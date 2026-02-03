Разделы

Петерсон Дмитрий


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года 2
04.04.2024 SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль» 1
19.09.2022 Российский разработчик «лучшей в мире» системы распознавания лиц открывает офис в Тайланде 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
11.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
20.08.2019 SimbirSoft выпустил мобильное решение для страховых компаний 1
08.07.2019 Дмитрий Петерсон -

На каждое успешное приложение приходится два нереализованных проекта

 1
23.06.2019 Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах 2
29.03.2019 Первая антиконференция о мобильной разработке от mobile.SimbirSoft 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Петерсон Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 105 10
Ростелеком 10396 2
Oracle Corporation 6896 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 478 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 42 1
OpenText 215 1
Ланит - Artezio - Артезио 92 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
InfoShell - ИнфоШелл 15 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 1
Tibco Software 87 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 1
Google LLC 12323 1
Agima - Агима 24 1
Agima.Mobile 8 1
Kofax 57 1
Appian Corporation - Appian Communications 11 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 20 1
Clutch 5 1
65apps - 65 Гигабайт 9 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 47 1
AppFutura 1 1
Nintex 13 1
Синара Банк - Синар Лаб - SKB_Lab - СКБ Лаб 5 1
Tevian - Технологии видеоанализа 9 1
SAP SE 5455 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
Veeam Software 328 1
Accenture plc 695 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
IBM - International Business Machines Corp 9564 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 1
Крок - Croc 1816 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1395 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 2
Альфа-Капитал УК 139 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 1
Citi - Citibank - Ситибанк 320 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Руснарбанк КБ 9 1
Genpact 5 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 101 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 1
Альфа-Банк 1886 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
РесурсТранс 16 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 2
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4508 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2134 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 200 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1386 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13383 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5288 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7650 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1375 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 692 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3742 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1362 1
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 34 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
SimbirSoft Mobile 6 5
Google Android 14802 2
Apple iOS 8308 2
NVision Барьер 734 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 52 1
IBM Mainframe z/OS 66 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
Atos Bull Escala 13 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 221 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
FlexSoft - FXL VaBank - Ва-Банк АБС 9 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 879 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 1
Apple - App Store 3018 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5904 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 818 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 98 1
Terrasoft Creatio 98 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 113 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1234 1
FlexSoft - FXL Core System 4 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 1
NtechLab FindFace 52 1
Atos Bull Sequana 27 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 358 1
Батай Илья 59 2
Залманов Андрей 37 2
Макин Алексей 13 1
Кузнецов Александр 150 1
Лапшин Алексей 24 1
Македонский Сергей 47 1
Никифоров Алексей 16 1
Савенков Виталий 4 1
Минасян Георгий 5 1
Кузнецова Анна 16 1
Крайнов Владислав 5 1
Шакуров Константин 1 1
Башлыков Михаил 23 1
Копысов Виталий 64 1
Шевяхов Евгений 7 1
Жихарев Евгений 3 1
Минофьев Сергей 8 1
Дощенко Сергей 12 1
Адылин Павел 18 1
Потоцкий Игорь 11 1
Бочкарев Игорь 3 1
Михина Анна 12 1
Лазовская Анна 5 1
Перепелкин Вадим 3 1
Теленков Андрей 27 1
Арефьев Дмитрий 9 1
Ермаков Антон 13 1
Аглицкий Антон 5 1
Хасанов Ильдар 3 1
Прытков Роман 3 1
Фролов Виктор 11 1
Шведова Анна 3 1
Савиных Андрей 1 1
Белодед Роман 2 1
Коптелов Андрей 119 1
Сенаторов Виталий 7 1
Гоц Роман 52 1
Матвеев Лев 64 1
Никиточкин Иван 3 1
Лобас Аркадий 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1074 2
Индийский океан - Персидский залив 219 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4111 1
Европа 24674 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13580 1
Азия - Азиатский регион 5762 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 1
Индия - Bharat 5726 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Канада 4994 1
Израиль 2787 1
Германия - Федеративная Республика 12955 1
Африка - Африканский регион 3578 1
Франция - Французская Республика 7994 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Индонезия - Республика 1020 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 1
Америка Латинская 1890 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1189 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Малайзия 901 1
Кипр - Республика 621 1
Таиланд - Королевство 873 1
Филиппины - Республика 581 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 259 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 159 1
Экономический эффект 1215 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Английский язык 6885 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 271 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 877 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 2
Mordor Intelligence 33 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Tagline - Тэглайн 29 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 81 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Gartner - Гартнер 3616 1
Markets&Markets Research 113 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
