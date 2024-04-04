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SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль»

Разработчик финтех-сервисов «Синара Лаб» (банковская группа «Синара») и российская ИТ-компания SimbirSoft сообщили о партнерстве по внедрению программного продукта «Цифровой рубль» в интернет-банках и мобильных банках.

Цифровой рубль в России стал новой, третьей формой национальной валюты (наряду с наличным и безналичным рублем) после выхода закона №340-ФЗ от 24 июля 2023 г. Одноименный программный продукт «Синара Лаб» предназначен для банковских организаций, внедряющих цифровой рубль. Решение упрощает интеграцию цифровой валюты с системами дистанционного банковского обслуживания.

«Как разработчики финтех-сервисов для банка «Синара» мы в «Синара Лаб» одни из первых еще в 2022 г. полностью прошли путь внедрения цифрового рубля и протестировали проведение банковских операций с ним. Результатом стало наше программное решение коробочного типа «Цифровой рубль» для интернет-банков и мобильных банков», – отметил генеральный директор «Синара Лаб» Андрей Савиных.

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Цифровизация

Как отмечают в «Синара Лаб», использование программного продукта позволит сократить сроки внедрения в среднем с 6-9 до 2-4 месяцев – при наличии у банка высококвалифицированной выделенной команды разработки.

«Внедрение цифрового рубля – технически сложный проект для каждого банка. Для этой работы нужно выстроить свои процессы согласно требованиям ЦБ РФ к инфраструктуре, информационной безопасности и квалификации разработчиков. В подобных задачах многим банкам требуется поддержка и усиление штатной команды за счет опытных архитекторов, аналитиков, разработчиков, специалистов по безопасности и обеспечению качества. В рамках партнерства мы помогаем «Синара Лаб» гибко масштабировать IT-команды и обеспечивать высокие темпы разработки для достижения общей цели – эффективного внедрения цифрового рубля в банковском секторе», – сказал операционный директор SimbirSoft Дмитрий Петерсон.

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