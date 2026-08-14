Индексная книга (каталог) CNews*
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Кустова Анастасия
СОБЫТИЯ
|14.08.2026
|Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября 1
|09.07.2024
|Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Кустова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеглов Константин 2 1
|Каменская Анна 2 1
|Фогельсон Виктор 51 1
|Вдович Яна 2 1
|Глазков Александр 151 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Панченко Иван 198 1
|Албычев Александр 168 1
|Федоров Алексей 142 1
|Качанов Олег 121 1
|Мельникова Алиса 100 1
|Иванов Михаил 116 1
|Шпак Василий 279 1
|Белов Алексей 28 1
|Шенберг Дмитрий 21 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Галеев Сергей 37 1
|Гулевич Руслан 32 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Сологуб Денис 75 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Бабкин Константин 9 1
|Филимонов Антон 22 1
|Мейнцер Антон 20 1
|Чудинов Дмитрий 105 1
|Скоромыкин Кирилл 18 1
|Кузякина Анна 28 1
|Толокнов Андрей 40 1
|Сухорукова Алена 16 1
|Московкина Нина 16 1
|Артюхов Сергей 67 1
|Куйкин Игорь 1 1
|Гультяева Юлия 2 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Зыкова Мария 3 1
|Винокуров Евгений 16 1
|Бушнев Денис 1 1
|Валитова Линура 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166430 2
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1806 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1669 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.