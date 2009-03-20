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Формоза Formoza

СОБЫТИЯ

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20.03.2009 «Формоза» открыла новый магазин в ЮФО

ьютеров Formoza, широкий ассортимент компьютерного и цифрового оборудования, говорится в сообщении «Формозы». В магазине, общей площадью 120 кв.м., представлено порядка 20 моделей компьютеров F
12.03.2009 «Формоза» выпустила мощный настольный компьютер с корпусом GMC R-4 Bulldozer

Компания «Формоза» приступила к выпуску компьютера Formoza GM975+, который позиционируется как молодежный универсальный компьютер для широкого к
30.01.2009 «Формоза» в ЮФО: в 2008 г. открыто 20 магазинов

е 25 компаний, уже сотрудничающих с «Формоза» и планирующих совместно работать в 2009 г. По данным «Формозы», итогами экспансии компании в Южном федеральном округе в 2008 г. стали: сотрудничест
30.01.2009 «Формоза» выпускает настольный ПК на платформе AMD Dragon

Группа компаний «Формоза» представила персональный компьютер Formoza G940+, построенный на базе новейшей платформы AMD Dragon, анонсированной 8 января в Л
18.12.2008 Formoza открыла магазин в Городце Нижегородской области

ская область, Приволжский федеральный округ). В магазине представлено более 20 различных моделей ПК Formoza, и потребитель может выбрать наиболее подходящий для выполнения определенных задач (н
12.12.2008 В регионах открылось 3 новых магазина «Компьютеры Formoza»

Группа компаний «Формоза» продолжает экспансию в российские регионы. Новые магазины были открыты в таких город
25.11.2008 Оборот «Формозы» в 2008 г. вырос в 2,5 раза

одвела итоги работы в 2008 г. По данным компании, в 2008 г. новая стратегия регионального развития «Формозы» позволила привлечь 2 500 новых региональных партнеров, открыть дополнительно 50 мага
19.11.2008 «Формоза» открыла новые магазины в Краснодарском крае

в Южный федеральный округ, реализуя стратегию по расширению федеральной розничной сети «Компьютеры Formoza». В конце октября были открыты новые магазины в Краснодарском крае в таких городах, к
01.11.2008 Магазин «Компьютеры Formoza» открылся в Ростове-на-Дону

25 октября открыт новый магазин федеральной розничной сети «Компьютеры Formoza» в городе Ростов-на-Дону. Население Ростова-на-Дону составляет 1,062 млн жителей. Отк
23.10.2008 В Сальске открылся магазин «Компьютеры Formoza»

19 октября был открыт новый магазин федеральной розничной сети «Компьютеры Formoza» в городе Сальск Краснодарского края. Магазин открыт региональным представителем, ком
25.03.2008 «Формоза» открыла 2-й магазин в Краснодаре

Группа компаний «Формоза» открыла магазин «Компьютеры Formoza» в городе Краснодар. Это уже 2-й магазин сети «Компьютеры Formoza», открытый в
04.03.2008 Компьютерный бизнес «Формозы» вырос на 20%

ании составил 20%. Общее число произведенных компьютеров за 15 лет работы составило 5 млн. штук. ПК Formoza представлены на полках более чем 500 торговых точек в России. Точками роста продаж ст
28.01.2008 «Формоза» открыла магазин в Набережных Челнах

ний «Формоза» совместно с компанией «Компьютерный мир» (г. Альметьевск) открыла магазин «Компьютеры Formoza» по продаже компьютерной техники в г. Набережные Челны. Для группы компаний «Формоза»
11.01.2008 «Формоза» открыла магазин в Краснодаре

ормоза» вместе с региональным партнером «Формоза-Краснодар» открыла магазин по продажам компьютеров Formoza в городе Краснодар. Это первый компьютерный магазин федеральной розничной сети «Компь
12.12.2007 В Тюмени открылся новый магазин «Компьютеры Formoza»

компаний «Формоза» и ее региональный партнер – компания «Софт Интер» – открыли магазин «Компьютеры Formoza» в городе Тюмень. Магазин «Компьютеры Formoza» общей площадью около 200 кв. ме
12.07.2007 «Формоза» подарила Wi-Fi-центр «Орленку»

