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Штерн Сергей
СОБЫТИЯ
|26.06.2023
|«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
|27.06.2011
|"Техносерв" задумал экспансию в Европу 1
|16.10.2008
|RRC консолидировала бизнес 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Штерн Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Косилов Михаил 17 2
|Павлов Артем 6 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Снастина Татьяна 1 1
|Володкович Вячеслав 104 1
|Горшенин Максим 39 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Степанов Владимир 91 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Юргелас Мария 42 1
|Сидоров Константин 15 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Баев Юрий 19 1
|Ядрашка Яцек 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.