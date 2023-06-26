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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Штерн Сергей

СОБЫТИЯ


26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
27.06.2011 "Техносерв" задумал экспансию в Европу 1
16.10.2008 RRC консолидировала бизнес 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Штерн Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 2
Бизнес Телеком-Импорт 6 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Red Hat 1378 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Рексофт - Reksoft 488 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Qtech - Кьютэк 211 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
МойСклад - Логнекс 124 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Xello - Кселло 34 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 1
Difo 18 1
Электрогефест 1 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Microsoft Azure 1526 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Microsoft Office 365 1042 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 47 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
Косилов Михаил 17 2
Павлов Артем 6 1
Мустафаев Тимур 13 1
Снастина Татьяна 1 1
Володкович Вячеслав 104 1
Горшенин Максим 39 1
Андреева Екатерина 54 1
Степанов Владимир 91 1
Булгаков Кирилл 133 1
Юргелас Мария 42 1
Сидоров Константин 15 1
Ясинский Владимир 18 1
Баев Юрий 19 1
Ядрашка Яцек 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Польша - Республика 2031 3
Европа Восточная 3138 3
Словения - Республика 255 2
Венгрия 855 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Сербия - Республика 375 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 1
Румыния 753 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
VAD - Value Added Distribution 141 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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