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CRT Cathode Ray Tube ЭЛТ-монитор Электронно-лучевая трубка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.11.2008 Выбор HD-монитора: какое разрешение лучше

меры мониторов растут не по дням, а по часам, что, собственно, и стало основной причиной перехода с ЭЛТ-мониторов на ЖК. И даже профессиональные дизайнеры прекрасно понимая все достоинства ЭЛТ-
04.04.2008 Россия: ЭЛТ-мониторы стали историей, на очереди - сканеры

ло 580 тыс. устройств — на 19% меньше, чем годом ранее. Время вносит на рынок свои коррективы: ЭЛТ-мониторы ушли в прошлое, а принтеры и сканеры дрогнули под напором МФУ На рынке мониторов
17.09.2007 Какие бывают DVD-проигрыватели?

ства видео напрямую связан с областью применения проигрывателя. Так, например, среднестатистический ЭЛТ-телевизор с единственным композитным видеовходом не позволит почувствовать разницу между

04.09.2007 Лучшие проекционные технологии начала 21 века

оведем краткий экскурс по используемым сегодня цифровым технологиям проецирования видеоизображения. Электронно-лучевые трубки Самая старая из известных технологий получения видеоизображения мет
07.12.2006 Проекционные телевизоры сегодня

Старые технологии проекционных телевизоров делали их большими и неуклюжими Кому-то станет обидно за ЭЛТ-телевизоры – мол, почему о них мало говорят, при том, что половина проданных телевизоров

26.09.2006 Samsung анонсировал новые ЭЛТ-телевизоры

Компания Samsung Electronics приступил к выпуску следующего поколения популярной серии ЭЛТ-телевизоров SlimFit, отличающегося еще меньшей относительной толщиной и более высокими характеристиками. Линейка Ultra SlimFit представлена 21-дюймовыми (53 см) моделями CS-21Z45 ZQQ и CS-2
26.09.2006 Техника Samsung образца 2007 года

и пользующейся доверием покупателей технологией рано, компания не только сохраняет все преимущества ЭЛТ, но и продолжает ее совершенствовать. В частности, в будущем году любителей кинескопа пор
31.07.2006 Panasonic закрывает производство ЭЛТ-телевизоров в Тайване

Компания Matsushita, владеющая брендом Panasonic, объявила о постепенном прекращении производства ЭЛТ-телевизоров на предприятиях Тайваня. По словам представителей компании, этот процесс прод
28.07.2006 Matsushita и Toshiba закрывают производство ЭЛТ

о спроса на продукцию. Закрытие данного производства не означает полного прекращения выпуска электронно-лучевых трубок, а является частью структурных преобразований, в результате которых производство ЭЛТ сосредоточится в Китае.
08.06.2006 HDTV: Принципы технологии

, когда говорят про точки плоскопанельных телевизоров, почему-то порой забывают и про точки цветных ЭЛТ-телевизоров. Это на черно-белом телевизоре электронный луч падает прямо на люминофор экра
20.04.2006 Samsung SDI объявил о снижении прибыли

ется печальная картина для южнокорейской фирмы, которая производит плазменные панели и традиционные ЭЛТ-трубки для телевизоров. Спад будет продолжаться из-за падения цен и быстрого снижения про
27.03.2006 ЖК-мониторы в России окончательно вытеснили ЭЛТ

. Показатели 2004 г. были превышены почти на 25% в штучном исчислении и примерно на столько же — в денежном. После преодоления ЖК-мониторами 50%-ной отметки (в начале 2005 г.) процесс вытеснения ЭЛТ-устройств приобрел обвальный характер, и по итогам года плоскопанельные аппараты уже составили почти три четверти рынка, а ключевым продуктом стали 17-дюймовые ЖК-устройства. В 2005 г. лиде
27.03.2006 Выбор большого ТВ: определяемся с технологией

е Земля в массовом масштабе телевизоры сегодня производятся только по четырем основным технологиям: ЭЛТ-телевизоры Эти телевизоры мы лучше знаем по просторечному термину «обычный телевизор», он
09.03.2006 Выбор маленького телевизора: 5 главных советов

ко высококачественной картинкой, то ему следует покупать именно такие телевизоры. Новые 15-дюймовые ЭЛТ-телевизоры с плоским экраном дают сегодня лучшую картинку C другой стороны жизнь не стоит
22.02.2006 Toshiba намерена распрощаться с ЭЛТ-телевизорами

