Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Формоза
Formoza
Публикаций - 108, упоминаний - 171
Формоза упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 198 3
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 347 2
|Руссофт - Russoft 330 1
|Шаров Владимир 28 9
|Самойлова Елена 9 4
|Шалманов Сергей 184 2
|Макаров Валентин 157 2
|Калинин Александр 113 2
|Беленький Александр 33 2
|Мишин Глеб 63 2
|Юсупов Ренат 108 2
|Зайцев Владимир 49 1
|Щербаков Борис 40 1
|Васин Василий 26 1
|Шадрин Артем 3 1
|Portman Rob - Портман Роб 4 1
|Агеев Максим 30 1
|Милованцев Дмитрий 88 1
|Гольденберг Леонид 31 1
|Левченко Александр 8 1
|Джеус Александр 2 1
|Андреев Сергей 56 1
|Греф Герман 330 1
|Агамирзян Игорь 63 1
|Комлев Николай 50 1
|Якушев Михаил 40 1
|Дмитриев Михаил 7 1
|Фурсенко Андрей 78 1
|Кошкин Андрей 21 1
|Борисов Александр 31 1
|Раевский Алексей 72 1
|Шаронов Андрей 50 1
|Киселёв Алексей 32 1
|Харитонов Александр 52 1
|Дворкович Аркадий 179 1
|Дергунова Ольга 113 1
|Чубайс Анатолий 126 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7843 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|Комсомольская Правда - Газета 32 1
|The Inquirer 354 1
|СК Пресс 14 1
|VNUNet.com 179 1
|IDC - International Data Corporation 4244 6
|Gartner 3042 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
|S&P 500 223 1
|NPD DisplaySearch 278 1
|Gartner Dataquest 302 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077757, в очереди разбора - 977569.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1077757, в очереди разбора - 977569.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru