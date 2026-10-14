Индексная книга (каталог) CNews*
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Мустафаев Тимур
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 17
Мустафаев Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Володкович Вячеслав 104 8
|Мельников Алексей 74 2
|Копосов Максим 74 2
|Снастина Татьяна 1 1
|Мишустин Михаил 801 1
|Калинин Александр 189 1
|Иванов Борис 64 1
|Горшенин Максим 40 1
|Косилов Михаил 17 1
|Степанов Владимир 91 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Ким Олег 20 1
|Медведев Алексей 29 1
|Бурмистров Михаил 47 1
|Макарьин Евгений 13 1
|Штерн Сергей 4 1
|Павлов Артем 6 1
|Ведомости 1528 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2500 2
|Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.