Индексная книга (каталог) CNews*
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Косилов Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 23
Косилов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Спирин Антон 88 2
|Штерн Сергей 4 2
|Степанов Владимир 91 1
|Попов Павел 24 1
|Боровиков Игорь 137 1
|Ведехин Игорь 41 1
|Семенова Ирина 43 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
|Руденко Елена 6 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Рассказов Сергей 41 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
|Черемных Андрей 30 1
|Микоян Александр 44 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Сидоров Константин 15 1
|Ануфриев Игорь 7 1
|Ядрашка Яцек 1 1
|Павлов Артем 6 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Кирсанов Максим 1 1
|Ullal Jayshree - Уллал Джейшри 3 1
|Carter Ashton - Картер Эштон 7 1
|Боровников Борис 1 1
|Мостинская Вера 4 1
|Горбенко Василий 1 1
|Снастина Татьяна 1 1
|Arora Nikesh - Арора Никеш 9 1
|Путин Владимир 3454 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Володкович Вячеслав 104 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Калинин Алексей 77 1
|Калинин Александр 189 1
|Михалев Максим 16 1
|Бобровников Борис 104 1
|Гольцов Александр 84 1
|Корнеев Сергей 84 1
|РБК Daily 91 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.