Группа компаний «Формоза» передала в пользование Всероссийскому детскому центру (ВДЦ) «Орленок» компьютеры и о
28.05.2007 Dr.Web защитит ПК Formoza

пания «Доктор Веб», ведущий российский производитель средств ИБ, заключила партнерский договор с ГК Formoza, российским производителем компьютерного оборудования. С настоящего момента вместе с 
05.03.2007 «Формозе» не хватило школьников

т нам оптимизм: доля продаж в сегмент за год выросла на 20-25%», — отметила директор по маркетингу «Формозы». По оценкам компании, доля продаж на рынке СМБ составляет сейчас 10%. Впрочем, вероя
26.02.2007 "Формоза" выпустила высокопроизводительный ПК

Группа компаний «Формоза» объявила о начале производства компьютера Formoza GM600+. Компьютер Formoza GM600+ объединяет в себе мощность игровой станции G-
19.02.2007 «Ф-Центр» станет клоном «Формозы»?
26.01.2007 «Формоза» выпустила новую материнскую плату

Новая материнская плата Formoza 550 ADES собрана на современном сокете AM2 и чипсете nVidia nForce 550 и рассчитана п
16.01.2007 «Формоза» осталась без вице-президента и технического директора

Владимир Шаров, занимавший пост вице-президента и технического директора компании «Формоза», покинул свои посты. Информацию об этом CNews подтвердили в московском офисе компани
22.12.2006 "Формоза" подвела итоги года

ать, что каждый пятый компьютер для дома в России в настоящее время продается под зеленым логотипом Formoza. Суммарный оборот группы компаний «Формоза» за прошедший год увеличился на 40%. Произ
16.08.2006 "Формоза" выпустила ряд новых ПК и объявила пожизненную гарантию

К наступающему учебному году компания «Формоза» подготовила широкий ассортимент новых моделей персональных компьютеров на базе процессоров AMD, состоящий из 24 стандартных конфигураций, а также объявила о пожизненной гарантии на сво
03.04.2006 "Формоза-Альтаир" выиграла конкурсы на поставку компьютерного оборудования

"Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» выиграл три конкурса на поставку компьютерного оборудования предприятиям социальной сферы города Москвы. Заказчиками выступили: дирекция по эксплуатации спортивных сооружений и
06.03.2006 "Формоза" нацеливается на СМБ

обладают достаточным опытом работы с организациями из сегмента СМБ. Как подчеркивают руководители «Формозы», агрессивного выхода на рынок СМБ не будет, компания планирует расти со скоростью ры
10.10.2005 "Формоза" модифицировала модельный ряд ПК

Группа компаний «Формоза» объявила об обновлении модельного ряда компьютеров Formoza на процессорах AMD на 4 квартал 2005 года. По мнению руководства компании «Формоза»,

28.09.2005 "Формоза" будет устанавливать ОС Microsoft на свои ПК на сборочных линиях

дет наноситься специальная наклейка — сертификат подлинности, подтверждающая, что на компьютер Formoza установлена лицензионная операционная система от компании Microsoft. По словам предст
09.09.2005 "Формоза" начала выпуск новой серии материнской плат на собственном производстве

ок материнских плат для персональных компьютеров собственного производства. Новая материнская плата Formoza FVNF4 (FVNF4 Ultra) от построена на базе чипсета nForce4 и процессорного разъема Sokc
30.06.2005 "Формоза" поставит Москве компьютеры на 113 млн. руб.

Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» признан победителем в трех тендерах правительства Москвы на поставку компьютерной техники для нужд города. По результатам трех конкурсов, состоявшихся в июне, «Формоза
26.04.2005 AMD готовится взять реванш в России

пьютерной техники. При этом в периоды первого, второго и третьего кварталов прошлого года поставки «Формозы» ПК на Athlon-64 держались примерно на уровне 8 тыс. штук. Напомним, что еще недавно

25.04.2005 "Формоза" начала массовое производство 64-разрядных ПК

Группа компаний «Формоза» объявила о программе массового производства 64-разрядных ПК Formoza на базе технологии AMD64 и сворачивании производства компьютеров на процессорах Penti
21.12.2004 "Формоза" увеличила продажи на 25%

