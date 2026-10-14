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Мустафаев Тимур

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Atlas выпустил серверы хранения Atlas.SL для быстрого возврата из облака на собственную площадку 1
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
10.04.2023 Власти изгнали из реестра российской электроники половину продукции, включая СХД на «Эльбрусах» 1
12.12.2022 В России в два раза рухнули продажи систем хранения данных 1
27.10.2022 Спрос на продукцию «Аэродиска» в России с начала 2022 года вырос в 10 раз 2
24.10.2022 «Аэродиск»: отношение к российской ИТ-инфраструктуре меняется на 180 градусов 2
30.08.2022 Поставки серверов в Россию упали в 5 раз 1
25.08.2022 «Аэродиск»: на российские технологии растет спрос из-за рубежа 1
29.06.2022 Российский разработчик «железа» запустит производство чипов совместно с китайцами 1
27.06.2022 «Аэродиск» и Axoft развивают сотрудничество в сфере СХД и серверного оборудования 2
24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга 1
27.05.2022 «Аэродиск» готовит выпуск СХД «Восток» на процессорах «Байкал» 1
25.05.2022 «Аэродиск» разработал ультракомпактную платформу СХД на «Эльбрусах» 1
19.04.2022 OCS Distribution стала официальным дистрибьютором «Аэродиска» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Мустафаев Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 209 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 822 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5081 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1113 2
Рикор Холдинг - Rikor 173 2
Linx - Связь ВСД 163 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 103 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 434 2
Maipu Communication Technology 11 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 60 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Ростелеком 11059 1
Pure Storage 55 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 1
Dell EMC 5206 1
Cisco Systems 5383 1
Yandex - Яндекс 9401 1
Huawei 4722 1
Lenovo Group 2475 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
Intel Corporation 12879 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
HP Inc. 5910 1
AMD - Advanced Micro Devices 4707 1
Oracle Corporation 7111 1
Toshiba Corporation 2987 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1715 1
VK - Mail.ru Group 3621 1
Крок - Croc 1971 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 564 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 443 1
ХайТэк - Hi-Tech 245 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 1
ICL ГК - ICL Group 510 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 1
Pegatron - ASRock 61 1
Электрогефест 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1838 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13928 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4046 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 188 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10871 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7340 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54944 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33997 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22834 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26464 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1669 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18394 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8915 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16748 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1272 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3925 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 272 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5089 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 614 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35996 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3835 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15567 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1678 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10511 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28615 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3415 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1121 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3467 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6343 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24805 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1988 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13043 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4506 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3707 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 61 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 393 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 84 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле - SoIC - System on Integrated Chips - Вертикальное объединение чиплетов различных типов 690 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14195 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 599 1
NAND SLC flash memory - Single-Level Cell NAND flash memory 10 1
NAND MLC flash memory - Multi-Level Cell NAND flash memory 30 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12380 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1052 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 63 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2531 3
Intel x86 - архитектура процессора 2186 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 379 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 47 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 211 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 812 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 254 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 50 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 117 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 42 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 1
Володкович Вячеслав 104 8
Мельников Алексей 74 2
Копосов Максим 74 2
Снастина Татьяна 1 1
Мишустин Михаил 801 1
Калинин Александр 189 1
Иванов Борис 64 1
Горшенин Максим 40 1
Косилов Михаил 17 1
Степанов Владимир 91 1
Брыкин Арсений 57 1
Юсупов Ренат 125 1
Ким Олег 20 1
Медведев Алексей 29 1
Бурмистров Михаил 47 1
Макарьин Евгений 13 1
Штерн Сергей 4 1
Павлов Артем 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168756 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19405 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55122 3
Казахстан - Республика 6131 2
Армения - Республика 2477 2
Беларусь - Белоруссия 6365 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14871 2
Украина 7965 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1127 2
Япония 13860 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1435 1
Израиль 2872 1
Ближний Восток 3171 1
Китай - Тайвань 4289 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 799 1
Турция - Турецкая республика 2653 1
Узбекистан - Республика 2057 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 589 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1161 1
Иран - Исламская Республика Иран 1161 1
Таджикистан - Республика 967 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 234 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12023 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58555 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3335 4
Импортозамещение - параллельный импорт 638 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7962 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27714 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54187 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2588 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 881 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 673 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4050 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 1
Ergonomics - Эргономика 1769 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4099 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6234 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 385 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2751 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1666 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2585 1
Ведомости 1528 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2500 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
INFOLine-Аналитика 84 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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