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Формоза
Formoza



06.04.2009 Россия: в 2009 г. упадут продажи десктопов, ноутбуков и серверов 2
20.03.2009 «Формоза» открыла новый магазин в ЮФО 1
12.03.2009 «Формоза» выпустила мощный настольный компьютер с корпусом GMC R-4 Bulldozer 1
30.01.2009 «Формоза» в ЮФО: в 2008 г. открыто 20 магазинов 3
30.01.2009 «Формоза» выпускает настольный ПК на платформе AMD Dragon 1
18.12.2008 Formoza открыла магазин в Городце Нижегородской области 1
12.12.2008 В регионах открылось 3 новых магазина «Компьютеры Formoza» 2
25.11.2008 Оборот «Формозы» в 2008 г. вырос в 2,5 раза 1
19.11.2008 «Формоза» открыла новые магазины в Краснодарском крае 1
23.10.2008 В Сальске открылся магазин «Компьютеры Formoza» 2
22.09.2008 Самые ожидаемые смартфоны и коммуникаторы осени 1
07.07.2008 HP назначила директора департамента по работе с партнерами в России 1
16.04.2008 В «Аквариусе» назначен вице-президент по работе с государственными заказчиками 1
28.03.2008 «Позитроника» выросла с нуля до 5 млрд 2
25.03.2008 «Формоза» открыла 2-й магазин в Краснодаре 1
04.03.2008 Компьютерный бизнес «Формозы» вырос на 20% 1
28.01.2008 «Формоза» открыла магазин в Набережных Челнах 2
11.01.2008 «Формоза» открыла магазин в Краснодаре 2
12.12.2007 В Тюмени открылся новый магазин «Компьютеры Formoza» 1
05.10.2007 Microsoft сдалась: IE7 доступен без лицензии 1
27.09.2007 ЕС: новые ПК нужно продавать без ОС 1
20.09.2007 Новый рейтинг «Гринписа» включил российских производителей ПК 1
12.07.2007 «Формоза» подарила Wi-Fi-центр «Орленку» 1
25.05.2007 ПК: Acer в России не нашел конкурентов 1
05.03.2007 «Формозе» не хватило школьников 2
26.02.2007 "Формоза" выпустила высокопроизводительный ПК 1
19.02.2007 «Ф-Центр» станет клоном «Формозы»? 1
26.01.2007 «Формоза» выпустила новую материнскую плату 2
16.01.2007 «Формоза» осталась без вице-президента и технического директора 1
22.12.2006 "Формоза" подвела итоги года 2
16.08.2006 "Формоза" выпустила ряд новых ПК и объявила пожизненную гарантию 3
30.06.2006 Американская ИТ-выставка №1 прощупала Россию 2
21.06.2006 Умный медиа дом 1
20.06.2006 21 июня откроется выставка Interop Moscow 2006 1
06.03.2006 "Формоза" нацеливается на СМБ 2
26.02.2006 Пираты начали подделывать российские ПК 1
15.02.2006 ВТО - краш-тест для ИТ-компаний России 1
23.11.2005 Кулеры скоро исчезнут? 1
10.10.2005 "Формоза" модифицировала модельный ряд ПК 3
28.09.2005 "Формоза" будет устанавливать ОС Microsoft на свои ПК на сборочных линиях 2

Публикаций - 108, упоминаний - 171

Формоза упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 9950 39
Microsoft Corporation 19789 19
AMD - Advanced Micro Devices 3287 18
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 456 14
IBM 7952 12
HP - Hewlett-Packard 3157 12
Aquarius - Аквариус 410 11
Samsung Electronics 8366 9
Toshiba Corporation 2447 9
LG Electronics 2880 8
Sony 4996 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 277 7
Rover Computers 324 7
Apple Inc - Эппл Рус 9467 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 417 6
HP Inc. 4769 5
4752 5
Acer Group 2055 5
Hitachi 1130 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3657 4
Fujitsu 1413 4
AMD Graphics Product Group - ATI 819 4
Nvidia Corp 2803 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 706 4
K-Systems - К-Системс 75 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2212 3
Abbyy 1018 3
Nokia Corporation 4961 3
Микрон - Micron 532 3
Philips 1559 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 666 3
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 356 3
HP Compaq 1616 3
SAP SE 4145 2
Cisco Systems 4398 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1645 2
Oracle Corporation 5540 2
Ланит ГК 1467 2
Xerox 968 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7515 2
Белый Ветер 199 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 184 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 2
Yamaha 72 1
Rambus 187 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 71 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 11 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 4 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 28 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 26 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4632 1
Техносила 218 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 305 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 128 1
McDonald’s - Макдоналдс 174 1
Дикси - Сеть магазинов 90 1
BMW 329 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7091 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2593 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2168 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 242 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1866 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1401 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1061 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 1
Федеральное казначейство России 838 1
Правительство Москвы 779 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 347 2
Руссофт - Russoft 330 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8318 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 10521 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2943 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2918 5
DDR - Double data rate 1846 4
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 795 4
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 861 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9214 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4321 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1453 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 929 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 482 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 44 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 343 2
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 91 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 314 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 857 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 123 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 160 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 544 2
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 120 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5586 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1522 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 39 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 111 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 176 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 61 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 526 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 272 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 461 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 256 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 316 1
Моноблок 20 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 927 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 12 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 182 1
RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 3 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1198 22
AMD Athlon - серия микропроцессоров 474 8
Microsoft Windows XP 2009 6
Intel Celeron - Серия процессоров 814 5
Nvidia GeForce GTX 2843 4
Intel Pentium III 524 4
Microsoft Windows 10 9698 4
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 371 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 494 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 464 2
Nvidia SLI 122 2
Linux OS 6817 2
AMD AMD64 71 2
Microsoft Windows 98 285 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1935 2
Apple Safari - Браузер 701 2
Microsoft Edge - браузер 1727 2
Microsoft Windows ME 124 1
Fujitsu Scaleo 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 856 1
Microsoft Windows 2000 834 1
Microsoft Windows Media Center 43 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 170 1
Google QuickOffice 45 1
Apple iPhone 3 383 1
id Software RAGE - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 46 1
HTC Touch Diamond 29 1
HTC Touch Pro 19 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 368 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5367 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 464 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 1
R-Style Proxima MC-e 2 1
Ланит Treolan Irbis 73 1
Microsoft Office 2795 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2357 1
Symbian OS 1213 1
Intel x86 - архитектура процессора 1226 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1017 1
Шаров Владимир 28 9
Самойлова Елена 9 4
Шалманов Сергей 184 2
Макаров Валентин 157 2
Калинин Александр 113 2
Беленький Александр 33 2
Мишин Глеб 63 2
Юсупов Ренат 108 2
Зайцев Владимир 49 1
Щербаков Борис 40 1
Васин Василий 26 1
Шадрин Артем 3 1
Portman Rob - Портман Роб 4 1
Агеев Максим 30 1
Милованцев Дмитрий 88 1
Гольденберг Леонид 31 1
Левченко Александр 8 1
Джеус Александр 2 1
Андреев Сергей 56 1
Греф Герман 330 1
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Якушев Михаил 40 1
Дмитриев Михаил 7 1
Фурсенко Андрей 78 1
Кошкин Андрей 21 1
Борисов Александр 31 1
Раевский Алексей 72 1
Шаронов Андрей 50 1
Киселёв Алексей 32 1
Харитонов Александр 52 1
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Беларусь - Белоруссия 2922 8
Казахстан - Республика 3728 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1354 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1174 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10974 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2051 6
Грузия 976 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1851 4
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1335 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 674 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
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