Компания Toshiba объявила о планах по сворачиванию продаж ЭЛТ-телевизоров и ЖК-телевизоров, оборудованных аналоговыми тюнерами. Это произойдет уже в ап
13.02.2006 Samsung пополнил линейку тонких ЭЛТ-телевизоров

Компания Samsung Electronics расширила линейку ЭЛТ-телевизоров SlimFit новой моделью CS-21Z30 ZQQ, имеющей диагональ 21 дюйм. Поставки телевизоров SlimFit начались в середине прошлого года, и эти высокотехнологичные аппараты, открывшие втор
04.10.2005 Samsung пополнил линейку ЭЛТ-телевизоров

Компания Samsung Electronics представила новый ЭЛТ-телевизор CS-29Z30 SPQ. Модель обладает диаметром экрана 29 дюймов с соотношением сторон 4:3. Модели новой серии имеют цифровую систему развертки Digital Scan, работающую с частотой 100 Гц.
16.08.2005 ЭЛТ-телевизоры отступать не собираются

т выпуск сверхтонких ЖК-телевизоров и плазменных панелей. Как известно, для получения изображения у ЭЛТ-телевизоров электроны ударяются об экран со специальным покрытием. Многие годы производит
23.06.2005 ЭЛТ-мониторы исчезнут быстрее, чем ожидалось

м квартале $7,8 млрд. Снижение цен на ЖК-мониторы также способствовало в 1-м квартале снижению доли ЭЛТ-мониторов на мировом рынке: их поставки снизились по сравнению с предыдущим кварталом на

10.06.2005 Мониторы: Philips силится не выпасть из лодки с "корейцами"

ставки техники состоялась в мае. Заинтересованность компаний друг в друге связана с увяданием рынка ЭЛТ-мониторов. По словам Павла Козлова, руководителя отдела продаж сегмента b2b Philips Consu
30.05.2005 5 технологий проекторов: выбираем лучшую

Проекторы на ЭЛТ и лазерах 3 ЖК-матрицы лучше, чем одна В проекторе нет самой главной части. Все его соста
12.05.2005 LG.Philips Displays начала выпуск новой линии SuperSlim

ыпущен на американском и азиатском рынке, сейчас он будет доступен и на европейском рынке. Спрос на ЭЛТ-телевизоры в Европе достиг 41 млн. штук в 2004 году. По оценкам экспертов, большинство те
06.04.2005 ITResearch опубликовала результаты исследования российского ИТ-рынка в 2004 году

ее 5,4 млн. шт., что превысило показатели 2003 г. почти на 25%. К концу 2004-го сегмент 15-дюймовых ЭЛТ-мониторов фактически прекратил свое существование, потребители полностью переключились на
11.03.2005 Akai вернется на "Соколе"

а на рынок было поставлено около 70 тыс. телевизоров Akai, что составило 1% от рынка телевизоров на ЭЛТ в 2004 году в России. В 2005 году «Бытовая электроника «Сокол» планирует начать поставки

05.03.2005 "Инлайн" готовит новинки для российского рынка

и продвижении ЖК-мониторов, компания в ближайшее время представит ряд новых разработок и в области ЭЛТ-технологии. «Особой популярностью CRT-мониторы продолжают пользоваться на региональных ры
17.02.2005 ЭЛТ-мониторы в России доживают последний год

спечить хотя бы небольшую, но планомерную ценовую эрозию, то естественный процесс смены технологий (ЭЛТ на ЖК) должен пройти достаточно гладко и закончиться в обозримом будущем. Уже наметился п
15.02.2005 Практика: Как правильно настроить ЭЛТ-монитор

ать причиной преждевременной усталости, приступов головной боли и нарушения остроты зрения. Плоские ЭЛТ-мониторы способны выдавать отличное изображение Первый раз настройку монитора необходимо

14.12.2004 Война технологий: ЖК вытесняет ЭЛТ

телевизор стал едва ли не самым популярным предметом народного потребления, и первенство технологии ЭЛТ тогда никто и не думал оспаривать. Вскоре после открытия уникальных свойств жидких криста
07.12.2004 LG Philips переключилась на тонкие ЭЛТ-телевизоры

По сообщению Chosun, компания LG Philips Displays заявила на состоявшейся 7 декабря в Гонконге пресс-конференции о начале производства ультратонких ЭЛТ-дисплеев на корейском заводе Gumi. 32-дюймовые модели будут иметь толщину всего 35 см, что намного тоньше существующих экранов, толщина которых составляет 50 см. Телевизоры диагональю 32 дю
02.12.2004 Россия: ЖК- и ЭЛТ-мониторы почти сравняли счет

