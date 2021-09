Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

Американский предприниматель Билл Гейтс приобрел контрольный пакет акций сети отелей Four Seasons. Сети, помимо отелей по всему миру, принадлежит две гостиницы в России — гостиница «Москва» возле Красной площади и LionPalace в Санкт-Петербурге.

Билл Гейтс купил долю Four Seasons

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) стал обладателем контрольного пакета акций сети отелей Four Seasons. Ей, в том числе, принадлежит гостиница «Москва» (Four Seasons Hotel Moscow), которая располагается в непосредственной близости Кремля. Также сеть владеет отелем Lion Palace в центре Санкт-Петербурга в нескольких шагах от Исаакиевского собора.

Инвестиционный фонд Билла Гейтса — Cascade Investment приобрел 23,75% акций сети гостиниц класса люкс Four Seasons за $2,21 млрд, пишет газета The Wall Street Journal. Ранее фонд Гейтса владел 47,5% компании, по итогам сделки доля в Four Seasons увеличилась до 71,25%. Продать Гейтсу свою долю в сети согласился саудовский принц аль-Валид ибн Талаль (al-Waleed bin Talal). Его холдинговой компании Kingdom Holding теперь принадлежит 23,75% акций и 5% остаются у основателя и председателя совета директоров Four Seasons Исадора Шарпа (Isadore Sharp).

По данным журнала, Four Seasons на момент приобретения сеть оценивалась в $10 млрд. В Kingdom Holding сообщили, что за последние несколько лет компания получала много предложений о покупке доли, но фирма ждала подходящего инвестора.

Подробнее о Four Seasons

Four Seasons — сеть гостиниц, основанная в Канаде в 1960 г. Исадором Шарпом. Компания управляет 121 гостиницей и курортом и 46 резиденциями. Ее штаб-квартира расположена в Торонто. По данным Forbes, в 2018 г. доход Four Seasons Hotels от деятельности на территории России составил $32 млн.

Гостиница «Москва» теперь принадлежит основателю американской корпорации Microsoft

Гостиница «Москва» была построена в 1935 г. Спустя почти 70 лет ее снесли и в 2004 г. старые корпуса, занимавшие целый квартал, демонтировали. На их месте начали возводить новое здание, которое по своим формам должно было напоминать прежнее строение. К 2013 г. гостиница была отстроена заново. Отель Four Seasons в Санкт-Петербурге расположился в заново отреставрированном «Доме со львами» — бывшей дворянской резиденции, построенной в 1817-1820 гг. для князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского.



По данным системы интернет-бронирования отелей Booking.com, самый дешевый номер в отеле Four Seasons в центре Москвы стоит 58,7 тыс. руб. за сутки, самый дорогой — 436,2 тыс. руб. В Санкт-Петербурге самый дешевый номер стоит в два раза меньше, чем в Москве — 27,6 тыс. руб. Цена в самом дорогом номере достигла 366,2 тыс. руб.

Скандал вокруг Билла Гейтса

В мае 2021 г. CNews писал о том, что Билл Гейтс лишился места в совете директоров Microsoft из-за сексуальных отношений со своей коллегой. В своем письме, адресованном корпорации, девушка утверждает, что у нее с Гейтсом на протяжении многих лет складывались подобные отношения. При этом корпорации Microsoft Билл Гейтс посвятил значительную часть своей жизни. Он основал ее в 1975 г., когда ему было 20 лет вместе с предпринимателем Полом Алленом (Paul Allen).

Ко времени развода, инициированного 3 мая 2021 г., 65-летний Билл и 56-летняя Мелинда Гейтс (Melinda Gates) были женаты 27 лет. Состояние Билла Гейтса на тот момент, по данным Forbes, составляло $128,3 млрд. В списке Forbes он занимает четвертую строчку. Состояние Мелинды Гейтс – $2,3 млрд. Пара официально развелась в августе 2021 г.

По данным Forbes, Билл Гейтс стал крупнейшим частным владельцем сельскохозяйственных угодий в США в январе 2021 г. Ему принадлежит земля площадью почти 1000 кв. км. в 19 штатах Америки. Эти земли напрямую или опосредованно принадлежат Cascade Investments. При этом Гейтс инвестирует в земли для развития науки и экологии. Например, в 2008 г. его фонд выделил грант на $306 млн для небольших фермеров из Африки и Южной Азии на развитие высокоурожайного и возобновляемого сельского хозяйства.