«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

Группа «Аквариус» получила контроль над разработчиком и производителем решений в области хранения данных и виртуализации «Аэродиск». Компания известна выпуском СХД на российских процессорах «Эльбрус» и разработкой решений на «Байкалах», которые, по всей видимостью, в серию пока не пошли.

Покупка «Аэродиска»

Один из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений «Аквариус» приобрел 67,8% компании «Аэродиск» — разработчика и производителя решений в области хранения данных и виртуализации. Об этом CNews рассказали представители «Аэродиска».

В ЕГРЮЛ сделка пока отражена не в полной мере. По данным реестра, 21 июня 2023 г. 59,8% долей в ООО «Аеро диск» перешли ООО «Технопарк “Электрогефест” им. инженера Н. Н. Бенардоса», а еще 1% — Тимуру Мустафаеву. Юрлицо «Электрогефеста» было зарегистрировано 10 февраля 2023 г. в городе Шуя Ивановской области. Именно там находится основной на данный момент завод «Аквариуса» (второй — в Твери). Стопроцентным учредителем этого юрлица выступает Владимир Степанов — президент группы «Аквариус».

Что касается Мустафаева, то как минимум до апреля 2023 г. он являлся коммерческим директором «Аэродиска».

Редакция CNews ожидает от «Аквариуса» и «Аэродиска) комментариев относительно того, как именно «Аквариус» получила контроль еще над 8% «Аэродиска». По актуальным данным ЕГРЮЛ, сейчас в ООО «Аеро диск» соучредителями помимо «Электрогефеста» и Мустафаева выступают Артем Павлов с долей в 29,4% и Вячеслав Володкович (гендиректор компании) с долей в 9,8%. С учетом размера доли, которую кто-то из них (или обо, совместно) уступил «Аквариусу», можно сделать вывод, что в той или иной мере в числе соучредителей компании они так или иначе остались.

Предварительно представители «Аэродиска» рассказали CNews, что расхождение в ЕГРЮЛ с заявлениями компании связано со структурой сделки: сейчас зарегистрирована только ее часть. «Также небольшие пакеты (суммарно те самые 8%) переданы от Артема Павлова и Вячеслава Володковича, эти изменения еще просто не зарегистрированы», — отметили они, не уточнив пока размеров переданных пакетов.

Доли «Электрогефеста» и Мустафаева в «Аэродиске» перешли к ним от Татьяны Снастиной (соучредитель ООО «Бизнес телеком-импорт»), Михаила Косилова (соучредитель ООО «Группа Рекофт») и Сергея Штерна. Больше они никакими долями в компании не владеют.

Что теперь будет с «Аэродиском»

Стороны сделки сообщают, что новое партнерство позволит компаниям развивать комплексные готовые решения, в том числе реализовать новые подходы при построении иерархических систем обработки и хранения информации.

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«Смена структуры владения не скажется на структуре управления и разработке действующей линейки продуктов “Аэродиска”, — заверяют действующие совладельцы. — Компании не планируют вносить изменения в текущие сервисные и партнерские программы».

С точки зрения Степанова, «Аэродиск» — это серьезный производитель, сильная и амбициозная команда, зрелая компания с выстроенными процессами по каждому направлению деятельности. «У нас схожие ценности и амбициозные цели, и мы уверены, что вместе сможем достичь новых высот на рынке, — говорит он. — Совместное использование ресурсов и компетенций позволит нам эффективно удовлетворять растущий спрос на инновационные решения и укреплять позиции в отрасли».



В свою очередь, Володкович полагает, что сделка поможет «Аэродиску» преодолеть разрыв между потребностями рынка и доступными для компании производственными мощностями. «При этом мы сохраняем бренд “Аэродиск” и продолжим работу с нашими заказчиками и партнерами в штатном режиме», — добавляет он.



Разработки на «Эльбрусах» и «Байкалах»

Важной особенностью линейки систем хранения данных (СХД) «Аэродиска» является присутствие в ней моделей на отечественных процессорах «Эльбрус» (разработка компании МЦСТ).

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В частности, чипами из этой линейки обладают некоторые конфигурации СХД «Аэродиска» Engine и «Восток». В них использованы процессоры «Эльбрус 8С», «Эльбрус 8СВ» и «Эльбрус16С».

Более того, как сообщил в разговоре с CNews экс-сотрудник МЦСТ, экс-сотрудник «Аэродиска» и основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин, ранее компания также вела разработки СХД на чипах из линейки «Байкал» (ее развивает «Байкал электроникс») — серверных Baikal-S. Дошли ли эти СХД до какого-либо серийного выпуска, ему не известно. В продуктовом разделе сайта компании упоминаний «Байкалов» на данный момент нет.