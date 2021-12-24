«Роббо клуб» выходит на рынок Южной Азии

Международная франчайзинговая сеть детских кружков «Роббо клуб» объявила о выходе на рынок Южной Азии. В Бангладеш открывается первый онлайн-класс для школьников, где они смогут изучать программирование, робототехнику, 3D-моделирование и схемотехнику. В 2022 г., со снятием коронавирусных ограничений, франчайзи планирует запуск нескольких офлайн-клубов в Дакке.

Кружок робототехники для детей «Роббо клуб» открывается на базе сети частных школ английского языка. Франчайзи планирует объединить программы «Роббо» с основным направлением бизнеса и развивать комплексное коммерческое образование в стране.

В связи с этим он собирается запустить несколько детских клубов робототехники по всему городу Дакке. Сначала кружки откроются в дистанционном формате из-за действующих в стране коронавирусных ограничений. Как только ситуация стабилизируется, они начнут работать в офлайн-формате.

Сейчас онлайн-школа на стадии запуска: учителя проходят обучение от международной команды «Роббо». В перспективе робототехнике, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, а также технологиям интернета вещей по методологии и на базе оборудования компании «Роббо» смогут обучаться более сотни детей из Бангладеш.

«Из-за растущего интереса родителей к детскому образованию в сфере ИТ бизнесмены по всему миру видят в открытии кружков программирования и робототехники возможности для коммерческого успеха. Так, наш партнер из Бангладеш решил дополнить услуги сети частных школ изучением робототехники и программирования на английском языке. Это стало возможным благодаря тому, что все наши материалы переведены на английский и соответствуют международным стандартам в области STEM-образования. А значит, легко поддаются адаптации к требованиям образовательной системы любой страны», — сказала Екатерина Экало, директор по франчайзингу компании «Роббо».

Партнер в Бангладеш — первый покупатель франшизы «Роббо клуба» в Южной Азии. Но команда «Роббо» видит большой потенциал для развития в этом регионе. Дело в том, что уровень технического образования во многих странах Южной Азии пока крайне низок. При этом азиатские ИТ-рынки быстро развиваются, а потребность в ИТ-специалистах растет. Пока образовательная система региона адаптируется к изменениям, коммерческие услуги по обучению детей программированию могут быть масштабированы из более технологически развитых стран.

«В последние годы ИТ-рынок Бангладеш — один из самых быстрорастущих в регионе. И для того чтобы расширять кадровый резерв в ИТ, в стране уделяется большое внимание обучению населения работе с технологиями. Образовательный сектор поддерживается как на локальном уровне, так и международными организациями. При этом школьное образование, как и по всей Южной Азии, пока не соответствует актуальным международным стандартам. Должно пройти некоторое время, прежде чем школьная система обновится, и это отличная возможность для коммерческих организаций выйти на рынок Бангладеш», — отметил Павел Фролов, основатель и продюсер компании «Роббо».

«“Роббо”, даже несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, продолжает быстро и эффективно развиваться за рубежом и осваивать новые региональные рынки. Мы рады видеть, что все больше высокотехнологичных компаний родом из России успешно продвигают свою продукцию на экспорт. Это способствует росту российской экономики и укрепляет позиции отечественного ИТ-сектора на международном уровне», — сказал генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков.