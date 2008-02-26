Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
IIPA International Intellectual Property Alliance Международный союз защиты интеллектуальной собственности Международный альянс интеллектуальной собственности
СОБЫТИЯ
|26.02.2008
|Сколько стоит быть пиратом в России? 2
|19.02.2007
|Список стран-пиратов расширили до 16-ти 2
|12.02.2007
|Расследование CNews: чем аукнется "дело Поносова" 1
|05.02.2007
|Президент Румынии расхвалил пиратов перед Биллом Гейтсом 1
|04.10.2006
|Первый mp3-монстр начнет продажи в Рунете 1
|05.06.2006
|Крупнейший mp3-сайт России под прицелом США 1
|15.02.2006
|ВТО - краш-тест для ИТ-компаний России 1
|15.02.2006
|США: Россия – мировой лидер по контрафакту 1
|17.03.2005
|Пиратство в России победят всем миром? 3
|11.02.2005
|Россия стала лидером по продаже контрафактной продукции 2
|10.12.2004
|Пиратам объявили джихад 2
|21.02.2000
|Израиль занял одно из первых мест в мире по изготовлению и импорту пиратской продукции 3
|18.02.1999
|Названы самые "пиратские" страны мира 1
Публикаций - 14, упоминаний - 23
IIPA и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|IDC - International Data Corporation 4975 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.