ейчас можно ожидать выравнивания динамики данных показателей. Это связано с тем, что наметившееся существенное снижение стоимости ЖК-мониторов способно в значительной мере компенсировать падение доли ЭЛТ-устройств. Следует отметить, что за год доля ЖК-аппаратов выросла на 13% и вплотную приблизилась к отметке в 50% рынка. Но при этом доля 15-дюймовых ЖК-мониторов даже несколько сократилась,
19.07.2004 Слухи о кончине ЭЛТ-дисплеев не оправдались

Новый ЭЛТ-дисплей от Samsung под кодовым названием Vixlim будет использоваться в 32-дюймовых (81-са
21.06.2004 iSuppli: предложение ЖК-мониторов превышает спрос

но, определенная часть покупателей перешла от 15-дюймовых к 17-дюймовым мониторам, другие приобрели ЭЛТ-мониторы, третьи просто отложили покупку, пока на рынке снова не появятся ЖК-мониторы ниж
10.06.2004 Рынку нужно на 20% ЭЛТ-мониторов больше

Глобальные поставки ЭЛТ-мониторов к концу 2004 г. удовлетворят только 80% существующего спроса. Такая ситуация сл
22.04.2004 JEITA: Спрос на ЖК- и ЭЛТ-мониторы вырос в 2003 году

ю с 2002 г.). В течение 2003 г. наблюдалась тенденция перехода пользователей на ЖК-мониторы: поставки таких мониторов на мировой рынок выросли на 166% до 50,457 млн. устройств. Тем не менее, поставки CRT-мониторов также выросли на 86% до 67,28 млн. единиц на мировой рынок. Наибольший рост в этом сегменте электронных устройств продемонстрировали 16- и 17-дюймовые модели – 217%, в то время ка
02.04.2004 У ЭЛТ-мониторов не осталось преимуществ

Доводов в пользу приобретения дисплея с традиционной электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) несколько лет назад было предостаточно — лучшая цветопередача, больший угол обзора, боле
27.02.2004 iSuppli: рынок проекционных ТВ – новое поле битвы

ологий. Несмотря на то, что большая часть проекционных телевизоров продолжает создаваться на основе ЭЛТ, доминированию этой технологии угрожают новые микродисплеи - жидкокристаллические (LCD),

24.02.2004 IDC: ЖК-панели опередят ЭЛТ-мониторы в 2004 году

IDC, в начале 2004 года поставки дисплеев на жидких кристаллах по всему миру опередят классические ЭЛТ-мониторы. Основной причиной этого переходного процесса является перепроизводство ЖК-диспл
12.11.2003 Toshiba и Matsushita прекращают производство ЭЛТ в Японии

Компании Toshiba и Matsushita Electric независимо друг от друга объявили, что до сентября следующего года прекратят производство ЭЛТ для телевизоров на своих заводах в Японии. Toshiba закроет завод в Химедзи и переведет 600 рабочих на полупроводниковую производственную линию здесь же. Завод в Химедзи производит около 2 м
23.10.2003 Sony останавливает производство ЭЛТ-телевизоров в Японии

В соответствии со второй стадией намеченного плана реструктуризации, представленного в мае, Sony планирует полностью приостановить производство ЭЛТ-телевизоров в Японии уже к середине 2004 г. 2 завода в Иназаве (префектура Аичи) и Мизанами (префектура Гифу) будут переориентированы на производство ЖК-телевизоров и других устройств с пло
17.10.2003 ViewSonic в России планирует расти быстрее рынка

на 4-е место в этом секторе. Рост бизнеса ViewSonic произошел не за счет традиционного направления ЭЛТ; если в 2000-2001 гг. компания поставляла на российский рынок сотни тысяч 14-15-дюймовых


