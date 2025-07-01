SimbirSoft разработала VR-симулятор работы на буровой станции, включая действия при авариях

Глобальный рынок промышленных решений виртуальной реальности достиг 6,78 млрд долларов по итогам 2024 года, демонстрируя растущий спрос со стороны предприятий. Компании различных отраслей внедряют VR-технологии для совершенствования производственных операций, сокращения издержек и обеспечения безопасности персонала.

Ярким примером успешного применения таких решений стал совместный проект нефтедобывающей компании и SimbirSoft.

SimbirSoft — российская ИT-компания с 23-летним опытом, лидер в разработке и внедрении ИИ-решений (Рейтинг Рунета, 2025). Одна из ключевых компетенций — создание ИИ- и XR-решений для промышленности.

Специалисты SimbirSoft разработали VR-тренажёр, который обеспечивает реалистичную симуляцию работы на буровой станции, включая отработку действий при авариях. Сотрудники приобретают практический опыт в полностью контролируемой среде без риска для людей и оборудования.

По данным компании, сотрудники, прошедшие VR-обучение на 100 баллов, демонстрируют более высокую готовность к реальным чрезвычайным ситуациям. Это позволяет экономить ресурсы за счет снижения количества аварий и простоев. Дополнительный эффект — сокращение затрат на страхование на 5-10% в год, а также экономия на повторных курсах повышения квалификации.

Помимо виртуальной реальности, промышленные предприятия все активнее используют весь спектр XR-технологий (Extended Reality) – это объединяющий термин для VR (виртуальной реальности), AR (дополненной реальности) и MR (смешанной реальности). Если VR полностью погружает пользователя в цифровую среду, как в случае с тренажерами для нефтедобывающих компаний, то AR-решения накладывают цифровые данные на реальный мир, а MR позволяет взаимодействовать с обоими слоями одновременно.

XR-решения помогают бизнесу не только в обучении, но и в ускорении проектирования – инженеры могут работать с 3D-моделями оборудования в режиме реального времени, сразу внося корректировки. В логистике AR-очки подсказывают работникам оптимальные маршруты перемещения грузов, сокращая время на поиск нужных позиций. А в производственных цехах цифровые инструкции, проецируемые прямо на оборудование, помогают минимизировать человеческие ошибки при сборке сложных узлов.

Такие кейсы подтверждают, что XR-технологии становятся стратегическим преимуществом для компаний, которые стремятся к комплексной цифровой трансформации. Особенно это актуально для промышленных предприятий, где даже небольшое сокращение времени простоя или снижение брака дает существенную экономию