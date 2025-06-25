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Живика


Аптечная сеть «Живика» — федеральная аптечная сеть со штаб квартирой в Екатеринбурге 

УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 «Купер» запустил доставку из аптечной сети «Живика» 1
28.12.2022 Naumen и «ОБИТ» объединили компетенции в области внедрения отечественного ПО 1
26.12.2016 Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Живика и организации, системы, технологии, персоны:

8536 1
Naumen - Наумен 655 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Microsoft Corporation 24899 1
ОБИТ 88 1
Navicon - Навикон 301 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7148 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1134 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5199 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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