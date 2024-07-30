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Пакистан Исламабад

Пакистан - Исламабад

СОБЫТИЯ


30.07.2024 Михаил Косилов. Карьера от науки до ИТ-бизнеса 2
14.06.2024 Огромная страна будет лишать своих граждан мобильной связи за долги по налогам 1
16.05.2022 Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов 2
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 2
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 2
15.07.2020 Пакистан вводит для ИТ-компаний «самую мягкую налоговую систему» в мире 1
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии 1
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей 1
25.10.2016 Развивающиеся страны теряют миллиарды из-за правительственных блокировок приложений 1
05.02.2014 Как россияне развивают цифровое ТВ в Азии 1
14.05.2013 «Дженерал Сателайт» выходит на международный рынок под брендом GS Group 1
26.03.2012 Ядерные беспилотники: проект рассекретили 1
24.06.2011 Технологии слежки: как идет охота на людей 1
21.02.2011 Пакистан возобновляет вещание на русском языке 2
29.03.2010 Пакистан намерен купить у США 14 истребителей F-16 1
20.10.2008 Китай построит в Пакистане две новые АЭС 1
24.12.2007 Выявлены случаи возможной передачи "птичьего гриппа" от человека к человеку 1
22.08.2007 Усиление ядерного потенциала Индии беспокоит Пакистан 1
13.03.2007 Пакистан получил первый отечественный истребитель 1
31.08.2006 Стратегические партнеры России шпионят друг за другом 1
31.08.2006 Стратегические партнеры России шпионят друг за другом 1
01.12.2005 Блоггеры помогли жертвам землетрясения в Пакистане 1
11.03.2003 Orascom вложит $130 млн. в расширение GSM-сети Пакистана 1
15.12.2000 Motorola удвоит емкость GSM-сети пакистанского Mobilink 1
05.07.2000 Правительство Пакистана значительно увеличило бюджетные ассигнования на информационные технологии 1

Публикаций - 26, упоминаний - 31

Пакистан и организации, системы, технологии, персоны:

PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 6
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 17 6
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
Warid 12 5
Telenor Pakistan (Пакистан) 16 5
China Telecom - Zong 15 5
Dhabi Group 13 5
China Mobile 436 3
X Corp - Twitter 2938 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Waird 2 2
RRC - Tech Bridge 1 1
Samsung Electronics 11065 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Check Point Software Technologies 829 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
GS Group - Технополис GS Гусев 74 1
Google LLC 12690 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Motorola Inc 1156 1
Voxtel 82 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Точка на карте - сеть отелей 12 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Верховный суд Пакистана 3 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 1
Здравоохранение - ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 27 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
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Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Rakuten Viber 665 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Tango 45 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
Lockheed Martin - RQ Sentinel - БПЛА 6 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 4
Rahman Anusha - Рахман Ануша 4 4
Dar Ishaq - Дар Ишаг 4 4
Chaudhry Fawad - Чоудхури Фавад 2 2
Musharraf Pervez - Мушараф Первез 3 1
Гизатуллина Эльвира 3 1
Гамаджан Катерина 1 1
Haider Zohare - Хайдер Зохар 1 1
Путин Владимир 3454 1
Мишустин Михаил 787 1
Косилов Михаил 17 1
Бущик Дмитрий 5 1
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 1
Khan Imran - Хан Имран 10 1
Ткаченко Андрей 25 1
Левкевич Михаил 59 1
Долгопольский Сергей 11 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 24
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 7
Индия - Bharat 5870 7
Египет - Арабская Республика 1100 7
Норвегия - Королевство 1858 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Израиль 2856 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 116 3
Индия - Пенджаб 17 2
Пакистан - Карачи 13 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Ирак - Республика 709 2
Камбоджа - Королевство 157 2
Индия - Раджастхан - Раджастан 61 2
Индия - Харьяна - Чандигарх - Джаджар 14 1
Афганистан - Кандагар 29 1
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Европа 24964 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ирландия - Республика 1051 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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Опцион 108 1
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Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 1
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Число Маха - скорость 61 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
AP - Associated Press 2007 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Defense Talk 40 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
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