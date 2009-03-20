«Формоза» открыла новый магазин в ЮФО ьютеров Formoza, широкий ассортимент компьютерного и цифрового оборудования, говорится в сообщении «Формозы». В магазине, общей площадью 120 кв.м., представлено порядка 20 моделей компьютеров F

«Формоза» выпустила мощный настольный компьютер с корпусом GMC R-4 Bulldozer Компания «Формоза» приступила к выпуску компьютера Formoza GM975+, который позиционируется как молодежный универсальный компьютер для широкого к

«Формоза» в ЮФО: в 2008 г. открыто 20 магазинов е 25 компаний, уже сотрудничающих с «Формоза» и планирующих совместно работать в 2009 г. По данным «Формозы», итогами экспансии компании в Южном федеральном округе в 2008 г. стали: сотрудничест

«Формоза» выпускает настольный ПК на платформе AMD Dragon Группа компаний «Формоза» представила персональный компьютер Formoza G940+, построенный на базе новейшей платформы AMD Dragon, анонсированной 8 января в Л

Formoza открыла магазин в Городце Нижегородской области ская область, Приволжский федеральный округ). В магазине представлено более 20 различных моделей ПК Formoza, и потребитель может выбрать наиболее подходящий для выполнения определенных задач (н

В регионах открылось 3 новых магазина «Компьютеры Formoza» Группа компаний «Формоза» продолжает экспансию в российские регионы. Новые магазины были открыты в таких город

Оборот «Формозы» в 2008 г. вырос в 2,5 раза одвела итоги работы в 2008 г. По данным компании, в 2008 г. новая стратегия регионального развития «Формозы» позволила привлечь 2 500 новых региональных партнеров, открыть дополнительно 50 мага

«Формоза» открыла новые магазины в Краснодарском крае в Южный федеральный округ, реализуя стратегию по расширению федеральной розничной сети «Компьютеры Formoza». В конце октября были открыты новые магазины в Краснодарском крае в таких городах, к

Магазин «Компьютеры Formoza» открылся в Ростове-на-Дону 25 октября открыт новый магазин федеральной розничной сети «Компьютеры Formoza» в городе Ростов-на-Дону. Население Ростова-на-Дону составляет 1,062 млн жителей. Отк

В Сальске открылся магазин «Компьютеры Formoza» 19 октября был открыт новый магазин федеральной розничной сети «Компьютеры Formoza» в городе Сальск Краснодарского края. Магазин открыт региональным представителем, ком

«Формоза» открыла 2-й магазин в Краснодаре Группа компаний «Формоза» открыла магазин «Компьютеры Formoza» в городе Краснодар. Это уже 2-й магазин сети «Компьютеры Formoza», открытый в

Компьютерный бизнес «Формозы» вырос на 20% ании составил 20%. Общее число произведенных компьютеров за 15 лет работы составило 5 млн. штук. ПК Formoza представлены на полках более чем 500 торговых точек в России. Точками роста продаж ст

«Формоза» открыла магазин в Набережных Челнах ний «Формоза» совместно с компанией «Компьютерный мир» (г. Альметьевск) открыла магазин «Компьютеры Formoza» по продаже компьютерной техники в г. Набережные Челны. Для группы компаний «Формоза»

«Формоза» открыла магазин в Краснодаре ормоза» вместе с региональным партнером «Формоза-Краснодар» открыла магазин по продажам компьютеров Formoza в городе Краснодар. Это первый компьютерный магазин федеральной розничной сети «Компь

В Тюмени открылся новый магазин «Компьютеры Formoza» компаний «Формоза» и ее региональный партнер – компания «Софт Интер» – открыли магазин «Компьютеры Formoza» в городе Тюмень. Магазин «Компьютеры Formoza» общей площадью около 200 кв. ме

«Формоза» подарила Wi-Fi-центр «Орленку» Группа компаний «Формоза» передала в пользование Всероссийскому детскому центру (ВДЦ) «Орленок» компьютеры и о

Dr.Web защитит ПК Formoza пания «Доктор Веб», ведущий российский производитель средств ИБ, заключила партнерский договор с ГК Formoza, российским производителем компьютерного оборудования. С настоящего момента вместе с

«Формозе» не хватило школьников т нам оптимизм: доля продаж в сегмент за год выросла на 20-25%», — отметила директор по маркетингу «Формозы». По оценкам компании, доля продаж на рынке СМБ составляет сейчас 10%. Впрочем, вероя

"Формоза" выпустила высокопроизводительный ПК Группа компаний «Формоза» объявила о начале производства компьютера Formoza GM600+. Компьютер Formoza GM600+ объединяет в себе мощность игровой станции G-

