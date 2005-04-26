Индексная книга (каталог) CNews*
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Купряшкин Александр
СОБЫТИЯ
|26.04.2005
|AMD готовится взять реванш в России 1
|15.07.2003
|"Формоза" назначает новое руководство 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Купряшкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 4002 2
|K-Systems - К-Системс 140 2
|Формоза - Formoza 179 2
|DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
|AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
|S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
|Intel Corporation 12811 2
|Microsoft Corporation 25775 2
|Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
|HP Inc. 5883 1
|Merlion iRU - Деловой офис 352 1
|Самойлова Елена 10 1
|Шаров Владимир 35 1
|Состин Андрей 5 1
|Капитонов Сергей 1 1
|Фефелов Олег 3 1
|Шоков Игорь 1 1
|Беленький Александр 36 1
|Тулаева Светлана 1 1
|Баринов Александр 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.