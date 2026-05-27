Получите все материалы CNews по ключевому слову
OTP Group ОТП Банк ОТП Финансовые Технологии Инвестсбербанк
ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России. По данным на 2021 год банк обслуживает более 2,4 млн клиентов и присутствует более чем в 4 500 населенных пунктов России. Обслуживание осуществляется через собственную сеть, состоящую более чем из 68 тыс. точек потребительского кредитования, 84 кредитно-кассовых офисов (ККО), сети отделений из 135 точек клиентского обслуживания, банкоматной сети — 174 АТМ и 269 терминалов самообслуживания.
"DATA OFFICE — ЛОКОМОТИВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКА" Николай Шевцов, Директор по управлению данными, ОТП Банк, данные 2024 года
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 228 дел, на cумму 6 266 193 846 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.05.2026
|
«ОТП Банк» добавил оформление eSIM в витрине «Польза+»
«ОТП Банк» продолжает расширять пул цифровых продуктов в своем мобильном приложении. Теперь кл
|13.05.2026
|
«ОТП Банк» запустил АУСН для предпринимателей
В интернет-банке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «ОТП Банка» теперь доступен сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН
|06.04.2026
|
Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему
рованным продажам Совместная модель телемаркетинга и клиентской аналитики, реализованная Voxys для «ОТП Банка», позволила трансформировать дистанционные продажи. Результаты проекта, признанного
|26.03.2026
|
Речевая аналитика Naumen c GenAI помогает «ОТП Банку» лучше понимать клиентов
Начальник центра обучения и контроля качества контакт-центра «ОТП Банка» Ольга Сухарева и начальник отдела развития голосовых роботов и речевой аналитики в
|16.03.2026
|
«ОТП Банк»: речевая аналитика на базе ML и LLM помогает лучше понять клиентов
Начальник центра обучения и контроля качества контакт-центра «ОТП Банка» Ольга Сухарева и начальник отдела развития голосовых роботов и речевой аналитики в
|19.02.2026
|
ОТП Банк и группа Rubytech подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
нансах» в Екатеринбурге состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между АО «ОТП Банк» и ПАО «Группа Рубитех». Документ определяет ключевые направления партнерства в обла
|19.01.2026
|
Николай Мельниченко назначен директором дивизиона розничного бизнеса «ОТП Банка»
Николай Мельниченко назначен директором дивизиона розничного бизнеса «ОТП Банка». Ранее топ-менеджер возглавлял подразделение по развитию ежедневного банковского обслуживания банка. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка». Николай Мельниченко окон
|10.12.2025
|
«ОТП Банк» создал централизованную систему управления нормативно-справочной информацией на базе «Юниверс MDM»
«ОТП Банк» в рамках проектов импортозамещения бизнес-систем создал централизованную систему уп
|14.11.2025
|
«ОТП Банк» внедрил Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR Expert
«ОТП Банк» внедрил платформу «Лаборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack, а также
|09.10.2025
|
Т2 и «ОТП Банк» договорились о создании совместных банковских продуктов на базе цифровых каналов
T2, российский оператор мобильной связи, и «ОТП Банк» объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве, направленного на
|08.10.2025
|
«ОТП Банк» и «Яндекс 360» объявили о стратегическом партнерстве для развития ИТ-решений в финансовом секторе
«ОТП Банк» и «Яндекс 360» (входит в группу Yandex B2B Tech) подписали соглашение о стратегичес
|04.08.2025
|
«ОТП Банк» ускорил анализ обращений клиентов в 30 раз с помощью нейросетей Yandex B2B Tech
«ОТП Банк» протестировал технологии Yandex B2B Tech для повышения качества обслуживания клиент
|20.06.2025
|
«ОТП Банк» и «Банки.ру» объявили о стратегическом партнерстве
