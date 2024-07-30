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Индексная книга (каталог) CNews*
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Косилов Михаил

СОБЫТИЯ


30.07.2024 Михаил Косилов. Карьера от науки до ИТ-бизнеса 7
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
08.12.2021 Отечественное ПО «Т1 консалтинг» появится за рубежом 1
25.10.2021 Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности 1
16.06.2021 «Т1 консалтинг» и RRC подписали меморандум о сотрудничестве 1
01.04.2019 "Железу - занавес". Новая инициатива правительства перевернет рынок оборудования 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
18.05.2016 Михаил Косилов - Продажа части бизнеса позволит нам развить новое направление 1
17.03.2016 RRC займется поставкой решений Microsoft в России 1
19.06.2015 Михаил Косилов - Мы вошли в 2015 год с оптимизмом 1
13.05.2014 Михаил Косилов - Уровень компетенции интеграторов в регионах растет 1
11.07.2013 Михаил Косилов -
IP-телефония и видеосвязь стали драйверами рынка корпоративных телекоммуникаций
 1
08.06.2013 Михаил Косилов - Бизнес вырос на 30%
 1
05.06.2013 В российских ИТ задумываются о кризисе 1
20.01.2010 RRC начинает поставлять в Россию решения Motorola Wireless Networks 1
16.10.2008 RRC консолидировала бизнес 1

Публикаций - 17, упоминаний - 23

Косилов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 16
Cisco Systems 5372 5
Microsoft Corporation 25775 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 3
Check Point Software Technologies 829 3
Lenovo Motorola 3566 3
Trimble 51 3
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
Apple Inc 13156 2
Intel Corporation 12811 2
HP Inc. 5883 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
Крок - Croc 1964 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Zebra Technologies 158 2
Emerson 95 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Radware 61 1
Xello - Кселло 34 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 58 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 1
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 1
Difo 18 1
Бизнес Телеком-Импорт 6 1
Magnachip Semiconductor 2 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 36 1
RRC - Tech Bridge 1 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Caterpillar - 93 1
101Hotels.com 456 1
Электрогефест 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Hyundai Motor Company 436 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 3 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Microsoft Office Online 31 1
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 13 1
ИКС - Yadro - Raidix HPC 6 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Office 365 1042 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 47 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Statista 263 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Медведев Дмитрий 1665 2
Спирин Антон 88 2
Штерн Сергей 4 2
Степанов Владимир 91 1
Попов Павел 24 1
Боровиков Игорь 137 1
Ведехин Игорь 41 1
Семенова Ирина 43 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Руденко Елена 6 1
Булгаков Кирилл 133 1
Рассказов Сергей 41 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Черемных Андрей 30 1
Микоян Александр 44 1
Фарукшин Тимур 26 1
Сидоров Константин 15 1
Ануфриев Игорь 7 1
Ядрашка Яцек 1 1
Павлов Артем 6 1
Мустафаев Тимур 13 1
Кирсанов Максим 1 1
Ullal Jayshree - Уллал Джейшри 3 1
Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
Боровников Борис 1 1
Мостинская Вера 4 1
Горбенко Василий 1 1
Снастина Татьяна 1 1
Arora Nikesh - Арора Никеш 9 1
Путин Владимир 3454 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Шадаев Максут 1210 1
Володкович Вячеслав 104 1
Никифоров Николай 1138 1
Калинин Алексей 77 1
Калинин Александр 189 1
Михалев Максим 16 1
Бобровников Борис 104 1
Гольцов Александр 84 1
Корнеев Сергей 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Европа Восточная 3138 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Европа 24964 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Казахстан - Республика 6048 5
Польша - Республика 2031 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Украина 7928 4
Румыния 753 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Венгрия 855 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Грузия 1332 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Сербия - Республика 375 2
Хорватия - Республика 287 2
Туркмения - Туркменистан 456 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
США - Колорадо - Боулдер 84 1
Пакистан - Исламабад 26 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
VAD - Value Added Distribution 141 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 220 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Английский язык 7030 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
РБК Daily 91 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner - Гартнер 3658 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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