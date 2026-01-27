Разделы

Голубева Анастасия


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо» 1
23.09.2024 Автоматизация удержания кандидатов в группе «М.Видео-Эльдорадо» 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
02.08.2019 Softline разработала для «Алерс» систему согласования договоров на основе MS Office365 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Голубева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 407 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 177 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 44 1
Газпром ЦПС 33 1
Системы документооборота 511 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 56 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 41 1
Примо РПА 16 1
Softline - Софтлайн 3312 1
Diasoft - Диасофт 1047 1
Schneider Electric 593 1
Naumen - Наумен 689 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 65 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 320 1
Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 141 1
SimbirSoft - СимбирСофт 104 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 659 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2729 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 1
Почта России ПАО 2259 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3016 1
Газпром ПАО 1423 1
ГПБ - Газпромбанк 1184 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
ПСБ - Промсвязьбанк 907 1
Газпром нефть 675 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1355 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
Unilever - Юнилевер Русь 166 1
Superjob - Суперджоб 729 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1507 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 458 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5761 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2444 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3733 2
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 332 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4506 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1195 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 275 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 434 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1013 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1050 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1382 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5405 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1320 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1478 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1140 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 692 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 965 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1841 1
BaaS - Backend as a service 141 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 27 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 140 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 878 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 244 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 640 1
Microsoft Office 365 985 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Гультяева Юлия 2 2
Иодковский Станислав 100 1
Врацкий Андрей 166 1
Сологуб Денис 75 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 72 1
Бабкин Константин 7 1
Филимонов Антон 21 1
Мейнцер Антон 20 1
Чудинов Дмитрий 69 1
Скоромыкин Кирилл 18 1
Кузякина Анна 28 1
Толокнов Андрей 34 1
Сухорукова Алена 16 1
Московкина Нина 16 1
Артюхов Сергей 64 1
Куйкин Игорь 1 1
Бессарабенко Александр 22 1
Зыкова Мария 3 1
Винокуров Евгений 16 1
Бушнев Денис 1 1
Валитова Линура 1 1
Кустова Анастасия 1 1
Щеглов Константин 2 1
Каменская Анна 2 1
Барсукова Светлана 3 1
Фогельсон Виктор 47 1
Вдович Яна 2 1
Глазков Александр 149 1
Сергеев Сергей 161 1
Панченко Иван 179 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 130 1
Качанов Олег 120 1
Мельникова Алиса 98 1
Иванов Михаил 111 1
Шпак Василий 266 1
Белов Алексей 26 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Безбогов Сергей 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 1
Россия - СФО - Новосибирск 4687 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2979 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 259 1
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 112 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 180 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 297 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3247 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Азартные игры - Лотерея 218 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6275 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Экономический эффект 1216 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
