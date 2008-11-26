Выбор HD-монитора: какое разрешение лучше меры мониторов растут не по дням, а по часам, что, собственно, и стало основной причиной перехода с ЭЛТ-мониторов на ЖК. И даже профессиональные дизайнеры прекрасно понимая все достоинства ЭЛТ-

Россия: ЭЛТ-мониторы стали историей, на очереди - сканеры ло 580 тыс. устройств — на 19% меньше, чем годом ранее. Время вносит на рынок свои коррективы: ЭЛТ-мониторы ушли в прошлое, а принтеры и сканеры дрогнули под напором МФУ На рынке мониторов

Какие бывают DVD-проигрыватели? ства видео напрямую связан с областью применения проигрывателя. Так, например, среднестатистический ЭЛТ-телевизор с единственным композитным видеовходом не позволит почувствовать разницу между

Лучшие проекционные технологии начала 21 века оведем краткий экскурс по используемым сегодня цифровым технологиям проецирования видеоизображения. Электронно-лучевые трубки Самая старая из известных технологий получения видеоизображения мет

Проекционные телевизоры сегодня Старые технологии проекционных телевизоров делали их большими и неуклюжими Кому-то станет обидно за ЭЛТ-телевизоры – мол, почему о них мало говорят, при том, что половина проданных телевизоров

Samsung анонсировал новые ЭЛТ-телевизоры Компания Samsung Electronics приступил к выпуску следующего поколения популярной серии ЭЛТ-телевизоров SlimFit, отличающегося еще меньшей относительной толщиной и более высокими характеристиками. Линейка Ultra SlimFit представлена 21-дюймовыми (53 см) моделями CS-21Z45 ZQQ и CS-2

Техника Samsung образца 2007 года и пользующейся доверием покупателей технологией рано, компания не только сохраняет все преимущества ЭЛТ, но и продолжает ее совершенствовать. В частности, в будущем году любителей кинескопа пор

Panasonic закрывает производство ЭЛТ-телевизоров в Тайване Компания Matsushita, владеющая брендом Panasonic, объявила о постепенном прекращении производства ЭЛТ-телевизоров на предприятиях Тайваня. По словам представителей компании, этот процесс прод

Matsushita и Toshiba закрывают производство ЭЛТ о спроса на продукцию. Закрытие данного производства не означает полного прекращения выпуска электронно-лучевых трубок, а является частью структурных преобразований, в результате которых производство ЭЛТ сосредоточится в Китае.

HDTV: Принципы технологии , когда говорят про точки плоскопанельных телевизоров, почему-то порой забывают и про точки цветных ЭЛТ-телевизоров. Это на черно-белом телевизоре электронный луч падает прямо на люминофор экра

Samsung SDI объявил о снижении прибыли ется печальная картина для южнокорейской фирмы, которая производит плазменные панели и традиционные ЭЛТ-трубки для телевизоров. Спад будет продолжаться из-за падения цен и быстрого снижения про

ЖК-мониторы в России окончательно вытеснили ЭЛТ . Показатели 2004 г. были превышены почти на 25% в штучном исчислении и примерно на столько же — в денежном. После преодоления ЖК-мониторами 50%-ной отметки (в начале 2005 г.) процесс вытеснения ЭЛТ-устройств приобрел обвальный характер, и по итогам года плоскопанельные аппараты уже составили почти три четверти рынка, а ключевым продуктом стали 17-дюймовые ЖК-устройства. В 2005 г. лиде

Выбор большого ТВ: определяемся с технологией е Земля в массовом масштабе телевизоры сегодня производятся только по четырем основным технологиям: ЭЛТ-телевизоры Эти телевизоры мы лучше знаем по просторечному термину «обычный телевизор», он

Выбор маленького телевизора: 5 главных советов ко высококачественной картинкой, то ему следует покупать именно такие телевизоры. Новые 15-дюймовые ЭЛТ-телевизоры с плоским экраном дают сегодня лучшую картинку C другой стороны жизнь не стоит

