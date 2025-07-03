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Азия Южная Южно-Азиатский регион

Азия Южная - Южно-Азиатский регион

УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Крупнейший в мире производитель iPhone срочно вернул сотни крутых специалистов из Индии на родину в Китай 1
14.03.2025 Эксперты Kaspersky GReAT впервые зафиксировали кибератаки группы SideWinder на объекты атомной отрасли 1
11.03.2025 Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад 1
28.10.2024 Positive Technologies стала членом CERT Организации исламского сотрудничества 1
30.07.2024 Михаил Косилов. Карьера от науки до ИТ-бизнеса 1
14.06.2024 Огромная страна будет лишать своих граждан мобильной связи за долги по налогам 1
05.03.2024 Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки 1
01.03.2024 Трагически погиб «отец» легендарных процессоров Intel Pentium 1
24.05.2023 Илья Григорьян: Эксперименты не только позволяют точно оценить эффект новой фунции продукта, но и снижают риски ее запуска 1
24.01.2023 VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения 1
16.03.2022 Пока Xiaomi урезает поставки, Россию наводняют новые сверхдешевые китайские смартфоны 1
25.01.2022 «Бесплатный» Facebook обходится беднякам в миллионы долларов из-за «кривого» ПО. Операторы счастливы, разработчики не спешат с исправлениями 1
24.12.2021 «Роббо клуб» выходит на рынок Южной Азии 1
09.09.2021 Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль 1
23.11.2020 Найдены продвинутые кибершпионы-наемники, атакующие финструктуры по всему миру 1
13.11.2020 Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США 1
07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy 1
22.05.2020 Российский сотрудник Nvidia проболтался о финансовых махинациях компании. Инвесторы решили ее засудить 1
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
11.03.2020 Accenture и Microsoft помогут социально-ориентированному бизнесу 1
22.10.2019 ABB поставит технологии для автономной навигации в порту Сингапура 1
01.10.2019 Sabre обеспечит агентам доступ к контенту Singapore Airlines по NDC 1
30.08.2019 Samsonite и Panasonic разрабатывают умный IoT-чемодан 1
02.08.2019 Softline разработала для «Алерс» систему согласования договоров на основе MS Office365 1
10.09.2018 Порошенко: Украина перехватывает данные с российских спутников 1
12.06.2018 Привычные овощи под угрозой из-за глобального потепления 1
16.04.2018 «Лаборатория Касперского»: Азия и Ближний Восток стали эпицентром целевых атак в 2018 году 1
16.04.2018 Merlion и Micromax объявили о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта 1
15.09.2017 Исследование: руководители финслужб заинтересованы в инвестициях в СХД 1
06.09.2017 Huawei обошла Apple в рейтинге производителей смартфонов 1
06.08.2017 Смертность от жары в Европе может вырасти в 50 раз 1
02.08.2017 Углекислый газ снижает содержание белка в растениях 1
23.06.2017 Orange Business Services обеспечит Careem унифицированной сетевой инфраструктурой 1
04.04.2017 Трамп закрывает США от иностранных программистов 1
03.04.2017 SoftBank выбрал платформу Gemalto для удаленного подключения SIM-карт Remote SIM Provisioning 1
09.03.2017 Airtel Lanka развертывает платформу управления мобильного устройствами от Gemalto 1
20.02.2017 InfoWatch вновь включена в «Магический квадрант» разработчиков DLP-систем 1
30.01.2017 Трамп начал закрывать Америку от иностранных программистов 1
23.01.2017 В МГУ заработал цифровой гербарий 1
13.12.2016 Disney выставила на улицу сотни белых ИТ-шников, чтобы нанять азиатов 1

Публикаций - 111, упоминаний - 111

Азия Южная и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto 183 8
Microsoft Corporation 24971 5
Apple Inc 12346 5
Samsung Electronics 10425 5
Google LLC 12030 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 3
Qualcomm Technologies 1863 3
IBM - International Business Machines Corp 9488 3
Xiaomi 1852 3
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 20 3
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 2
AMD - Advanced Micro Devices 4353 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 964 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 417 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 76 2
Kimsuky - Хакерская группировка 7 2
BBK OPPO Electronics 395 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13505 2
Meta Platforms - Facebook 4484 2
Dell EMC 5055 2
Cisco Systems 5174 2
Acer Group - Acer Inc 2594 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1378 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 2
Intel Corporation 12363 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 2
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1522 1
Accenture plc 687 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1182 1
Softline - Софтлайн 3058 1
GitHub 900 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Merlion - Мерлион 850 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
NDC Technologies 41 1
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 63 1
Walt Disney Company 630 3
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 962 2
DNP - Dai Nippon Printing 24 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 46 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1504 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 178 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 683 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
ABB Marine & Ports 3 1
Prysm Group 1 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
SoftBank Group 263 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 104 1
Lockheed Martin 760 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Экспотроника ВК 40 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 36 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
БЕРГ - BERG 18 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Emirates NBD 7 1
Keppel Corp - Keppel O&M - Keppel Offshore&Marine - Keppel Marine and Deepwater Technology - KMDTech 1 1
Cascade Investment 8 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 18 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5050 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1290 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 190 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 2
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
Президент Украины 124 1
TCOMS - Technology Centre for Offshore and Marine Singapore - Технологический центр морского транспорта Сингапура 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1388 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 300 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1109 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 355 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 242 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1414 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1573 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1424 1
U.S. CIS - United States Citizenship and Immigration Services - Служба гражданства и иммиграции США 6 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 25 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4674 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 243 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
OIC - Organisation of Islamic Cooperation - Организация исламского сотрудничества 4 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 8
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Единая Россия - Политическая партия 307 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 101 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 103 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28449 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24945 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7088 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25103 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13195 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9919 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5960 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21371 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9027 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14179 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21370 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4981 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6157 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2580 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7696 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11706 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8817 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2905 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8347 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14129 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8317 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9432 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8165 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2412 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16472 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 820 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3181 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9805 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8710 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7858 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 3
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 181 3
Космодром Байконур 1070 7
Google Android 14395 6
Apple iOS 8035 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 3
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 641 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5061 3
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 108 3
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 138 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7201 2
Linux OS 10390 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2149 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1150 2
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 283 2
Microsoft Windows 16042 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 18 2
Microsoft Office 365 962 1
Google Android RAT - Remote Administration Tool 1 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 111 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1464 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 26 1
Sabre KrisConnect 2 1
Microsoft AI - Microsoft Artificial Intelligence Solutions & Services 5 1
Micromax Bolt - серия смартфонов 9 1
Apple iPhone 7 284 1
Apple iPhone 6 4863 1
BBK OPPO R - BBK OPPO RX - серия смартфонов 14 1
BBK OPPO A - Серия смартфонов 47 1
Huawei Mate - серия смартфонов 373 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1159 1
Samsung Galaxy 975 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 271 1
Au Michael - Ау Майкл - О Майкл 5 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 536 4
Наместников Юрий 40 2
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 2
Sato Kunimitsu - Сато Кунимитсу 2 2
Gingerich Philip - Гинджерич Филип 3 2
Водясов Алексей 222 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 108 1
Порошенко Петр 27 1
Скокова Татьяна 17 1
Луковников Иван 3 1
Голубева Анастасия 3 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
Narayanan Rakesh - Нарьянан Ракеш 1 1
Селиверстов Вячеслав 1 1
Kakar Sameer - Какар Самир 1 1
Koskela Juha - Коскела Юха 4 1
Persson Ulf - Перссон Ульф 7 1
Daugherty Paul - Доэрти Пол 6 1
Серегин Алексей 7 1
Путин Владимир 3276 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Духовницкий Олег 91 1
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Прохоров Юрий 64 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 49 1
Розанов Всеволод 47 1
Гафарова Елена 26 1
Поспелова Елена 6 1
Морозов Константин 10 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Лобанов-Ростовский Александр 1 1
Wayuparb Surangkana - Ваюпарб Сурангкана 1 1
Касьянова Любовь 8 1
Поляков Сергей 74 1
Фролов Павел 84 1
Экалов Екатерина 8 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 345 1
Каменский Петр 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 48
Индия - Bharat 5588 39
Россия - РФ - Российская федерация 151389 35
Африка - Африканский регион 3534 33
Европа 24460 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17682 26
Азия - Азиатский регион 5650 25
Япония 13405 19
Ближний Восток 2999 16
Америка Латинская 1854 13
Земля - планета Солнечной системы 10509 13
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 693 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13446 11
Южная Корея - Республика 6760 11
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 338 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 10
Индонезия - Республика 986 10
Сингапур - Республика 1882 9
Франция - Французская Республика 7926 9
Малайзия 879 9
Филиппины - Республика 576 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3363 9
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