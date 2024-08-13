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Сидоров Константин

СОБЫТИЯ


13.08.2024 АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине 1
28.05.2024 Использование смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» позволит ускорить подписание карт вызова в АСУ «Скорая помощь» 1
12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group 1
05.12.2012 В Москве запущены первые мультимедийные такси 1
17.11.2011 Топ-менеджер Avaya вошел в совет директоров российской ITG 1
16.10.2008 RRC консолидировала бизнес 3
21.11.2007 RRC прогнозирует рост выручки на 39% 1
01.06.2007 RRC нашла «безопасную» нишу 2
19.04.2007 RRC EN Россия стала дистрибьютором McAfee 1
10.02.2006 RRC разделилась по бизнес-направлениям 1
14.06.2005 Константин Сидоров: В России у дистрибьюторов больше маржа, но выше риски 1
29.04.2005 Группа компаний RRC подвела итоги работы в 2004 году 1
24.10.2003 Вендоры и дистрибьюторы ИТ разыгрывают региональную карту 1
22.08.2003 RRC открыла новое направление по продажам продуктов ViewSonic 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Сидоров Константин и организации, системы, технологии, персоны:

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 12
Difo 18 5
Cisco Systems 5372 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 3
HP Inc. 5883 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
ViewSonic 325 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 2
HP 3Com 681 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 1
Avaks 2 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
LG Electronics 3735 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Canon 1439 1
Red Hat 1378 1
Sony 6739 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Mint Global - Mint Capital 27 1
Такси 991 1 1
Altone Investments 5 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Евросеть 1421 1
Русский стандарт Банк 509 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 2
IBM IntelliStation 33 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
ZyXEL OMNI 56K 5 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Microsoft Azure 1526 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft Office 365 1042 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 1
Visa payWave 78 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Axiom JDK - LiberCat 67 1
Степанишин Вадим 9 1
Рейтман Юрий 6 1
Герасимов Николай 4 1
Панков Алексей 12 1
Ядрашка Яцек 1 1
Штерн Сергей 4 1
Бороздин Дмитрий 7 1
Рахимбабев Тимур 1 1
Верещагин Нил 10 1
Богомолов Евгений 1 1
Batt Jeremy - Батт Джереми 4 1
Neumeier Stephan - Ноймайер Штефан 2 1
Лата Вадим 2 1
Кострица Игорь 3 1
Тараканова Алена 7 1
Клещунов Максим 2 1
Кузнецов Александр 162 1
Паршин Константин 64 1
Шелобков Алексей 53 1
Краснов Михаил 87 1
Косилов Михаил 17 1
Варивода Владимир 14 1
Солонин Виталий 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Европа Восточная 3138 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Европа 24964 5
Чехия - Чешская Республика 1349 5
Польша - Республика 2031 4
Венгрия 855 4
Словения - Республика 255 3
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Украина 7928 2
Румыния 753 2
Сербия - Республика 375 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 26 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Польша - Варшава 111 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Хорватия - Республика 287 1
Северная Македония - Республика 101 1
Албания - Республика 98 1
Европа Центральная 278 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
VAD - Value Added Distribution 141 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 198 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
RRC Education - Учебный центр 8 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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