«ОТП Банк» и финансовый маркетплейс «Банки.ру» подписали меморандум о стратегическом сотруднич
|20.06.2025
|
«Билайн» и «ОТП Банк» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «ОТП Банк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие инновац
|17.04.2025
|
«ОТП Банк» запустил ИИ-ассистента на собственном сайте
«ОТП Банк» продолжает внедрять искусственный интеллект для улучшения цифрового обслуживания кл
|21.03.2025
|
«ОТП Банк» переходит на отечественный карточный процессинг без Oracle
В ночь с 21 на 22 марта 2025 г. «ОТП Банк» мигрирует с иностранного процессинга на российское решение Solar. Об этом CNews соо
|20.03.2025
|
«ОТП Банк» первым в России переходит на отечественный карточный процессинг без Oracle
В ночь с 21 на 22 марта «ОТП Банк» первым в стране мигрирует с иностранного процессинга на передовое российское решени
|28.12.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запустили новогоднюю рассрочку на 24 месяца на всю технику и электронику без первого взноса и переплат
ежемесячных платежах. Алексей Климашенко, директор по развитию продаж дивизиона розничного бизнеса «ОТП Банка»: «У клиентов сети "М.Видео-Эльдорадо" появилась прекрасная возможность легко и выг
|13.12.2024
|
AliExpress и «ОТП Банк» запустили сервис покупок в рассрочку
е с оплатой частями, делая онлайн-шопинг ещё более доступным. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка». Рассрочка на AliExpress предоставляется в виде кредитного лимита, который одобряе
|28.10.2024
|
«ОТП Банк» внедрил систему PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для корпоративных клиентов «ОТП Бизнес»
анке «ОТП Бизнес», - сказал Виталий Сытников, директор по развитию корпоративного и малого бизнеса «ОТП Банка». «Во всем мире кредитные организации отказываются от морально и технически устарев
|18.10.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» и «ОТП Банк» запускают рассрочку на 24 месяца на популярную технику без первого взноса и переплат
ой документ на выбор. Алексей Климашенко, директор по развитию продаж дивизиона розничного бизнеса «ОТП Банка»: «У клиентов сети «М.Видео-Эльдорадо» появилась прекрасная возможность легко и выг
|17.10.2024
|
«T2» и «ОТП Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия мошенничеству
«T2», российский оператор мобильной связи, и «ОТП Банк» объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве, направленного на
|20.09.2024
|
«ОТП Банк» внедрил нейросети для оптимизации подбора персонала
«ОТП Банк» объявил о внедрении нейросетевых технологий в процесс поиска и подбора сотрудников
|11.09.2024
|
«ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform
«ОТП Банк» при поддержке компании «Флант» внедрил подход «платформа как сервис» (PaaS) на базе
|10.09.2024
|
«ОТП Банк» при поддержке GlowByte и Data Sapience внедрил систему управления метаданными
«ОТП Банк» совместно с GlowByte и Data Sapience завершил внедрение системы управления метаданн
|28.03.2024
|
«ОТП Банк» запускает свой сервис покупок в рассрочку
«ОТП Банк» зарегистрировал дочернюю компанию – ООО «ОТП Финансовые Технологии», ее основной за
|07.03.2024
|
«ОТП Банк» дарит океан теплых поздравлений с помощью ИИ
«ОТП Банк» дарит океан теплых поздравлений к восьмому марта. Для этого с помощью технологий ис
|01.03.2024
|
«ОТП Банк» разоблачает топ-5 новых схем кибермошенников
Нельзя сообщать свои персональные банковские данные и сообщать код присланный в SMS-сообщении. *** «ОТП Банк» присутствует на российском рынке почти 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более че
|27.02.2024
|
Темная тема в мобильном приложении «ОТП Банка»
произошло, то ее можно включить в мобильном приложении банка в разделе «Настройка приложения». *** «ОТП Банк» присутствует на российском рынке почти 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более че
|21.02.2024
|
«ОТП Банк» автоматизировал более половины коммуникаций с клиентами в чат-боте