Toshiba намерена распрощаться с ЭЛТ-телевизорами Компания Toshiba объявила о планах по сворачиванию продаж ЭЛТ-телевизоров и ЖК-телевизоров, оборудованных аналоговыми тюнерами. Это произойдет уже в ап

Samsung пополнил линейку тонких ЭЛТ-телевизоров Компания Samsung Electronics расширила линейку ЭЛТ-телевизоров SlimFit новой моделью CS-21Z30 ZQQ, имеющей диагональ 21 дюйм. Поставки телевизоров SlimFit начались в середине прошлого года, и эти высокотехнологичные аппараты, открывшие втор

Samsung пополнил линейку ЭЛТ-телевизоров Компания Samsung Electronics представила новый ЭЛТ-телевизор CS-29Z30 SPQ. Модель обладает диаметром экрана 29 дюймов с соотношением сторон 4:3. Модели новой серии имеют цифровую систему развертки Digital Scan, работающую с частотой 100 Гц.

ЭЛТ-телевизоры отступать не собираются т выпуск сверхтонких ЖК-телевизоров и плазменных панелей. Как известно, для получения изображения у ЭЛТ-телевизоров электроны ударяются об экран со специальным покрытием. Многие годы производит

ЭЛТ-мониторы исчезнут быстрее, чем ожидалось м квартале $7,8 млрд. Снижение цен на ЖК-мониторы также способствовало в 1-м квартале снижению доли ЭЛТ-мониторов на мировом рынке: их поставки снизились по сравнению с предыдущим кварталом на

Мониторы: Philips силится не выпасть из лодки с "корейцами" ставки техники состоялась в мае. Заинтересованность компаний друг в друге связана с увяданием рынка ЭЛТ-мониторов. По словам Павла Козлова, руководителя отдела продаж сегмента b2b Philips Consu

5 технологий проекторов: выбираем лучшую Проекторы на ЭЛТ и лазерах 3 ЖК-матрицы лучше, чем одна В проекторе нет самой главной части. Все его соста

LG.Philips Displays начала выпуск новой линии SuperSlim ыпущен на американском и азиатском рынке, сейчас он будет доступен и на европейском рынке. Спрос на ЭЛТ-телевизоры в Европе достиг 41 млн. штук в 2004 году. По оценкам экспертов, большинство те

ITResearch опубликовала результаты исследования российского ИТ-рынка в 2004 году ее 5,4 млн. шт., что превысило показатели 2003 г. почти на 25%. К концу 2004-го сегмент 15-дюймовых ЭЛТ-мониторов фактически прекратил свое существование, потребители полностью переключились на

Akai вернется на "Соколе" а на рынок было поставлено около 70 тыс. телевизоров Akai, что составило 1% от рынка телевизоров на ЭЛТ в 2004 году в России. В 2005 году «Бытовая электроника «Сокол» планирует начать поставки

"Инлайн" готовит новинки для российского рынка и продвижении ЖК-мониторов, компания в ближайшее время представит ряд новых разработок и в области ЭЛТ-технологии. «Особой популярностью CRT-мониторы продолжают пользоваться на региональных ры

ЭЛТ-мониторы в России доживают последний год спечить хотя бы небольшую, но планомерную ценовую эрозию, то естественный процесс смены технологий (ЭЛТ на ЖК) должен пройти достаточно гладко и закончиться в обозримом будущем. Уже наметился п

Практика: Как правильно настроить ЭЛТ-монитор ать причиной преждевременной усталости, приступов головной боли и нарушения остроты зрения. Плоские ЭЛТ-мониторы способны выдавать отличное изображение Первый раз настройку монитора необходимо

Война технологий: ЖК вытесняет ЭЛТ телевизор стал едва ли не самым популярным предметом народного потребления, и первенство технологии ЭЛТ тогда никто и не думал оспаривать. Вскоре после открытия уникальных свойств жидких криста

LG Philips переключилась на тонкие ЭЛТ-телевизоры По сообщению Chosun, компания LG Philips Displays заявила на состоявшейся 7 декабря в Гонконге пресс-конференции о начале производства ультратонких ЭЛТ-дисплеев на корейском заводе Gumi. 32-дюймовые модели будут иметь толщину всего 35 см, что намного тоньше существующих экранов, толщина которых составляет 50 см. Телевизоры диагональю 32 дю

Россия: ЖК- и ЭЛТ-мониторы почти сравняли счет ейчас можно ожидать выравнивания динамики данных показателей. Это связано с тем, что наметившееся существенное снижение стоимости ЖК-мониторов способно в значительной мере компенсировать падение доли ЭЛТ-устройств. Следует отметить, что за год доля ЖК-аппаратов выросла на 13% и вплотную приблизилась к отметке в 50% рынка. Но при этом доля 15-дюймовых ЖК-мониторов даже несколько сократилась,

Слухи о кончине ЭЛТ-дисплеев не оправдались Новый ЭЛТ-дисплей от Samsung под кодовым названием Vixlim будет использоваться в 32-дюймовых (81-са

iSuppli: предложение ЖК-мониторов превышает спрос но, определенная часть покупателей перешла от 15-дюймовых к 17-дюймовым мониторам, другие приобрели ЭЛТ-мониторы, третьи просто отложили покупку, пока на рынке снова не появятся ЖК-мониторы ниж

Рынку нужно на 20% ЭЛТ-мониторов больше Глобальные поставки ЭЛТ-мониторов к концу 2004 г. удовлетворят только 80% существующего спроса. Такая ситуация сл

JEITA: Спрос на ЖК- и ЭЛТ-мониторы вырос в 2003 году ю с 2002 г.). В течение 2003 г. наблюдалась тенденция перехода пользователей на ЖК-мониторы: поставки таких мониторов на мировой рынок выросли на 166% до 50,457 млн. устройств. Тем не менее, поставки CRT-мониторов также выросли на 86% до 67,28 млн. единиц на мировой рынок. Наибольший рост в этом сегменте электронных устройств продемонстрировали 16- и 17-дюймовые модели – 217%, в то время ка

У ЭЛТ-мониторов не осталось преимуществ Доводов в пользу приобретения дисплея с традиционной электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) несколько лет назад было предостаточно — лучшая цветопередача, больший угол обзора, боле

iSuppli: рынок проекционных ТВ – новое поле битвы ологий. Несмотря на то, что большая часть проекционных телевизоров продолжает создаваться на основе ЭЛТ, доминированию этой технологии угрожают новые микродисплеи - жидкокристаллические (LCD),

IDC: ЖК-панели опередят ЭЛТ-мониторы в 2004 году IDC, в начале 2004 года поставки дисплеев на жидких кристаллах по всему миру опередят классические ЭЛТ-мониторы. Основной причиной этого переходного процесса является перепроизводство ЖК-диспл

Toshiba и Matsushita прекращают производство ЭЛТ в Японии Компании Toshiba и Matsushita Electric независимо друг от друга объявили, что до сентября следующего года прекратят производство ЭЛТ для телевизоров на своих заводах в Японии. Toshiba закроет завод в Химедзи и переведет 600 рабочих на полупроводниковую производственную линию здесь же. Завод в Химедзи производит около 2 м

Sony останавливает производство ЭЛТ-телевизоров в Японии В соответствии со второй стадией намеченного плана реструктуризации, представленного в мае, Sony планирует полностью приостановить производство ЭЛТ-телевизоров в Японии уже к середине 2004 г. 2 завода в Иназаве (префектура Аичи) и Мизанами (префектура Гифу) будут переориентированы на производство ЖК-телевизоров и других устройств с пло