Публикаций - 472, упоминаний - 679

CRT и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 116
Sony 6739 92
Philips 2099 91
LG Electronics 3735 76
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 58
Toshiba Corporation 2980 53
Intel Corporation 12811 48
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 43
Acer Group - Acer Inc 2776 38
ViewSonic 325 32
HP Inc. 5883 30
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 30
Sharp Corporation 1062 29
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 29
Hitachi - Хитачи 1501 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Dell EMC 5180 26
Canon 1439 26
HP - Hewlett-Packard 3662 25
Seiko Epson Corporation 908 25
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 23
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 21
Microsoft Corporation 25775 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Xerox - The Haloid Company 1168 18
Apple Inc 13156 17
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 17
Эримекс - Erimex 100 17
Rover - RoverComputers 423 14
Brunen IT Group - Belinea 86 14
Fujitsu 2105 13
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 13
JVC Kenwood 422 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 12
Nvidia Corp 4002 12
Формоза - Formoza 179 12
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 11
Chloride Group PLC 18 11
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 11
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 18
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 18
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Белый Ветер 365 8
Россети Ленэнерго 1699 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Петровский народный банк 11 4
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 4
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 4
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 4
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Hyundai Motor Company 436 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
Daewoo 104 4
Эра HD - Эра ХД 54 3
Seiko Instruments Inc - SII 19 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Евросеть 1421 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Русский Стиль 45 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Carl Zeiss AG 307 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Верный - торговая сеть 326 2
Sony Music Entertainment 161 2
Резонанс НПП 407 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 4
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Bryan Norris Associates 14 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 266
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 204
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 157
Контрастность 3042 107
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 107
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 99
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 80
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Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 60
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 60
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 59
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 58
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 51
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 48
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 45
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 43
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 42
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 41
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 41
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 40
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 39
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 39
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 36
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 35
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 35
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 34
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 33
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 31
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 31
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 30
TCO Certified - группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность электронного оборудования 124 30
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 30
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 30
Microsoft Windows 2000 8678 37
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 24
Microsoft Windows 16882 18
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 14
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 13
Sony FD Trinitron 21 13
Microsoft Windows XP 2431 13
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 13
Intel Celeron - Серия процессоров 979 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 12
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 11
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 10
Sony Bravia 251 10
Intel Pentium III 782 10
AMD Mobility Radeon 232 9
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 9
Samsung SyncMaster 71 8
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 8
NEC NaViSet Administrator 22 8
Philips LightFrame 15 8
Google Android 15244 8
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 7
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 7
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Vision Master 16 7
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Linux OS 11533 7
Adobe Photoshop 804 7
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 7
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
Pantone Eye One Display - калибратор 25 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 6
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 6
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 5
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 5
Наумов Максим 100 12
Бровкин Дмитрий 55 11
Сергеев Иван 74 10
Ширшов Павел 76 9
Степанишин Вадим 9 4
Беляева Татьяна 29 3
Alexander Rhoda - Александер Рода 4 3
Sigona Mike - Сигона Майк 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Уткин Евгений 53 2
Борушевский Денис 37 2
Вершинин Сергей 3 2
Сидоров Константин 15 2
Болотов Дмитрий 10 2
Шпаковский Андрей 6 2
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
O'Donnell Bob - О’Доннел Боб 17 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Fiktorie Erik - Фиктори Эрик 2 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Damigos George - Дамигос Джордж 3 2
Никитин Игорь 23 2
Чубайс Анатолий 222 2
Кравченко Дмитрий 42 2
Бочаров Алексей 13 2
Попов Алексей 339 2
Малафеев Андрей 52 2
Шалманов Сергей 202 2
Шуняев Сергей 25 1
Масленников Игорь 36 1
Филимонов Сергей 46 1
Зубков Виктор 49 1
Сенюк Надежда 33 1
Дорофеев Сергей 14 1
Соловьев Илья 6 1
Титов Андрей 5 1
Плаксунов Сергей 1 1
Бедяева Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 195
Европа 24964 87
Япония 13807 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 70
Южная Корея - Республика 7052 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 45
Китай - Тайвань 4245 28
Азия - Азиатский регион 5920 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
США - Нью-Йорк 3180 22
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Нидерланды - Амстердам 630 19
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 18
Нидерланды 3746 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
Европа Восточная 3138 11
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Европа Западная 1496 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Япония - Токио 1020 8
Швеция - Королевство 3782 7
Америка - Американский регион 2206 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 7
Малайзия 922 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Индия - Bharat 5870 6
Испания - Королевство 3840 6
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 6
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Ближний Восток 3154 5
Чехия - Чешская Республика 1349 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Польша - Республика 2031 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 69
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 46
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 31
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 26
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 21
Ergonomics - Эргономика 1755 20
Английский язык 7030 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
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Логистика сбытовая - Сбыт 2566 10
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 8
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Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 6
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 6
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CNews - ZOOM.CNews 1866 9
ZDnet 663 5
Inquirer 463 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 3
FT - Financial Times 1296 3
New Scientist 1448 3
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CNET Networks - CNET News 1643 2
Times 661 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
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Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
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РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
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CeBIT 614 9
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
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Photokina 60 1
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