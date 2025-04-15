Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Шаров Владимир

СОБЫТИЯ


15.04.2025 «Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 1
16.10.2019 Navicon вошел в двадцатку крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке 1
08.11.2018 Navicon предложит фармкомпаниям и сектору товаров повседневного спроса решения SAP 1
09.08.2018 Navicon сообщил о росте выручки от бизнес-аналитики на 198% 1
29.03.2018 Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности 1
26.12.2016 Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов 1
22.07.2016 Navicon открыл новое направление по внедрению EAM-решений на базе IBM Maximo 1
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла» 1
18.05.2016 Navicon займется внедрением решений на базе продуктов Tableau Software 1
01.06.2015 Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009 1
26.05.2015 Navicon разработал решение для автоматизации бухгалтерского, налогового и управленческого учета СМБ 1
09.02.2015 Участники ReadRate назвали лучшие книги 2014 года 1
28.04.2014 «Пергам» внедрила Microsoft Dynamics NAV с помощью Navicon 1
03.04.2014 Luxoft и Epam решили сделать Украину движущей силой в ИТ-сфере Европы 1
09.11.2011 BI для среднего бизнеса: западные разработки встраиваются в российскую реальность 1
12.07.2011 NaviCon Group завершила автоматизацию финансового контура в компании «ДжиИ Хэлскеа Никомед Дистрибьюшн» 1
12.07.2010 «ПетроРесурс» автоматизирует бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics NAV 1
26.08.2008 Решение BasWare поможет «Отечественным лекарствам» готовить отчетность по МСФО 1
13.11.2007 Intel будет мотивировать белорусских админов 2
04.06.2007 NaviCon анонсирует Radio Beacon: ИС для управления складом 1
25.05.2007 ПК: Acer в России не нашел конкурентов 1
02.04.2007 NaviCon: CPM-проекты на базе ПП Cognos 1
19.02.2007 «Ф-Центр» станет клоном «Формозы»? 1
16.01.2007 «Формоза» осталась без вице-президента и технического директора 1
16.08.2006 "Формоза" выпустила ряд новых ПК и объявила пожизненную гарантию 1
20.06.2006 21 июня откроется выставка Interop Moscow 2006 1
06.03.2006 "Формоза" нацеливается на СМБ 1
26.02.2006 Пираты начали подделывать российские ПК 1
15.02.2006 ВТО - краш-тест для ИТ-компаний России 1
15.07.2003 "Формоза" назначает новое руководство 1
23.06.2003 Борьба AMD и Intel в России: скрытые тенденции 1
01.03.2002 Владимир Шаров, "Формоза": "Очень напоминаю себе динозавра компьютерного бизнеса" 1

Публикаций - 35, упоминаний - 37

Шаров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Navicon - Навикон 339 20
Формоза - Formoza 179 11
Microsoft Corporation 25775 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Intel Corporation 12811 4
9594 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Nvidia Corp 4002 2
K-Systems - К-Системс 140 2
Ф-Центр 27 2
Apple Inc 13156 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
Salesforce - Tableau Software 123 2
SoftServe 13 1
Masterdata - Мастердата 31 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 44 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 1
IBA Group - ИБА Групп 57 1
FrontRange Solutions 21 1
Freework - Фриворк - Платформа для подбора временных сотрудников 1 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 85 1
Hitachi - Globallogic 4 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Optimacros - Оптимакрос 105 1
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 1
Forcepoint - Websense - SurfControl 44 1
Basware 20 1
Пергам Инжиниринг 7 1
EPAM Ukraine - EPAM Украина 1 1
Mitnick Security Consulting 9 1
EDB Business Partner - Miratech - Миратех 8 1
Решения Гармония 7 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
SAP SE 5601 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 2
Servier - Сервье - фармацевтическая компания - Les Laboratoires Servier - Лаборатории Сервье 10 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
ДжиИ Хэлскеа Никомед Дистрибьюшн 3 1
Crocs 8 1
Беларусбанк АСБ 19 1
Queisser Pharma - Квайссер Фарма 2 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
Живика 3 1
Trussardi - Т.р.с. дистрибьюшн 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Протек - Центр внедрений 62 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 11 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Управляемость - Manageability 2271 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 9
Microsoft Dynamics 1197 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 5
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 33 2
Microsoft Office 4170 2
Intel Inside 29 1
Intel Pentium III 782 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 105 1
Google BigQuery 24 1
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 12 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
IBM Maximo Asset Management 60 1
SAP MDG - SAP Master Data Governance 4 1
Intel Pentium II 174 1
IBM Cognos Express 11 1
Nvidia nForce 111 1
Navicon NAV To Go 1 1
Navicon IFRS 2 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
FreePik 1841 1
Navicon - Дельта BI 24 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
Ф-Центр - FLEXTRON 4 1
IBM DB2 396 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Абачев Абулферз 9 2
Алимов Дмитрий 4 1
Братищева Светлана 2 1
King Stephen - Кинг Стивен 51 1
Самойлова Елена 10 1
Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 1
Мишин Глеб 70 1
Горбунов Вадим 12 1
Капцов Артем 3 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Portman Rob - Портман Роб 4 1
Климов Алексей 4 1
Степанов Антон 71 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Нанумян Альбина 1 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Конаш Дмитрий 21 1
Кутилов Евгений 22 1
Сосновцев Денис 7 1
Куров Дмитрий 15 1
Томашко Юрий 6 1
Азопкова Ирина 4 1
Пчельникова София 1 1
Моргалюк Даниил 7 1
Пелевис Виктор 1 1
Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
Кушниренко Андрей 3 1
Капитонов Сергей 1 1
Шурыгин Сергей 1 1
Шеремет Павел 2 1
Семенова Вера 3 1
Нужный Виталий 1 1
Богатырёв Максим 1 1
Валеев Виктор 1 1
Фефелов Олег 3 1
Peterson Christine - Петерсон Кристина 2 1
Купряшкин Александр 3 1
Гулевский Олег 3 1
Бельцева Ирина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Украина - Львов 100 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Ирландия - Республика 1051 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Китай - Тайвань 4245 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
Швейцария - Женева 332 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Украина - Киев 1151 1
Италия - Рим 208 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Английский язык 7030 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 380 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 1
Физика - Градус Фаренгейта 46 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 32 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Informa PLC - UBM Technology Group - CMP Publications - CMP Technology - CMP Media 9 1
AIN.UA 103 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
ELMA DAY 14 1
IBM Cognos LIVE Conference 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще