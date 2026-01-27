Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голубева Анастасия
СОБЫТИЯ
Голубева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Гультяева Юлия 2 2
|Иодковский Станислав 100 1
|Врацкий Андрей 166 1
|Сологуб Денис 75 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 72 1
|Бабкин Константин 7 1
|Филимонов Антон 21 1
|Мейнцер Антон 20 1
|Чудинов Дмитрий 69 1
|Скоромыкин Кирилл 18 1
|Кузякина Анна 28 1
|Толокнов Андрей 34 1
|Сухорукова Алена 16 1
|Московкина Нина 16 1
|Артюхов Сергей 64 1
|Куйкин Игорь 1 1
|Бессарабенко Александр 22 1
|Зыкова Мария 3 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Бушнев Денис 1 1
|Валитова Линура 1 1
|Кустова Анастасия 1 1
|Щеглов Константин 2 1
|Каменская Анна 2 1
|Барсукова Светлана 3 1
|Фогельсон Виктор 47 1
|Вдович Яна 2 1
|Глазков Александр 149 1
|Сергеев Сергей 161 1
|Панченко Иван 179 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 130 1
|Качанов Олег 120 1
|Мельникова Алиса 98 1
|Иванов Михаил 111 1
|Шпак Василий 266 1
|Белов Алексей 26 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Безбогов Сергей 61 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
