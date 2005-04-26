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Купряшкин Александр

СОБЫТИЯ


26.04.2005 AMD готовится взять реванш в России 1
15.07.2003 "Формоза" назначает новое руководство 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Купряшкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 2
K-Systems - К-Системс 140 2
Формоза - Formoza 179 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Intel Corporation 12811 2
Microsoft Corporation 25775 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
HP Inc. 5883 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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