ртнеров. Общий рост продаж за год увеличился на 25%. По оценкам аналитиков компании, рыночная доля «Формозы» в 2004 г. увеличилась с 12% до 15%, а в 2005 г. вырастет еще на 5%. В настоящее врем
27.10.2004 Formoza M450: первый в России компьютер с процессорами AMD Athlon 64 FX-55 и NVIDIA nForce4

Группа компаний «Формоза» представила эксклюзивную версию нового высокопроизводительного компьютера Formoza M450, построенного на базе самого совершенного на сегодняшний день процессора корпора
16.09.2004 "Формоза" представила новую линейку компьютеров на базе процессоров AMD

Компания «Формоза» представила новую линейку компьютеров Formoza A 260+, Formoza S 280+, Formoza M 400 и серверов Altair MULTI SM 271 и

05.07.2004 "Квазар-Микро" создаст ERP-систему для "Формозы"

Украинская корпорация “Квазар-Микро” подписала контракт с компанией “Формоза” на внедрение корпоративной ERP-системы на базе MBS Axapta. Об этом корреспонденту CNews.ru. сообщил вице-президент “Квазар-Микро” Максим Агеев. По его словам, проект уже начат и длится
23.03.2004 "Формоза" анонсировала компьютер на базе AMD Athlon 64 FX-53

Группа компаний «Формоза» представила новую модель компьютера Formoza, созданную на базе нового процессора AMD Athlon 64 FX-53. ПК Formoza 8240AXNF

24.09.2003 "Формоза" анонсировала модельный ряд ПК на базе AMD Athlon 64

23 сентября Группа компаний ”Формоза” представила 64-битную модель ПК Formoza, созданную на базе процессора AMD Athlon 64 с поддержкой технологии HyperTransport. <
15.07.2003 "Формоза" назначает новое руководство

Руководство ГК ”Формоза” в лице сопрезидентов Александра Купряшкина и Сергея Капитонова объявило, что в рамка
23.06.2003 "Формоза" цветет и пахнет

день, по некоторым данным, соотношение продаж ПК в корпоративный сектор и розничным покупателям у «Формозы» составляет 1:4. Источник: собственная информация CNews.ru

Публикаций - 179, упоминаний - 340

Формоза и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 71
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 45
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 38
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Microsoft Corporation 25775 33
Samsung Electronics 11065 30
K-Systems - К-Системс 140 29
HP - Hewlett-Packard 3662 27
Toshiba Corporation 2980 26
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 26
HP Inc. 5883 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 22
Acer Group - Acer Inc 2776 22
LG Electronics 3735 18
Rover - RoverComputers 423 18
Sony 6739 16
Dell EMC 5180 14
Hitachi - Хитачи 1501 13
R-Style Computers 53 11
Формоза - Formoza Software House - FSH 14 11
Fujitsu 2105 11
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 11
Philips 2099 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Merlion iRU - Деловой офис 352 10
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 9
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 8
Chloride Group PLC 18 8
Xerox - The Haloid Company 1168 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 8
Seiko Epson Corporation 908 8
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 8
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 8
Powercom - Пауэрком 76 8
Apple Inc 13156 7
Nvidia Corp 4002 7
Формоза Альтаир НПКЦ 14 13
Белый Ветер 365 13
Евросеть - Техмаркет 81 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Daewoo 104 2
АСК 49 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
Газпром ПАО 1493 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Pony Express - Фрейт линк 73 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
АЛКОМ Корпорейшн - ALKOM Corporation 1 1
КапиталЪ Страхование 19 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
101Hotels.com 456 1
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 1
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса - СИОРА 3 1
BMW Russland Trading - БМВ Русланд Трейдинг 5 1
Русский Стиль 45 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Stellantis - Maserati 14 1
Элекам ТСЦ - торгово-сервисная сеть 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 2
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
MAA - Mathematical Association of America - American Association of Mathematicians - Математическая ассоциация Америки 1 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 55
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 21
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 21
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 16
Аксессуары 4282 15
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 13
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 11
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 11
DDR - Double data rate 3083 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Принтер струйный - Inkjet printer 739 8
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 8
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 8
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 7
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 29
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 17
Microsoft Windows 16882 15
Microsoft Windows XP 2431 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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