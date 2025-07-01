Получите все материалы CNews по ключевому слову
SimbirSoft СимбирСофт
SimbirSoft — ИТ-компания, которая предоставляет услуги по разработке и тестированию программных продуктов на заказ в таких отраслях, как банковская сфера и финансы, ритейл, здравоохранение, образование, телекоммуникации и пр. Компания разрабатывает IT-решения для автоматизации работы, высоконагруженные системы, мобильные приложения, системы Machine Learning и Data Science для заказчиков из России, Европы и США. Головной офис и центры разработки находятся в нескольких городах России.
СОБЫТИЯ
|01.07.2025
|
SimbirSoft разработала VR-симулятор работы на буровой станции, включая действия при авариях
ершенствования производственных операций, сокращения издержек и обеспечения безопасности персонала. Ярким примером успешного применения таких решений стал совместный проект нефтедобывающей компании и SimbirSoft. SimbirSoft — российская ИT-компания с 23-летним опытом, лидер в разработке и внедрении ИИ-решений (Рейтинг Рунета, 2025). Одна из ключевых компетенций — создание ИИ- и XR-реш
|19.06.2025
|
SimbirSoft примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров
Компания SimbirSoft, один из лидеров российского ИТ-аутстаффинга и разработки решений на основе искусственного интеллекта, примет участие в CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров. Руководитель проектного оф
|17.06.2024
|
На CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров SimbirSoft расскажет о применении ИИ на производстве
19 июня опытом с ИТ-лидерами поделится руководитель отдела backend-разработки ИТ-компании SimbirSoft Сергей Галеев. Несмотря на то, что пока не все могут представить, как применить ИИ
|04.04.2024
|
SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль»
Разработчик финтех-сервисов «Синара Лаб» (банковская группа «Синара») и российская ИТ-компания SimbirSoft сообщили о партнерстве по внедрению программного продукта «Цифровой рубль» в интер
|31.10.2019
|
Алексей Флоринский, SimbirSoft -
О плюсах и минусах выделенных команд
овой рынок вслед за банковским рынком идет к цифровизации и новым технологиям. Мобильные приложения для клиентов уже есть у лидеров, таких как Альфастрахование, Ингосстрах, Тинькофф Страхование. Мы в SimbirSoft в 2019 году разработали готовое решение для страховых компаний — мобильный кабинет страхователя. Мы помогаем бизнесу внедрить это решение и, таким образом, в короткие сроки создать ц
|20.08.2019
|
SimbirSoft выпустил мобильное решение для страховых компаний
оки – от 29 дней – и может развивать их в дальнейшем. Это актуальный инструмент для повышения лояльности пользователей и изменения культуры потребления страховых продуктов», – отметил директор mobile.SimbirSoft Дмитрий Петерсон.
|29.03.2019
|
Первая антиконференция о мобильной разработке от mobile.SimbirSoft
5 апреля с 16:00 до 18:00 в конференц-зале SOK (город Москва, улица Земляной вал, 8) пройдет Первая антиконференция о мобильной разработке от mobile.SimbirSoft, где представители бизнеса и эксперты IT обсудят, почему мобильная разработка может не оправдать ожидания. Разработка мобильного приложения может принести бизнесу значительную прибыл
|14.03.2019
|
SimbirSoft проведет бизнес-встречу по развитию цифровых банковских продуктов
IT-компания SimbirSoft проведет в Москве бизнес-встречу, посвященную разработке и развитию цифровых банковских продуктов. Какие персонифицированные сервисы помогут обойти лидеров? Как рассчитать эффективно
