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 269 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 2
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 2
Резонанс НПП 372 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 2
Акрон ГК - Acron 52 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 2
Синдром любви - Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна 3 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 340 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Газпром нефть 630 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
Почта России ПАО 2139 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 1
Верный - торговая сеть 291 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
Россети ЕЭСК - Екатеринбургская электросетевая компания 7 1
ЕЭнС - Екатеринбургэнергосбыт 1 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Горбачёв-фонд - Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований - Горбачев-проект - Фонд поддержки высоких технологий - The Gorbachev Foundation 4 1
Авилон - Арт-финанс 7 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Газпром ПАО 1355 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Транснефть 303 1
ФосАгро 127 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4590 3
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 239 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5534 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6026 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 480 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 168 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2934 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 51 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4872 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 321 1
Федеральное казначейство России 1797 1
Единая Россия - Политическая партия 297 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12706 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2559 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8216 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11776 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12904 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1969 4
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 949 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21546 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30199 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11225 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28369 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6766 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12853 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20912 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25744 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10692 3
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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1855 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3232 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16276 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11360 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3130 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2211 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 888 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3665 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4149 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1728 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3795 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 692 2
Microsoft Windows 15813 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 2
Linux OS 10130 2
Microsoft Office 3780 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1350 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Microsoft Windows XP 2404 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 1
Kaspersky Internet Security 461 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1895 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 24 1
Microsoft Office Word 826 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Apache OpenOffice 475 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Kaspersky Open Space Security 36 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
Huawei Quidway - коммутатор сетевой, управляемый, симметричный 9 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Microsoft Windows 98 445 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Microsoft Outlook 1399 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 21 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 1
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 5 1
Microsoft Office 2002 4 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 518 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 491 1
Yandex DataSphere 28 1
Yandex DataLens 42 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Митрейкин Александр 20 5
Гревцев Владимир 22 4
Серова Елена 320 4
Кукшев Вячеслав 13 4
Кулигин Михаил 8 4
Головин Леонид 25 4
Пивоваров Константин 4 4
Путин Владимир 3221 3
Горбачев Михаил 34 3
Кудрявцев Андрей 13 3
Подлесный Константин 7 3
Пономаренко Антон 6 3
Китаев Роман 3 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 2
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Потапенко Андрей 27 2
Попова Мария 141 2
Филатов Дмитрий 9 2
Суслов Андрей 12 2
Родин Евгений 3 2
Бордак Игорь 2 2
Касперский Евгений 324 1
Крысанов Павел 3 1
Меньшенина Ирина 1 1
Богданов Станислав 6 1
Безруков Степан 1 1
Алкснис Виктор 70 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Зырянов Илья 17 1
Дергунова Ольга 119 1
Земков Сергей 159 1
Гуштуров Леонид 23 1
Рамендик Михаил 19 1
Акулич Сергей 4 1
Баландин Игорь 10 1
Страх Александр 44 1
Дятлов Сергей 18 1
Троянов Александр 5 1
Меркушенков Евгений 8 1
Николаев Айсен 37 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 9
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2705 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7606 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2534 3
Франция - Французская Республика 7883 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2983 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1490 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 2
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 44 2
Африка - Африканский регион 3507 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3168 1
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Индия - Bharat 5504 1
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Азия - Азиатский регион 5583 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1012 1
США - Коннектикут 170 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 477 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13383 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 7
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 5
Энергетика - Energy - Energetically 5176 5
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5161 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3533 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1398 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1758 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1693 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3523 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2866 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 549 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4727 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5523 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10080 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3576 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5877 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8902 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7007 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2184 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6411 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2901 2
Дело Поносова 19 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1261 1
SAP Best Practices 4 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 706 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
NYT - The New York Times 1059 1
Новая газета 11 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Ведомости 1051 1
TAdviser - Центр выбора технологий 403 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 4
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 2
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 24 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 86 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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