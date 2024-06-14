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Огромная страна будет лишать своих граждан мобильной связи за долги по налогам

Власти Пакистана, пятой страны мира по численности населения, стремясь улучшить собираемость налогов, решили бороться с неплательщиками довольно радикальным образом: подозреваемым в уклонении от уплаты налогов заблокируют SIM-карты, тем самым оставив без телефонной связи. Телекоммуникационные компании, которые не пожелают отключать абонентов, накажут рублем, а точнее – рупией.

Пакистанских неплательщиков налогов оставят без связи

В Пакистане граждан, уличенных в игнорировании обязанностей по уплате налогов, будут наказывать лишением доступа к мобильной связи, пишет The Register.

Ранее власти исламской республики обнародовали имена и номера телефонов более чем 506 тыс. собственных граждан, которых чиновники на местах подозревают в уклонении от уплаты налогов. Операторам мобильной связи, обслуживающих абонентов на территории страны, предписано заблокировать связанные с опубликованными номерами SIM-карты. Блокировка, как ожидается, будет продолжаться до тех пор, пока владелец SIM-карты не рассчитается с государством.

Списки «уклонистов» были опубликованы в апреле 2024 г. и на момент публикации данного материала доступны всем желающим в формате PDF-документа, который насчитывает 8737 страниц. К перечню имен нарушителей закона прилагается распоряжение регулятора национального телекоммуникационной отрасли (Pakistan Telecommunication Authority; PTA), в соответствии с которым все ее участники обязаны обеспечить блокировку перечисленных в списке SIM-карт.

Больше штрафов и налогов

По итогам недавно завершившегося обсуждения национального бюджета на 2024-2025 гг. министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб (Muhammad Aurangzeb) объявил о планах по введению штрафов для операторов связи, отказывающихся наказывать абонентов по требованию властей. Размер штрафа в случае выявления нарушений может достигать $358 тыс.

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Onur Binay / unsplash.com
Должникам по налогам в Пакистане перекроют доступ к мобильной связи

Одной блокировкой SIM-карты наказание для неплательщиков, вероятно, не ограничится. Власти планируют обложить частных лиц из числа нарушителей налогового законодательства 75-процентным сбором за пользование услугами связи. В частности, он будет распространяться на покупателей предоплаченных карт, которые предназначены для получения доступа в интернет и к голосовым сервисам.

В июле 2020 г. тогдашний министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудхури (Fawad Chaudhry) заявил о возможном скором появлении в стране «самой мягкой налоговой системы» во всем мире для ИТ-инвесторов. Планировалось, что она будет разделена на несколько зон – ее должны были развернуть в крупнейших городах страны, включая столичный Исламабад.

Ускорить цифровизацию в госсекторе

Еще одна мера, реализация которой заложена в новый бюджет, предусматривает ускорение цифровизации в госсекторе. Данная мера, помимо прочего, также преследует цель повышения собираемости налогов. В прошлом государственные структуры Пакистана, на которые возложены обязанности по сбору налоговых платежей, демонстрировали наличие некоторых проблем в работе внутренних систем, обеспечивающих взаимодействие с гражданами.

В августе 2021 г. информационные системы Федерального управления доходами Пакистана (Federal Board of Revenue; FBR) вышли из строя на продолжительный промежуток времени из-за «непредвиденных аномалий» при выполнении некоего проекта по миграции ПО.

Местные эксперты тогда высказали предположение, что отказ систем мог быть вызван успешной кибератакой, нацеленной на виртуальную инфраструктуру Microsoft Hyper-V организации. Специалисты также подозревали ведомство в использовании пиратского софта и ПО с истекшим сроком поддержки, имеющего известные уязвимости.

В FBR, в свою очередь, утверждали, что применяют исключительно лицензионные программные продукты, однако временами запаздывают с продлением лицензий в связи с нехваткой средств и в итоге периодически вынуждены пользоваться ПО не самых новых версий.

Выполнить условия МВФ

Введение жестких меры в отношении злостных неплательщиков, как отмечает The Register, обусловлены стремлением властей Пакистана значительно увеличить приток денежных средств в государственную казну. Правительство южноазиатского государства получает от Международного валютного фонда (МВФ) регулярную финансовую поддержку, суммарный объем которой исчисляется миллиардами долларов. Средства выделяются на проведение реформ, которые, как ожидается, позволят стабилизировать национальную экономику и подстегнуть экономический рост. В числе рекомендаций МВФ, выданных властям Пакистана кредиторами, – улучшение собираемости налогов.

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Импортонезависимость

В марте 2024 г. совокупный внешний долг Пакистана достиг $130,4 млрд. По итогам 2023 г. номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны составил около $1,85 трлн.

Пакистан – государство в Южной Азии, которое образовалось по итогам раздела территории Британской Индии в 1947 г. Согласно результатам переписи 2023 г., численность население страны составляет 241,5 млн человек. Пакистан входит в первую пятерку стран мира по этому показателю.

Дмитрий Степанов

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