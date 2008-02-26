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Индексная книга (каталог) CNews*
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IIPA International Intellectual Property Alliance Международный союз защиты интеллектуальной собственности Международный альянс интеллектуальной собственности

IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности

СОБЫТИЯ


26.02.2008 Сколько стоит быть пиратом в России? 2
19.02.2007 Список стран-пиратов расширили до 16-ти 2
12.02.2007 Расследование CNews: чем аукнется "дело Поносова" 1
05.02.2007 Президент Румынии расхвалил пиратов перед Биллом Гейтсом 1
04.10.2006 Первый mp3-монстр начнет продажи в Рунете 1
05.06.2006 Крупнейший mp3-сайт России под прицелом США 1
15.02.2006 ВТО - краш-тест для ИТ-компаний России 1
15.02.2006 США: Россия – мировой лидер по контрафакту 1
17.03.2005 Пиратство в России победят всем миром? 3
11.02.2005 Россия стала лидером по продаже контрафактной продукции 2
10.12.2004 Пиратам объявили джихад 2
21.02.2000 Израиль занял одно из первых мест в мире по изготовлению и импорту пиратской продукции 3
18.02.1999 Названы самые "пиратские" страны мира 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

IIPA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 5
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 5
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Dell EMC 5180 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
LG Electronics 3735 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
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Autodesk 639 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Adobe Systems 1597 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Формоза - Formoza 179 1
Медиасервисез - Медиасервис 17 1
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Верный - торговая сеть 326 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Sony BMG 187 1
Резонанс НПП 407 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
Русский Щит - ассоциация 39 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
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Microsoft Office 4170 1
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Microsoft Windows XP 2431 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 34 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Apache OpenOffice 490 1
Apple iTunes Store 1118 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Windows 98 452 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
AllOfMP3.com 49 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Portman Rob - Портман Роб 4 2
Кушниренко Андрей 3 1
Шульгин Андрей 2 1
Шурыгин Сергей 1 1
Бакай Юрий 1 1
Комаровский Денис 1 1
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Ashcroft John - Эшкрофт Джон 22 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Дело Поносова 19 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 87 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Экзамены 517 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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