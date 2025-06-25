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Живика
Аптечная сеть «Живика» — федеральная аптечная сеть со штаб квартирой в Екатеринбурге
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|«Купер» запустил доставку из аптечной сети «Живика» 1
|28.12.2022
|Naumen и «ОБИТ» объединили компетенции в области внедрения отечественного ПО 1
|26.12.2016
|Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов 1
Живика и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8536 1
|Naumen - Наумен 655 1
|IBM - International Business Machines Corp 9480 1
|Microsoft Corporation 24899 1
|ОБИТ 88 1
|Navicon - Навикон 301 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5084 1
|Филиппов Александр 15 1
|Шаров Владимир 32 1
|Горбунов Вадим 12 1
|Телегин Михаил 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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