«Формоза» выпустила новую материнскую плату Новая материнская плата Formoza 550 ADES собрана на современном сокете AM2 и чипсете nVidia nForce 550 и рассчитана п

«Формоза» осталась без вице-президента и технического директора Владимир Шаров, занимавший пост вице-президента и технического директора компании «Формоза», покинул свои посты. Информацию об этом CNews подтвердили в московском офисе компани

"Формоза" подвела итоги года ать, что каждый пятый компьютер для дома в России в настоящее время продается под зеленым логотипом Formoza. Суммарный оборот группы компаний «Формоза» за прошедший год увеличился на 40%. Произ

"Формоза" выпустила ряд новых ПК и объявила пожизненную гарантию К наступающему учебному году компания «Формоза» подготовила широкий ассортимент новых моделей персональных компьютеров на базе процессоров AMD, состоящий из 24 стандартных конфигураций, а также объявила о пожизненной гарантии на сво

"Формоза-Альтаир" выиграла конкурсы на поставку компьютерного оборудования "Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» выиграл три конкурса на поставку компьютерного оборудования предприятиям социальной сферы города Москвы. Заказчиками выступили: дирекция по эксплуатации спортивных сооружений и

"Формоза" нацеливается на СМБ обладают достаточным опытом работы с организациями из сегмента СМБ. Как подчеркивают руководители «Формозы», агрессивного выхода на рынок СМБ не будет, компания планирует расти со скоростью ры

"Формоза" модифицировала модельный ряд ПК Группа компаний «Формоза» объявила об обновлении модельного ряда компьютеров Formoza на процессорах AMD на 4 квартал 2005 года. По мнению руководства компании «Формоза»,

"Формоза" будет устанавливать ОС Microsoft на свои ПК на сборочных линиях дет наноситься специальная наклейка — сертификат подлинности, подтверждающая, что на компьютер Formoza установлена лицензионная операционная система от компании Microsoft. По словам предст

"Формоза" начала выпуск новой серии материнской плат на собственном производстве ок материнских плат для персональных компьютеров собственного производства. Новая материнская плата Formoza FVNF4 (FVNF4 Ultra) от построена на базе чипсета nForce4 и процессорного разъема Sokc

"Формоза" поставит Москве компьютеры на 113 млн. руб. Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» признан победителем в трех тендерах правительства Москвы на поставку компьютерной техники для нужд города. По результатам трех конкурсов, состоявшихся в июне, «Формоза-А

AMD готовится взять реванш в России пьютерной техники. При этом в периоды первого, второго и третьего кварталов прошлого года поставки «Формозы» ПК на Athlon-64 держались примерно на уровне 8 тыс. штук. Напомним, что еще недавно

"Формоза" начала массовое производство 64-разрядных ПК Группа компаний «Формоза» объявила о программе массового производства 64-разрядных ПК Formoza на базе технологии AMD64 и сворачивании производства компьютеров на процессорах Penti

"Формоза" увеличила продажи на 25% ртнеров. Общий рост продаж за год увеличился на 25%. По оценкам аналитиков компании, рыночная доля «Формозы» в 2004 г. увеличилась с 12% до 15%, а в 2005 г. вырастет еще на 5%. В настоящее врем

Formoza M450: первый в России компьютер с процессорами AMD Athlon 64 FX-55 и NVIDIA nForce4 Группа компаний «Формоза» представила эксклюзивную версию нового высокопроизводительного компьютера Formoza M450, построенного на базе самого совершенного на сегодняшний день процессора корпора

"Формоза" представила новую линейку компьютеров на базе процессоров AMD Компания «Формоза» представила новую линейку компьютеров Formoza A 260+, Formoza S 280+, Formoza M 400 и серверов Altair MULTI SM 271 и

"Квазар-Микро" создаст ERP-систему для "Формозы" Украинская корпорация “Квазар-Микро” подписала контракт с компанией “Формоза” на внедрение корпоративной ERP-системы на базе MBS Axapta. Об этом корреспонденту CNews.ru. сообщил вице-президент “Квазар-Микро” Максим Агеев. По его словам, проект уже начат и длится

"Формоза" анонсировала компьютер на базе AMD Athlon 64 FX-53 Группа компаний «Формоза» представила новую модель компьютера Formoza, созданную на базе нового процессора AMD Athlon 64 FX-53. ПК Formoza 8240AXNF

"Формоза" анонсировала модельный ряд ПК на базе AMD Athlon 64 23 сентября Группа компаний ”Формоза” представила 64-битную модель ПК Formoza, созданную на базе процессора AMD Athlon 64 с поддержкой технологии HyperTransport. <

"Формоза" назначает новое руководство Руководство ГК ”Формоза” в лице сопрезидентов Александра Купряшкина и Сергея Капитонова объявило, что в рамка