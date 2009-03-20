Получите все материалы CNews по ключевому слову
Формоза Formoza
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|20.03.2009
|
«Формоза» открыла новый магазин в ЮФО
ьютеров Formoza, широкий ассортимент компьютерного и цифрового оборудования, говорится в сообщении «Формозы». В магазине, общей площадью 120 кв.м., представлено порядка 20 моделей компьютеров F
|12.03.2009
|
«Формоза» выпустила мощный настольный компьютер с корпусом GMC R-4 Bulldozer
Компания «Формоза» приступила к выпуску компьютера Formoza GM975+, который позиционируется как молодежный универсальный компьютер для широкого к
|30.01.2009
|
«Формоза» в ЮФО: в 2008 г. открыто 20 магазинов
е 25 компаний, уже сотрудничающих с «Формоза» и планирующих совместно работать в 2009 г. По данным «Формозы», итогами экспансии компании в Южном федеральном округе в 2008 г. стали: сотрудничест
|30.01.2009
|
«Формоза» выпускает настольный ПК на платформе AMD Dragon
Группа компаний «Формоза» представила персональный компьютер Formoza G940+, построенный на базе новейшей платформы AMD Dragon, анонсированной 8 января в Л
|18.12.2008
|
Formoza открыла магазин в Городце Нижегородской области
ская область, Приволжский федеральный округ). В магазине представлено более 20 различных моделей ПК Formoza, и потребитель может выбрать наиболее подходящий для выполнения определенных задач (н
|12.12.2008
|
В регионах открылось 3 новых магазина «Компьютеры Formoza»
Группа компаний «Формоза» продолжает экспансию в российские регионы. Новые магазины были открыты в таких город
|25.11.2008
|
Оборот «Формозы» в 2008 г. вырос в 2,5 раза
одвела итоги работы в 2008 г. По данным компании, в 2008 г. новая стратегия регионального развития «Формозы» позволила привлечь 2 500 новых региональных партнеров, открыть дополнительно 50 мага
|19.11.2008
|
«Формоза» открыла новые магазины в Краснодарском крае
в Южный федеральный округ, реализуя стратегию по расширению федеральной розничной сети «Компьютеры Formoza». В конце октября были открыты новые магазины в Краснодарском крае в таких городах, к
|01.11.2008
|
Магазин «Компьютеры Formoza» открылся в Ростове-на-Дону
25 октября открыт новый магазин федеральной розничной сети «Компьютеры Formoza» в городе Ростов-на-Дону. Население Ростова-на-Дону составляет 1,062 млн жителей. Отк
|23.10.2008
|
В Сальске открылся магазин «Компьютеры Formoza»
19 октября был открыт новый магазин федеральной розничной сети «Компьютеры Formoza» в городе Сальск Краснодарского края. Магазин открыт региональным представителем, ком
|25.03.2008
|
«Формоза» открыла 2-й магазин в Краснодаре
Группа компаний «Формоза» открыла магазин «Компьютеры Formoza» в городе Краснодар. Это уже 2-й магазин сети «Компьютеры Formoza», открытый в
|04.03.2008
|
Компьютерный бизнес «Формозы» вырос на 20%
ании составил 20%. Общее число произведенных компьютеров за 15 лет работы составило 5 млн. штук. ПК Formoza представлены на полках более чем 500 торговых точек в России. Точками роста продаж ст
|28.01.2008
|
«Формоза» открыла магазин в Набережных Челнах
ний «Формоза» совместно с компанией «Компьютерный мир» (г. Альметьевск) открыла магазин «Компьютеры Formoza» по продаже компьютерной техники в г. Набережные Челны. Для группы компаний «Формоза»
|11.01.2008
|
«Формоза» открыла магазин в Краснодаре
ормоза» вместе с региональным партнером «Формоза-Краснодар» открыла магазин по продажам компьютеров Formoza в городе Краснодар. Это первый компьютерный магазин федеральной розничной сети «Компь