«ОТП Банк» автоматизировал 54% чатов с клиентами с помощью интеллектуального чат-бота «Отти» н
|02.02.2024
|
«ОТП банк» увеличивает лимиты на денежные переводы в интернет- и мобильном банке
«ОТП банк» увеличивает лимиты на переводы в мобильном приложении и интернет банке. Клиенты мог
|27.12.2023
|
ОТП Банк запускает сторис в мобильном приложении
удобен для восприятия», — сказал Иван Бахмат, директор по развитию цифрового бизнеса ОТП Банка. *** ОТП Банк присутствует на российском рынке почти 30 лет, имеет опыт взаимодействия с более чем
|11.05.2023
|
ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB
нфраструктуру за счёт использования многотемпературного хранилища. По результатам пилотного проекта ОТП Банк разработал концепцию новой мультикомпонентной платформы данных, состоящей из озера д
|24.01.2022
|
«ОТП банк» c помощью «Рексофт» внедрил систему управления архитектурой предприятия
«ОТП банк», универсальный коммерческий банк, входящий в международную финансовую группу ОТП (O
|18.01.2022
|
Innovative People автоматизировала обработку заявок на кредитные каникулы для «ОТП банка» в рамках мер ЦБ по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии
туризации кредитов, — сказал Максим Быков, директор дивизиона взыскания и операционного управления «ОТП банка». — Благодаря этому наши клиенты, которые в этом нуждаются, смогли воспользоваться
|18.05.2021
|
«Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации
вершении которых банк получил подробный отчет и техническое заключение о соответствии требованиям. «ОТП банк» – это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковски
|30.12.2020
|
ОТП Банк создал собственный маркетплейс
наиболее популярных покупок и выбирали привлекательные предложения по цене и качеству. В 2021 году ОТП Банк планирует активно развивать собственный торговый агрегатор, расширяя ассортимент тов
|29.10.2019
|
«ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen
ысокой точностью определять автоответчики и оптимизировать нагрузку на операторов. Благодаря этому «ОТП банк» сможет увеличить объем обработки базы с целью повышения дохода. «Мы рады, что еще о
|16.08.2019
|
«Крок» создала экологичное digital-пространство для сотрудников ОТП Банка
муникации в digital-среде. Проект реализовала ИТ-компания «Крок» за два месяца. Дизайн нового офиса ОТП Банка основан на идее инноваций, удобства и экологичности. Пространство представляет собо
|07.02.2018
|
«ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра
тактного центра составит порядка 400 операторских мест. Операторы двух площадок контактного центра «ОТП Банка» будут работать в единой системе, обслуживая порядка 4 млн клиентов «ОТП Банка
OTP Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Михалев Александр 26 24
|Андрианов Павел 86 15
|Шевцов Николай 16 14
|Федечкин Эдуард 57 13
|Леушев Андрей 75 13
|Глазков Александр 151 13
|Путятинский Сергей 111 12
|Бижан Михаил 12 12
|Натрусов Артем 312 12
|Залманов Андрей 37 11
|Козлов Михаил 178 11
|Пустовой Максим 36 11
|Васильев Максим 31 11
|Белоусов Максим 109 10
|Гришин Дмитрий 210 10
|Бурилов Андрей 117 10
|Карпунин Алексей 51 10
|Лагунов Андрей 43 10
|Варламова Екатерина 12 10
|Чаркин Евгений 315 10
|Аитов Тимур 197 9
|Дворкович Аркадий 215 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
|Марковский Роман 27 9
|Трапезин Владимир 30 9
|Кудашев Константин 17 9
|Копысов Виталий 64 9
|Емельченков Сергей 141 9
|Кузин Вадим 37 9
|Харитонов Денис 22 9
|Калиновский Александр 14 9
|Валчев Стоян 48 9
|Сологуб Денис 75 9
|Казанцев Сергей 17 9
|Марова Юлия 10 9
|Бухвалов Дмитрий 17 9
|Павлюк Александр 12 9
|Кортунов Михаил 14 9
|Трояновский Владимир 62 9
|Дьяченко Валерий 96 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1445924, в очереди разбора - 730632.
Создано именных указателей - 194885.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.