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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199537
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Кустова Анастасия

СОБЫТИЯ


14.08.2026 Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кустова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1147 1
Schneider Electric 614 1
Naumen - Наумен 754 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 364 1
Schneider Group - Шнайдер Груп 7 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 149 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 810 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 1
Газпром ЦПС 38 1
ССТ - Специальные системы и технологии 28 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 61 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
Примо РПА 16 1
Почта России ПАО 2372 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ГПБ - Газпромбанк 1274 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2954 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
ПСБ - Промсвязьбанк 964 1
Газпром нефть 726 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1672 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 76 1
Unilever - Юнилевер Русь 172 1
Superjob - Суперджоб 864 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13890 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3908 1
Федеральное казначейство России 1950 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1190 1
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2805 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22695 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7480 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1534 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22600 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4335 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26303 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36267 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5800 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1585 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13976 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8661 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25848 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1217 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 771 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7097 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2794 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1068 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1949 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4302 1
BaaS - Backend as a service 160 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2500 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1279 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1668 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1156 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1049 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 775 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
Щеглов Константин 2 1
Каменская Анна 2 1
Фогельсон Виктор 51 1
Вдович Яна 2 1
Глазков Александр 151 1
Сергеев Сергей 179 1
Панченко Иван 198 1
Албычев Александр 168 1
Федоров Алексей 142 1
Качанов Олег 121 1
Мельникова Алиса 100 1
Иванов Михаил 116 1
Шпак Василий 279 1
Белов Алексей 28 1
Шенберг Дмитрий 21 1
Безбогов Сергей 69 1
Галеев Сергей 37 1
Гулевич Руслан 32 1
Иодковский Станислав 104 1
Врацкий Андрей 175 1
Сологуб Денис 75 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 79 1
Бабкин Константин 9 1
Филимонов Антон 22 1
Мейнцер Антон 20 1
Чудинов Дмитрий 105 1
Скоромыкин Кирилл 18 1
Кузякина Анна 28 1
Толокнов Андрей 40 1
Сухорукова Алена 16 1
Московкина Нина 16 1
Артюхов Сергей 67 1
Куйкин Игорь 1 1
Гультяева Юлия 2 1
Бессарабенко Александр 23 1
Зыкова Мария 3 1
Винокуров Евгений 16 1
Бушнев Денис 1 1
Валитова Линура 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1806 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1669 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6604 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21696 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 1
Экономический эффект 1352 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 192 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3101 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57764 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16097 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2749 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53538 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8855 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33800 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8852 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 975 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3107 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3487 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1010 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
Азартные игры - Лотерея 222 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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