|12.12.2007
|
В Тюмени открылся новый магазин «Компьютеры Formoza»
компаний «Формоза» и ее региональный партнер – компания «Софт Интер» – открыли магазин «Компьютеры Formoza» в городе Тюмень. Магазин «Компьютеры Formoza» общей площадью около 200 кв. ме
|12.07.2007
|
«Формоза» подарила Wi-Fi-центр «Орленку»
Группа компаний «Формоза» передала в пользование Всероссийскому детскому центру (ВДЦ) «Орленок» компьютеры и о
|28.05.2007
|
Dr.Web защитит ПК Formoza
пания «Доктор Веб», ведущий российский производитель средств ИБ, заключила партнерский договор с ГК Formoza, российским производителем компьютерного оборудования. С настоящего момента вместе с
|05.03.2007
|
«Формозе» не хватило школьников
т нам оптимизм: доля продаж в сегмент за год выросла на 20-25%», — отметила директор по маркетингу «Формозы». По оценкам компании, доля продаж на рынке СМБ составляет сейчас 10%. Впрочем, вероя
|26.02.2007
|
"Формоза" выпустила высокопроизводительный ПК
Группа компаний «Формоза» объявила о начале производства компьютера Formoza GM600+. Компьютер Formoza GM600+ объединяет в себе мощность игровой станции G-
|19.02.2007
|«Ф-Центр» станет клоном «Формозы»?
|26.01.2007
|
«Формоза» выпустила новую материнскую плату
Новая материнская плата Formoza 550 ADES собрана на современном сокете AM2 и чипсете nVidia nForce 550 и рассчитана п
|16.01.2007
|
«Формоза» осталась без вице-президента и технического директора
Владимир Шаров, занимавший пост вице-президента и технического директора компании «Формоза», покинул свои посты. Информацию об этом CNews подтвердили в московском офисе компани
|22.12.2006
|
"Формоза" подвела итоги года
ать, что каждый пятый компьютер для дома в России в настоящее время продается под зеленым логотипом Formoza. Суммарный оборот группы компаний «Формоза» за прошедший год увеличился на 40%. Произ
|16.08.2006
|
"Формоза" выпустила ряд новых ПК и объявила пожизненную гарантию
К наступающему учебному году компания «Формоза» подготовила широкий ассортимент новых моделей персональных компьютеров на базе процессоров AMD, состоящий из 24 стандартных конфигураций, а также объявила о пожизненной гарантии на сво
|03.04.2006
|
"Формоза-Альтаир" выиграла конкурсы на поставку компьютерного оборудования
"Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» выиграл три конкурса на поставку компьютерного оборудования предприятиям социальной сферы города Москвы. Заказчиками выступили: дирекция по эксплуатации спортивных сооружений и
|06.03.2006
|
"Формоза" нацеливается на СМБ
обладают достаточным опытом работы с организациями из сегмента СМБ. Как подчеркивают руководители «Формозы», агрессивного выхода на рынок СМБ не будет, компания планирует расти со скоростью ры
|10.10.2005
|
"Формоза" модифицировала модельный ряд ПК
Группа компаний «Формоза» объявила об обновлении модельного ряда компьютеров Formoza на процессорах AMD на 4 квартал 2005 года. По мнению руководства компании «Формоза»,
|28.09.2005
|
"Формоза" будет устанавливать ОС Microsoft на свои ПК на сборочных линиях
дет наноситься специальная наклейка — сертификат подлинности, подтверждающая, что на компьютер Formoza установлена лицензионная операционная система от компании Microsoft. По словам предст
|09.09.2005
|
"Формоза" начала выпуск новой серии материнской плат на собственном производстве
ок материнских плат для персональных компьютеров собственного производства. Новая материнская плата Formoza FVNF4 (FVNF4 Ultra) от построена на базе чипсета nForce4 и процессорного разъема Sokc
|30.06.2005
|
"Формоза" поставит Москве компьютеры на 113 млн. руб.
Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» признан победителем в трех тендерах правительства Москвы на поставку компьютерной техники для нужд города. По результатам трех конкурсов, состоявшихся в июне, «Формоза-А
|26.04.2005
|
AMD готовится взять реванш в России
пьютерной техники. При этом в периоды первого, второго и третьего кварталов прошлого года поставки «Формозы» ПК на Athlon-64 держались примерно на уровне 8 тыс. штук. Напомним, что еще недавно
|25.04.2005
|
"Формоза" начала массовое производство 64-разрядных ПК
Группа компаний «Формоза» объявила о программе массового производства 64-разрядных ПК Formoza на базе технологии AMD64 и сворачивании производства компьютеров на процессорах Penti
|21.12.2004
|
"Формоза" увеличила продажи на 25%
ртнеров. Общий рост продаж за год увеличился на 25%. По оценкам аналитиков компании, рыночная доля «Формозы» в 2004 г. увеличилась с 12% до 15%, а в 2005 г. вырастет еще на 5%. В настоящее врем
|27.10.2004
|
Formoza M450: первый в России компьютер с процессорами AMD Athlon 64 FX-55 и NVIDIA nForce4
Группа компаний «Формоза» представила эксклюзивную версию нового высокопроизводительного компьютера Formoza M450, построенного на базе самого совершенного на сегодняшний день процессора корпора
|16.09.2004
|
"Формоза" представила новую линейку компьютеров на базе процессоров AMD
Компания «Формоза» представила новую линейку компьютеров Formoza A 260+, Formoza S 280+, Formoza M 400 и серверов Altair MULTI SM 271 и
|05.07.2004
|
"Квазар-Микро" создаст ERP-систему для "Формозы"
Украинская корпорация “Квазар-Микро” подписала контракт с компанией “Формоза” на внедрение корпоративной ERP-системы на базе MBS Axapta. Об этом корреспонденту CNews.ru. сообщил вице-президент “Квазар-Микро” Максим Агеев. По его словам, проект уже начат и длится
|23.03.2004
|
"Формоза" анонсировала компьютер на базе AMD Athlon 64 FX-53
Группа компаний «Формоза» представила новую модель компьютера Formoza, созданную на базе нового процессора AMD Athlon 64 FX-53. ПК Formoza 8240AXNF
|24.09.2003
|
"Формоза" анонсировала модельный ряд ПК на базе AMD Athlon 64
23 сентября Группа компаний ”Формоза” представила 64-битную модель ПК Formoza, созданную на базе процессора AMD Athlon 64 с поддержкой технологии HyperTransport. <
|15.07.2003
|
"Формоза" назначает новое руководство
Руководство ГК ”Формоза” в лице сопрезидентов Александра Купряшкина и Сергея Капитонова объявило, что в рамка
|23.06.2003
|
"Формоза" цветет и пахнет
день, по некоторым данным, соотношение продаж ПК в корпоративный сектор и розничным покупателям у «Формозы» составляет 1:4. Источник: собственная информация CNews.ru
Формоза и организации, системы, технологии, персоны:
|Шаров Владимир 35 11
|Абачев Абулферз 9 8
|Юсупов Ренат 125 8
|Верховод Андрей 22 6
|Воронецкий Эдуард 47 5
|Камытбаева Зарина 16 5
|Беленький Александр 36 4
|Самойлова Елена 10 4
|Андреева Татьяна 11 3
|Голдаев Юрий 10 3
|Фефелов Олег 3 3
|Серегин Андрей 14 3
|Steen Birger - Стен Биргер 72 2
|Семенцов Всеволод 21 2
|Данилов Евгений 22 2
|Кузьменко Павел 40 2
|Азопкова Ирина 4 2
|Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
|Mickos Marten - Микос Мартен 23 2
|Назаров Вячеслав 4 2
|Петрова Юлиана 2 2
|Семенова Вера 3 2
|Ерохина Елена 3 2
|Фроликов Игорь 2 2
|Купряшкин Александр 3 2
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 2
|Митричев Илья 6 2
|Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
|Симкин Лев 3 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Макаров Валентин 251 2
|Калинин Александр 189 2
|Краснов Михаил 87 2
|Дмитриев Михаил 22 2
|Шибанов Владимир 32 2
|Мишин Глеб 70 2
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Шалманов Сергей 202 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.